Украина поедания, а не развития. Почему нам нужны новые технологии?
Поточна економічна ситуація в Україні коротко може бути описана в декількох тезах.
Економіка України порівняно з світовою невпинно деградує вже три десятиріччя поспіль, перетворивши країну середнього розвитку в країну третього світу; зміни цієї тенденції не відбувається: аграрно-сировинна структура економіки з кожним роком погіршується.
Подолати бідність за рахунок сировинного експорту можна, але тільки у випадку, коли запаси і експорт сировинних товарів надзвичайно великі, як от, приміром, у Катарі, Кувейті, Ботсвані, Росії. Подібного природного багатства у нас нема і не буде.
Економічне зростання бідних аграрно-сировинних економік можливе і не на основі невичерпних природних багатств, а на базі надлишкової молодої та дешевої робочої сили, що за останні 70 років продемонстрували декілька країн Східної Азії, такі як Китай та Південна Корея.
В умовах депопуляції та старіння населення цей варіант зростання для України теж не можливий.
Загальні принципи подолання бідності і швидкого зростання економіки виявлені численними дослідженнями, серед яких найбільш масштабним було дослідження Світового банку 2006-2009 років.
Його результати мають бути покладені в основу економічної політики зростання України.
Eсі історії успіху швидкого подолання бідності – це історії успішного державного втручання в економіку, жодного випадку швидкого зростання засобами неоліберальної економічної політики історія людства не надає.
На диво, в Україні домінує набір неоліберальних міфів, які в жодній країні не забезпечили швидкого подолання бідності.
У нас в суспільстві нема розуміння того, що неоліберальна політика на ранніх стадіях зростання приносила більше шкоди, ніж користі, до цієї політики бідна країна має дозріти.
В умовах скромних природних ресурсів і депопуляції, яка позбавляє нас трудових ресурсів, єдиним шансом економічного зростання України є реструктуризація економіки за рахунок нових технологій і виробництво високотехнологічної продукції для світового ринку.
Навіть ті країни, які починали зростання за рахунок дешевих трудових ресурсів, для тривалого підтримання зростання переходили до виробництва високо технологічної продукції.
Рівень заощаджень і інвестицій в Україні вдвічі нижчий, ніж потрібно для того, щоб наздогнати хоча б середній світовий рівень економічного розвитку.
Але найгірше те, що інвестиції не спрямовані на реструктуризацію економіки, на подолання її аграрно-сировинної структури і розвиток високо технологічного виробництва.
Державної політики технологічного розвитку не існує взагалі, тому економічна політика зростання має починатися з створення науково-технічної політики.
Стан науково-технічної політики в Україні
За формальними ознаками в Україні науково-технічна політика, начебто, є: всі президенти закликають до інноваційного розвитку країни, є закон "Про наукову та науково-технічну діяльність", закон "Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки" та інші закони.
Існує Міністерство освіти і науки, але побачити позитивні результати президентських закликів, дії законів чи роботи міністерства не вдається.
При цьому рівень інноваційності економіки падає майже до нуля, експорт високотехнологічної продукції в розрахунку на душу населення на порядок нижчий, ніж у Філіппін або у Мексики, в 60 разів нижчий середнього європейського рівня, кількість науково-технічного персоналу скорочується багатократно, фінансування наукових досліджень та розробок (НДіР) не перевищує рівня соціального забезпечення працівників.
Законом передбачено обсяг державного фінансування науки та науково-технічної діяльності у 1,7% від ВВП, а фінансування з усіх джерел до 2025 року має зрости до 3% від ВВП.
Цей рівень навіть вище середнього світового, який в останні роки становив 2,1-2,3% до ВВП, і відповідає сучасному рівню витрат на НДіР у світових лідерів – США, Японії та Німеччини.
Але фактично за останні 10 років обсяг фінансування НДіР з усіх джерел в Україні жодного разу не сягнув навіть 1% від ВВП.
За словами заступника міністра освіти та науки Максима Стріхи, в 2016 році він був рекордно малим за всю історію України – 0,3% від ВВП.
Така вкрай погана ситуація з фінансуванням науково-технічної діяльності в Україні відома давно і всім.
Найбільш вражає не те, що Закон "Про наукову і науково-технічну діяльність" ігнорується, бо ігнорування законів для України – це неписаний закон.
Найбільш вражає те, що після прийняття цього закону в 2015 році рівень державних витрати на НДіР щодо до ВВП в Україні не зростав, а скорочувався.
Виправдання цього факту тим, що у нас війна і нам не до науки, не має ніякої логіки, бо сучасна військова техніка – це наукоємна продукція, тому війна з Росією має не скорочувати, а збільшувати витрати на НДіР.
Це ще одна ілюстрація самовбивчої економічної політики української клептократії, бо нинішній рівень державного фінансування наукової та науково-технічної діяльності фактично є тільки соціальним забезпеченням науково-технічних працівників.
Це примушує найактивнішу частину науково-технічних працівників, які хочуть не отримувати соціальну допомогу, а займатися творчою роботою, емігрувати з країни.
Результат – скорочення чисельності зайнятих в науковій та науково-технічній діяльності за роки незалежності більш, ніж в 4 рази.
Знищивши можливість розвитку власних НДіР, влада України нічого не робила для організації імпорту технологій.
Економічна політика неухильно змінювала структуру економіки та експорту в аграрно-сировинному напрямі.
Високо технологічний експорт на душу населення в Україні складає зараз близько 20 доларів на рік, що вдвічі менше показників таких сировинних економік, як Росія та Бразилія, не кажучи вже про 100-кратне відставання від Південної Кореї.
Навіть такі економіки, як В’єтнам та Філіппіни, що ще зовсім недавно були аграрно-сировинними і не мають власних результатів НДіР, вже мають в 10-20 разів більший експорт високо технологічної продукції, ніж Україна.
Для будь-якого варіанту науково-технологічного розвитку (на власних НДіР, на імпорті технологій, на поєднанні цих двох опцій) потрібно розробити і втілити відповідну економічну політику, і тут постає питання: яка інституція і за якою процедурою зможе це зробити?
На жаль, у нинішній ситуації державні інституції, які спроможні це розробити, відсутні, а громадські чи ринкові інституції на розробку державної політики не здатні.
Коротко кажучи, суттєве економічне зростання України за рахунок природних та трудових ресурсів не можливе через їх очевидну обмеженість, а технологічне зростання не можливе через неспроможність державних інституцій розробити та втілити необхідну економічну політику.
Більше того, в Україні взагалі нема державних інституції, спрямованих на стратегію зростання. Інституційно ми країна проїдання, а не розвитку.
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