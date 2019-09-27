"Кэшбеком" по бизнесу, или Дьявол кроется в деталях украинских законопроектов
Уже на следующей неделе президент может подписать законопроекты 1053-1 и 1073, которые были приняты Верховной Радой якобы с целью вывести бизнес из тени и создать здоровую конкуренцию, а на самом деле - для борьбы с бизнесом.
Я уверен, что законы в таком виде убьют десятки тысяч предпринимателей.
На первый взгляд, к закону о введению всеобщих кассовых аппаратов 1053-1 вопрос быть не должно.
Учёта движения средств бизнеса хочет добиться каждое государство. Но дьявол, как всегда, в деталях. О них позже.
Сейчас напишу о законе 1073. Согласно ему, любой потребитель может заявить в налоговую о "неправильном" чеке. Если будет доказано, что чек неправильный, потребитель получит товар, купленный по этому чеку, бесплатно.
При этом "неправильный" – значит, что нет в публичной базе налоговой.
Нет ограничений на количество заявлений, нет ответственности для заявителя, нет ответственности налоговой (правильный или неправильный чек они решают по своему усмотрению).
Зато есть потенциальный штраф для бизнеса в 250% и всегда, по каждой жалобе 100% проблемы с внеплановой проверкой для предпринимателя.
Этот материал активно разгонялся по информационному пространству и использовался для того, чтобы убедить депутатов в необходимости принятия закона.
Проблема состоит в том, что поддельные в этой ситуации не чеки Rozetka, а факты в статье.
Rozetka выдала чеки, которые кто-то "не пустил" или удалил из публичной базы налоговой.
Вот уже 2 недели с даты публикации "чернухи" мы общаемся с налоговой, с НБУ и еще с ворохом госорганизаций, чтобы выяснить, почему чеки есть во внутренней базе и нет во внешней. И вы думаете, нам дали ответ?
Зато на нас продолжают выливать помои. Мы готовимся к остановке бизнеса и людям с бегающими глазками и потными ручками в магазинах-офисах сразу после вступления закона в силу.
Пока порция грязи досталась только Rozetka. Потому что я не побоялся заявить о своей позиции.
Но скоро проверки будут у всех, к кому захотят прийти. Поэтому я призываю бизнес не молчать. Чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно просранные годы.
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