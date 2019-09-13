Почему электромобилям неуютно в спальных районах

Український ринок електромобілів вже котрий квартал поспіль демонструє незмінне зростання.

Хоча ця тенденція є типовою для всього світу, у нас вона супроводжується дуже переконливими абсолютними цифрами.

Уже не перший рік Україна — лідер Центральної та Східної Європи за кількістю електрокарів. За цим показником ми мало не в чотири рази випереджаємо Росію.

Проте чи є "стеля" в цього нашого лідерства? На жаль, так, вона характерна для густонаселених районів міст і про неї варто говорити вже зараз.

У серпні 2019 року в Україні було зареєстровано 14 750 "чистих" електрокарів. Якщо додати ще кілька тисяч гібридів, вийде кругленька сума — близько 20 тис. У Росії електрокарів всього 3 700, у Польщі у 2018 році було 620 проти 5 557 в Україні.

Привід пишатися є, тим паче, що електромобілі споживають порівняно дешеву українську електроенергію замість дорогого імпортного пального. З якого боку не глянь, електромобілі — патріотична і популярна серед українців річ.

На жаль, у цієї популярності є межі. Найвигіднішим придбання електрокарів буде для споживачів, які можуть заряджатися за домашнім нічним тарифом. Там і захована десятикратна різниця між вартістю струму і вартістю пального для бензинових авто.

Однак така ціна доступна лише власникам приватних будинків. Власники електрокарів, які живуть у квартирах, мусять "живитися" від публічних зарядок, кількість яких обмежена, а вартість зарядки в рази вища, ніж нічний тариф.

До того ж, електрокари намертво прив'язані до інфраструктури. Ми опитали понад 300 водіїв, які критично ставляться до придбання електромобіля. Всі, як один, наголошували: якби вони могли заряджати електромобілі на власному місці для паркування за прийнятним тарифом, вони б задумалися про придбання електрокара.

У той же час, кількість електрокарів не буде автоматично стимулювати відкриття зарядних станцій, оскільки інфраструктурний бізнес не надто прибутковий. Він перспективний, але на цей момент дотаційний і тримається на зусиллях ентузіастів.

Замкнене коло? Не зовсім, надія є: потенційні інвестори чекають на план співпраці з державою і шукають альтернативні технічні рішення. Loading...

За 2018 рік в Україні було введено в експлуатацію майже 8,7 млн кв м житла. Це понад 100 тис квартир, серед яких більшість — у багатоквартирних будинках в містах. У 2017 році, свідчать експерти, ці показники були ще кращими. Темпи урбанізації потужні, а новобудови вимагають сучасних рішень для транспорту.

Одним з них є розробка українських спеціалістів — проект Smart Grid Solution, що став одним з фіналістів міжнародного конкурсу ClimatLaunchpad в Единбурзі.

Автомобіль, що заряджається у публічному місці, завдяки інтелектуальній платформі вміє балансувати електроенергію, наприклад, з розташованим поруч багатоквартирним будинком або з усіма авто в системі.

Якщо авто зарядилося, звільнена енергія направляється на решту машин, і вони починають заряджатися швидше. Це дозволяє влаштувати не одну-дві зарядки на 200 квартир у спальному районі, що реально зараз, а значно більше — понад десять.

Особливо актуальною така особливість системи стане для новостворених парковок, адже з 1 липня почали діяти нові норми ДБН. Згідно з ними, щонайменше 5% місць на нових парковках проектуватимуть з електричними зарядками.

Тобто з тисячі паркомість мінімум 50 місць повинні бути обладнані зарядками для електромобілів. Система Smart Grid Solution дозволяє "заправляти" понад десять авто там, де при використанні традиційних зарядок могли б одночасно заряджатися максимумшість авто. Це при однаковій потужності зарядних станцій.

Зовсім скоро будь-хто в Україні зможе побачити цю систему в дії. У 2019 році це може сприйматися як забаганка, але вже за кілька років без такого рішення у "спальних" районах та на нових парковках не обійдеться ніхто.

Крім передового українського рішення, існують подібні, розраховані на країни з розвиненою інфраструктурою. Наприклад, система Nissan Energy Share об'єднає електрокари із соціальною інфраструктурою, щоб дозволяти їм "ділитися" своєю батареєю з підключеним приватним будинком (V2H) або офісною будівлею (V2B).

Можна передбачити, що з часом у звичайних умовах електромобіль буде "повертати" електроенергію в мережу при пікових навантаженнях, дешево заряджаючись вночі за пільговим тарифом. Коли в Україні кількість електромобілів становитиме не десятки, а сотні тисяч, це буде помітно на роботі української енергетичної системи.

Завдяки новим технологіям електромобіль буде сприйматися не лише як транспортний засіб, а і як вагома частина стилю життя прогресивних українців, що має лише переваги. Однією з них стане комфорт — можливість недорого заряджатися поряд із своїм багатоквартирним будинком.

Аби Україна зберегла своє "електромобільне" лідерство, потрібно докласти чимало зусиль. Ринок очікує, що замість підходу "зусилля ентузіастів при підтримці держави" в нашій державі з'явиться тренд "державна електромобільна ініціатива", а вже ентузіасти галузі радо долучаться до прогресивної державної політики.