Служить народу через качественное предоставление услуг. Как?

Крім реалізації передвиборчих обіцянок політичного характеру (про депутатську недоторканість та ін.), "служіння народу" це також рутинна щоденна праця багатьох чиновників.

Багато останніх років її називають "наданням адміністративних послуг", починаючи від реєстрації народження чи оформлення паспорта і до найскладніших ліцензій.

Нова влада у цій царині переважно говорить про "державу в смартфоні".

Очевидно, отримання послуг онлайн - це велика перевага, особливо для молодших поколінь.

Але в країні, де поки що лише 5% громадян користувалися онлайн-послугами, не можна ігнорувати традиційне фізичне отримання послуг, тобто особистий візит до органу влади.

З 2012 року в Україні розпочався системний розвиток мережі Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Особливо успішно відбувається цей процес в органах місцевого самоврядування.

І тепер в прозорих, комфортних умовах, у зручний час громадяни можуть отримати найширший перелік необхідних послуг.

Позитивні оцінки роботи ЦНАП вражають. За останнім соціологічним дослідженням, для 30 ЦНАП у найбільших містах (крім окупованих територій) загальна позитивна оцінка споживачів послуг – 92%.

А привітністю та компетентністю працівників ЦНАП задоволені понад 95% громадян.

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При цьому за короткий період більшість ЦНАП повноцінно інтегрували у себе послуги реєстрації нерухомості, бізнесу, місця проживання, паспортні послуги.

Покращуються умови для осіб з інвалідністю, умови для швидкої оплати послуг тощо (див. інфографіки 1, 2).

Загальнонаціональне опитування також показало дуже позитивні результати і тенденції за 5 років.

Зросла загальна задоволеність, суттєво зменшилися нарікання черги та інші проблеми (див. інфографіки 3, 4).

Тому можна сказати, що у цій частини "попередники" залишили новій владі досить високу планку. Хоча проблем ще вистачає.

На жаль, від нової влади тривалий час не було жодних сигналів - що буде зі сферою адміністративних послуг.

Нарешті 4 вересня вийшов президентський указ, який дозволяє припустити деякі орієнтири та обмеження.

Добре, що в указі йдеться не лише про електронні послуги. Адже треба дбати і про середньострокову перспективу, і про різні групи громадян, враховувати розміри та стан країни.

Позитивно, що в указі згадані ЦНАП та особливо, пріоритет ЦНАП утворених органами місцевого самоврядування і ліквідація ЦНАП райдержадміністрацій.

Добре, що згадана реформа реєстрації місця проживання, і перехід на декларативну модель.

Швидше позитивно можна оцінити також завдання "опрацювати питання щодо доцільності подальшого надання адміністративних послуг державними та комунальними підприємствами".

Можливо, це допоможе прийняти рішення про відповідальність за, наприклад, незаконне видурення з кишень громадян 542 млн гривень у 2018 році ДП "Документ" за паспорти.

Або ж держава правильно легалізує ці "побори", якщо новий-старий міністр залишився.

Проте стан беззаконня не повинен існувати вічно. Потрібно також або припинити, або впорядкувати експерименти типу "шлюб за добу", які також мають метою сумнівні заробітки на громадянах.

Дещо нечітко виглядає пункт указу про "запровадження можливості надання органами місцевого самоврядування … окремих публічних послуг, зокрема пов’язаних із реєстрацією актів цивільного стану, реєстрацією транспортних засобів, видачею посвідчень водія, державною реєстрацією земельної ділянки".

Тут повинно було б йтися про чітке і однозначне делегування повноважень у цих сферах спроможним територіальним громадам.

Треба забрати ці функції у центральних відомств і віддати самоврядуванню. І це має бути один з пріоритетних і дуже чітких напрямів політики.

На жаль, в указі немає жодного слова про потребу законодавчого впорядкування та правового захисту громадян і бізнесу від свавілля чиновників.

У країнах ЄС та інших цивілізованих країнах цьому служить закон про адміністративну процедуру.

Попередні влади ухилялися від прийняття цього закону в Україні або ж просто ігнорували його потребу. Може саме в цій сфері нова влада "зробить те, що не було зроблено за 25 років".

У будь-якому разі важливо служити народу, тобто конкретним громадянам, дбаючи і про різні канали доступу до послуг, і про їх інтегрованість (комплексність) та зручність, і потребу мати гарну якість послуг вже сьогодні.