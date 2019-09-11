Символическое фото: о чем говорит встреча Коломойского с президентом

Все, что не дает власть публично – сигнал. Для партнеров, для общества, для противников. Всегда. Власть всегда задает нормы, показывает, что можно, а что нельзя. Показывает, что для нее нормально, а что нет.

Очерчивает таким образом границы допустимого и разумного, задает тренды.

И фото с Коломойским, где не олигарх пришел на аудиенцию к президенту, а с олигархом встречается все руководство страны, которому он раздает советы и указания (а министры сидят и записывают) тоже сигнал.

Очень сильный и мощный сигнал. О том, что власть "ок" с тем, что говорит Коломойский и с тем, что делает Коломойский. И дает ему право так говорить и делать в дальнейшем.

Это сигнал всем чиновникам. И особенно всем руководителям госпредприятий. Вот кто теперь ваш "папа".

И то, что произошло с Центрэнерго, когда после смены власти одних смотрящих сменили смотрящие от Коломойского, чего тот даже не скрывает, является нормальным. И имеет высочайшее благословение.

Так что не переживайте, что Центрэнерго теперь закупает уголь у фирмочек Коломойского дорого, а продает электроэнергию заводам Коломойского дешево. Это нормально. И так будет не только на Центрэнерго.

Это сигнал всем депутатам голосовать за законы, которые вносят как неотложные от президента, но являются просто переписанными интервью Коломойского.

И если Коломойский озвучил безумный тезис, что рента должна зависеть от конечной стоимости продукции, то так тому и быть и надо срочно это проголосовать.

Loading...

И пусть такого нет нигде в мире. Пусть это де-стимулирует предпринимателей создавать больше добавленной стоимости. Пусть. Но Коломойский сказал "надо", партия и теперь и парламент должны ответить "есть". И они отвечают. Вопреки экономической науке и здравому смыслу.

Это сигнал всем судьям, рассматривающим дела Приватбанка, иски группы Приват и дела против врагов Коломойского. "Ату их". Вот о чем говорит это фото.

И теперь не только судьи Барышевского районного суда будут понимать, как правильно судить. И теперь прокуроры будут знать, что Гонтарева точно убила Кеннеди.

Это сигнал всем иностранным инвесторам. Ведь Зеленский сделал фото не с менеджментом Криворожстали, на которую наезжают силовики, а с олигархом, который призывает национализировать Криворожсталь. Ну и потом смотри пункт один с Центрэнерго.

Это фото дает добро СБУ продолжать кошмарить крупнейшего инвестора, а значит и всех остальных инвесторов тоже, вплоть до перспективных ИТшников.

Это сигнал нашим западным партнерам. Которые сейчас уверовали, что влияние Коломойского ограничено и может быть купировано. Нет, смотрите.

Да, вы можете считать этого человека токсичным и даже преступником, но для нас это ничего не значит. Мы не пытаемся даже скрыть его влияние.

Это сигнал для всех, что Портнов теперь правозащитник, как называет его 1+1, а не коллаборационист, предатель или автор диктаторских законов.

Конец эпохи стыда. И не потому, что теперь нет причин стыдится. Нет, просто теперь начинается эпоха бесстыдства. Высокий рейтинг кружит головы. И теперь вы можете творить что угодно. Можно ездить на свадьбу к решале в Сент-Тропе вместо Дня Независимости и потом кичится этим.

Можно ходить на дни рождения к олигархам, коррупционерам и агентам российского влияния, а потом говорить, что изучали там оперативную обстановку, фактически посылая этим тех, кто спрашивает, на три буквы.

Вы можете проводить встречу с токсичными олигархами. Вы можете разгонять ЦВК, которое провело самые демократичные выборы в истории, меняя его на своих людей.

Вы можете отменять парламент и творить беззаконие, прикрываясь высшей целью. Пока ваш рейтинг вам позволяет. Пока он высокий. И пока у вас головокружение от успеха. В Украине нет институтов, которые могут вас сдержать.

И тут или ты ведешь ее под венец или она тебя к прокурору. Или это приведёт к обвалу рейтинга, не сейчас, конечно, а в будущем.

Или Украина превратится в одну из тех стран, где при власти абсолютные популисты, которые творят что хотят, прикрываясь любовь народа и умея эту любовь поддерживать.

И нет более бесстыдной власти чем власть популистов. Которым все можно. И нет более губительной для страны власти, чем власть популистов, уничтожающих демократию и, потом, экономику.

Но правда в том, что если народ продолжает любить такую власть, то он ее заслуживает.