Реинкарнация игорного бизнеса. Какой ей стоит быть?

Президент Владимир Зеленский поставил задачу перед новоизбранным правительством и Верховной Радой - легализировать игорный бизнес.

Разберемся, насколько эта инициатива положительна и актуальна ли она сейчас.

Мораторий на игорный бизнес, введенный в 2009 году, массово вывел все казино и игорные дома в тень.

И началась перманентно вспыхивающая борьба с подпольными казино. Часто показушная и малоэффективная.

Результаты, в итоге, оказались неутешительны - бизнес массово перешел в интернет (онлайн казино и всяческие букмекерские конторы), а также в многочисленные подпольные игорные залы.

СМИ регулярно пишут о разгроме очередного такого заведения. На борьбе с ними акцентируют внимание и общественные активисты. Только от контролирующих органов мы не слышим ничего.

В 2011 году официально запретили деятельность и интернет-казино. Причем независимо от страны, в которой находится сервер.

Результат таких запретов достаточно посмотреть в интернете - вводишь запрос и видишь, что все работает и без проблем.

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Одно можно сказать однозначно: государство сегодня никак не контролирует этот бизнес. Теневой оборот подпольного игрового рынка составляет, по разным оценкам, от 1 млрд долларов в год.

Главный лозунг, с которым начиналась кампания по введению моратория, — это борьба с игровой наркоманией, сохранение семьи, воспитание молодого поколения и т.д.

Что дал запрет в итоге? В государственном бюджете образовалась дыра от потери поступлений от реализации лицензий (а суммы там были значительные), уменьшились налоговые поступления, сократились работники и тому подобное.

Удалось ли достичь заявленной цели? Скорее нет, чем да. Зато взамен получили то, что этот бизнес ушел в тень, а интерес к нему у людей не уменьшился.

Количество игроков практически такое же, а контроля государственного абсолютно нет. Даже возраст не является препятствием.

Кроме того, в каждом украинском городе есть места, где под вывеской салонов, предоставляющие интернет услуги, на самом деле осуществляются азартные игры.

А здесь уже имеет место явная коррупция, ведь такое может происходить только с негласного согласия правоохранительных или контролирующих органов.

Зададим себе вопрос - стоит ли отменить мораторий и легализировать игорный бизнес? Я считаю, что Да!

Украина не настолько состоятельное государство, что бы продолжать терять миллионы долларов, которые зарабатывают субъекты, оказывающие интернет услуги или "работающие" в теневом секторе.

И, как не странно это звучит, давать зарабатывать другим странам. Главная, что должно определить правительство - это законодательную норму, которая защитит как интересы граждан, так и усилит бюджет Украины.

Наши соседи в Евросоюзе, а также в Грузии, Белоруссии, Казахстане, развивают у себя игорный туризм и таким образом привлекают к себе денежные средства в виде инвестиций.

Нужно лишь правильно выписать закон, в котором предусмотреть условия предоставления лицензий и как будет осуществляться контроль.

В итоге мы получим результат - вырастут доходы украинского бюджета. А построение четкой контролирующей системы максимально уменьшит семейные драмы, связанные с игровой зависимостью, привлечением несовершеннолетних и т.д.

Механизмы для этого не такие уж и сложные. Определить места, где может осуществляться игорный бизнес.

Нельзя разрешать ставить автоматы везде - это мы уж проходили.

Существенно повысить стоимость лицензии. Ввести жесткий контроль за казино и сразу отзывать лицензии при даже самых незначительных нарушениях.

Оператор игрового бизнеса должен сам следить за соблюдением законодательства. Логичным видится создание специальных зон, где будет сконцентрирован такой бизнес. Возможно, в виде приграничных зон (как в странах Европы) или определенных городов как Лас-Вегас (в США).

Мы прекрасно понимаем, что в век компьютерных технологий за доступностью ресурсов невозможно установить контроль.

А значит надо разработать новые простые правила игры и вывести этот бизнес из тени.