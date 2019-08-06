Почему иностранец не вернет в Украине tax free и чем это грозит

Ви в курсі, що Україна – єдина європейська країна, де для туристів відсутня опція tax free?

Ще одна стаття доходів держави та частина іміджу, які ми втрачаємо. Виробникам вітчизняних брендів вигідніше продавати речі за кордоном…

Більшість іноземців відвідує Україну в поєднанні з якоюсь іншою європейською країною і логічно, що вони відкладають шопінг на цю іншу країну, бо там завдяки tax free вони заощадять до 20 % вартості покупок.

У світі шопінг-туризм набуває популярності. Особливо серед китайських туристів. Вдумайтеся, лише за минулий рік китайські туристи на шопінг за кордоном витратили більше 250 мільярдів доларів!

Але тоді як усі розвинені країни світу змагаються за китайського заможного туриста – ми його впевнено ігноруємо!

Навіть у французькому аеропорту "Шарль де Голль" уже давно всі назви та оголошення продублювали китайською. Але не в Україні.

Ми ж не переймаємося такими дрібницями, як туристи та інвестори, правда?

По всьому світу є зручна послуга повернення податків туристу за куплені речі. Але не в Україні… Забудьте!

Хтось мені скаже, що в нас передбачено законом повернення ПДВ, так, але ця процедура в Україні – вкрай корумпована та забюрократизована.

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Коли я питала в деяких чиновників із попередньої влади, вони відверто зізнавалися, що ПДВ у нас досі повертається не автоматично, а "в ручному режимі", тим, кому треба, тому це не працює для масового споживача.

Мені тоді м’яко натякнули, щоб я не втручалася, бо "скільки там тих туристів" (ну-ну, з таким підходом їх і не буде).

Ви скажете, що всі ці luxury boutique в Україні оформлені як ФОПи, а брендові речі завозяться контрабандою.

Так, а хіба це не взаємопов’язані речі?! Оформлення на ФОПи та контрабанда – голови того самого кострубатого "дракона" – тої самої ірраціональної в здорових ринкових умовах податково-митної системи України.

Парадокс: деякі топ-чиновники роками наживалися на корумпованому поверненні ПДВ та на контрабанді, щоб потім літати в Мілан, Нью-Йорк, Дубаї, купувати люксові речі та повертали тисячі євро tax free.

Досі жодного руху не зроблено, щоб ця система запрацювала в рідній країні.

Це ще один маразм, який треба виправити шляхом запровадження автоматичної та прозорої процедури повернення ПДВ.

І мова не лише про туризм, а про імідж нормальної європейської держави.