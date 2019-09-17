Новая налоговая реформа: шаг вперед, два назад

За короткий промежуток времени после регистрации в Верховной Раде "скандальным" стал законопроект №1210.

Причины для этого есть. Наряду с важной и нужной налоговой реформой, которая заложена в законопроекте №1210 и продиктована присоединением Украины к плану BEPS, законодатель планирует внести в Налоговый кодекс Украины (далее - НКУ) ряд изменений.

С высокой вероятностью понизят конкурентоспособность украинского бизнеса на внешних рынках.

Среди данных изменений можно выделить следующие.

1. Возврат к доначислениям НДС по ставке 20% на экспорт товаров по цене ниже обычной цены/цены приобретения.

Такое доначисление будет производиться на разницу между экспортной ценой и ценой приобретения/обычной ценой.

Это значит, что фактически НДС по 0% экспорт будет облагаться только в части стоимости, не превышающей цену приобретения/обычную цену.

Цель данной нормы понятна - ограничить модель бизнеса, при которой:

1) товар не экспортируется напрямую покупателю, а сначала продается по заниженной цене на собственное зарубежное торговое плечо.

При этом в Украине по данной операции налоги платятся в минимальном объеме или не платятся вовсе (в частности, если цена соответствует/ниже себестоимости или экспортирует аграрное предприятие на 4 группе единого налога) или платятся в минимальном объеме;

2) торговое плечо, в качестве которого часто выступают компании Эстонии, Латвии, Венгрии и т. п., продает данный товар по рыночной цене конечному покупателю.

Loading...

Сегодня данная модель бизнеса позволяет собирать торговую маржу не в Украине (с обложением налогом на прибыль по ставке 18%), а за рубежом - в странах, в которых прибыль облагается по умеренной ставке (в Венгрии 10%) или не облагается (Эстония, Латвия).

Вместе с тем, для борьбы с экспортом по заниженной и нерыночной цене в НКУ уже есть правила трансфертного ценообразования, которые законопроект № 1210 распространит и на аграрные предприятия на 4 группе единого налога.

Кроме того, если сегодня проверяющие выявляют, что экспорт осуществлялся явно по заниженной цене и без хозяйственной цели, то согласно текущей редакции НКУ, они вправе доначислить плательщику НДС - причем проверяющие данным правом активно пользуются.

В связи с этим, вводить новые ограничения при наличии уже существующих, по нашей оценке, нецелесообразно.

Кроме того, в части покупных товаров данное новшество не учитывает, что на самом деле дешевый экспорт может отвечать рыночным ценам в конкретном сезоне (например, в случае выхода на новые рынки).

В таком случае доначисление НДС по 20% при экспорте увеличит затраты украинских экспортеров и, тем самым, понизит их конкурентоспособность.

Также заметим, что в прошлом налоговая служба уже пыталась доначислять НДС данным путем даже в условиях действующего НКУ.

Но в тот момент под давлением положительной для бизнеса судебной практики (см. постановление Высшего административного суда Украины от 22.03.2016 г. по делу Евраза) и критики фискалы отказались от этой идеи.

Это позволяет нам предположить, от какого органа исходит данная инициатива.

2. Исключение из налоговых расходов убытков от курсовых разниц. Действующие правила налогообложения позволяют бизнесу уменьшать объект по налогу на прибыль на отрицательные курсовые разницы, которые возникают в связи с изменением курса НКУ валют.

С экономической точки зрения, такой подход обоснован, что также демонстрируют национальные и международные положения бухгалтерского учета.

Тем не менее, законопроект № 1210 планирует исключить данную возможность. Данный подход является спорным и особенно негативно влияет на экспортеров/импортеров и компании, которые на фоне дороговизны украинского кредитования получали дешевые кредиты/займы за рубежом.

Если законодатель примет данное новшество, то курсовые разницы, накопленные на дату баланса (если гривна начнет снова ослабевать), больше не смогут уменьшать объект по налогу на прибыль и фактически превратятся в экономические убытки бизнеса, которые тот будет компенсировать за свой счет. Очевидно, что данный подход будет препятствовать развитию ВЭД-бизнеса в Украине и не повысит ее инвестиционную привлекательность.

