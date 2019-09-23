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Зарплата иностранцев, или Как Украине увеличить ВВП на 1%

Зарплата иностранцев, или Как Украине увеличить ВВП на 1%

Украинское законодательство убивает любые усилия бизнеса привлечь квалифицированных сотрудников из-за рубежа. Нужно ли что-то менять?
Понедельник, 23 сентября 2019, 14:51
Денис Миргородский
инвестор, основатель адвокатской фирмы "Династия"

Украинский бизнес в огне – он горит от нехватки кадров.

По данным Минсоцполитики, с 2014 по 2019 годы Украину покинуло 3,2 миллиона трудовых мигрантов.

Это без малого20% трудоспособного населения Украины. Мы, владельцы украинского бизнеса, внезапно обнаружили, что по уровню зарплат конкурируем не с заводом на соседней улице, а с предприятиями Польши, Чехии и Германии.

Это привело к стремительному росту зарплат на протяжение трех лет подряд, и многие предприятия стали платить по 600-800 долларов в месяц сотрудникам рабочих специальностей.

Но даже на такие зарплаты производства не могут найти операторов станков, такелажников, кладовщиков, энергетиков и младших инженеров – достаточного количества специалистов в стране просто нет.

Проблема усугубляется по мере удаления от столицы глубже в регионы.

Главному энергетику на одном моем заводе 78 лет. Моложе найти не можем. Я молюсь за его здоровье больше, чем его жена и дети.

Другая сторона медали – этот рост зарплат вызвал интерес к Украине у трудовых мигрантов из других стран: Турции, Грузии, Узбекистана, Индии, Вьетнама и многих других.

Но украинское законодательство убивает любые усилия привлечь квалифицированных сотрудников из-за рубежа. 

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Ситуация из жизни: группа квалифицированных турецких работников и младших инженеров, хорошо знающих специфику дорогого и сложного оборудования, заявила о своем желании переехать из Турции работать на украинское производство (средняя зарплата 800 долларов в месяц).

Владелец завода с радостью согласился ... но потом узнал, что по украинскому закону он обязан платить иностранцам зарплату не менее 10 минимальных заработных плат в месяц, то есть 41 730 гривен, в два раза больше чем турецкие рабочие реально просят (ч. 3 ст. 42-1 Закона "О занятости населения"). 

И еще получать разрешение на их трудоустройство на год (для ряда избранных специальностей – на три года, но рабочие и инженеры туда не входят), и ежегодно продлевать это разрешение.

И еще регистрировать в разрешении на трудоустройство изменения в данных предприятия, личных документах иностранца или перевод его на другую должность (изменение штатного расписания, повышение, совмещении должностей, например).

И обратиться за регистрацией прекращения разрешения, если иностранец уволится или будет осужден за преступление.

И выделить или нанять человека, который будет все это контролировать и этой бумажной волокитой заниматься.

Где логика? В стране критически не хватает рабочей силы, это тормозит развитие экономики и отнимает проценты роста у украинского ВВП, снижает доходную часть бюджета в конце концов.

А государство цепляется за бюрократические процедуры, которые должны "защитить" конвульсирующий от нехватки рабочей силы внутренний рынок труда.

И при этом навязывает бизнесу неконкурентный размер заработной платы при трудоустройстве иностранцев, который повышается автоматически с повышением минимальной зарплаты (то есть ежегодно) без всякой привязки к рыночным условиям и продуктивности труда.

Многие вопросы, которые рассматривает новый состав Верховной Рады, действительно важны.

Но вместе с тем, Рада успевает рассматривать вопросы "усиления правовой охраны географических обозначений", установлении арендной платы за землю под зоопарками и защите прав на компоновку полупроводников.

Ау, господа депутаты, это правда важнее решения горящих проблем бизнеса, который кормит вас и эту страну?

Отменив нормативную величину зарплаты иностранных работников и переведя их трудоустройство на простой декларативный принцип вы подстегнете рост ВВП и улучшите себе карму. Намасте.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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