Обращаем внимание, что налоговая служба уже активно снимала налоговые расходы в части курсовых разниц по иностранным займам в 2018 г. и начале 2019 г.

Проверяющие делали это, как правило, незаконно, что подтверждалось судебной практикой в пользу бизнеса (см. решение Шестого апелляционного административного суда от 13.03.2019 г. по делу АП Трейд), а затем и разъяснением Министерства финансов Украины от 01.03.2019 г. № 35210-06-5/6144.

Поэтому также становится ясно, какой орган является идейным вдохновителем данного новшества.

3. Принцип деловой цели, который развяжет налоговой службе руки в части доначислений по ВЭД-операциям.

Точнее, если налоговая служба посчитает, что операция с иностранной компанией имела в качестве главной или одной из главных целей снижение уплаты налогов, то получит право откорректировать украинской компании налоговые расходы компании по такой операции.

Это возврат к правилу, которое действовало еще до 2015 года, и было очень похожим - оно не позволяло учитывать в объекте по налогу на прибыль операции, которые не имели хозяйственной цели (то есть не были направлены на получение дохода).

Законопроектом № 1210 данное правило фактически возвращают, причем в более жесткой форме.

Ведь даже если операция будет направлена на получение дохода (то есть она будет иметь хозяйственную цель), но, по мнению налоговой службы, одной из ее главных целей является налоговая оптимизация, налоговые расходы в ее части могут снять.

Налогоплательщику в таком случае останется только обжаловать такое решение и доказывать обратное.

С учетом того, что налоговая служба в Украине относится к бизнесу достаточно предвзято, такие споры могут стать массовыми.

4. Точечное увеличение налоговой нагрузки для отдельных отраслей бизнеса, в частности, добывающей.

Законопроект № 1210 существенно расширяет базу обложения рентой для горных компаний, которые занимаются добычей минерального сырья, в частности, железной руды (за счет включения в базу ренты прироста стоимости сырья за счет его обогащения), а также увеличивает конкретно ставку ренты для железной руды.

По нашей оценке, данный подход является несправедливым.

Если горная компания добывает руду низкого качества и, соответственно, невысокой стоимости, а затем несет расходы на ее обогащение, базой для ренты должна быть стоимость руды, которая была добыта из недр, без учета дальнейших расходов на обогащение.

Тем более, что бюджет Украины получит свою часть от таких операций в составе налога на прибыль и НДС (при продажах внутри Украины), поскольку обогащенная руда будет реализовываться по более высокой цене.

Перечень конкретных рисков, которые создает для бизнеса законопроект №1210, можно продолжать еще долго.

Но к нему есть вопросы и в целом. Как уже указывалось выше, его нормы будут негативно влиять на отдельные отрасли, что нарушает принцип нейтральности налогообложения, который прямо зафиксирован в НКУ и который требует внесения изменений таким образом, чтобы не влиять на конкурентоспособность налогоплательщика.

Кроме того, законопроект № 1210 в случае его принятия и вступления в силу с 2020 года будет прямо нарушать принцип стабильности, согласно которому изменения в НКУ должны вноситься не позднее, чем за 6 месяцев до начала нового бюджетного года.

Верховная Рада прошлых созывов постоянно нарушала данное правило, и сейчас, к сожалению, ее работа снова начинается с нарушения этой законодательной нормы.

И это при том, что Верховная Рада, как и любой другой государственный орган, по ст. 19 Конституции Украины обязана действовать исключительно в соответствии с законами.

Выражаю надежду, что законодатель все же исключит из законопроекта № 1210 нормы, которые создают для бизнеса дополнительные риски и приводят к искажению конкуренции.

Тем более, что многие такие нормы, как вы уже убедились, это возврат к тому, с чем бизнес в той или иной форме сталкивался в прошлом (в частности, доначисление НДС по ставке 20% при экспорте, тест на деловую цель, исключение из расходов курсовых разниц и т. п.).

Так что их возвратом законодатель фактически делает несколько шагов назад в налоговом реформировании.