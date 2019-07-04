Ставка на свиноводство

Усі ми чули про досягнення українського птахівництва, особливо найбільшого представника цієї галузі Миронівського хлібопродукту.

Точна стратегія, прагматичність, готовність відстоювати інтереси свого бізнесу, іноді будь-якою ціною, привертає увагу до агропромислової групи Юрія Косюка не лише в Україні, а і в країнах ЄС, Азії, Африки.

Це не безпідставно. Найнижча у світі собівартість курки — у Бразилії та в Україні: 0,65 євро за кг. Тимчасом у країнах ЄС цей показник становить 0,85 євро за кг.

Конкурентним бізнес може зробити лише собівартість.

Найнижча у світі собівартість, комфортні ціни на курятину в Україні, експорт зробили цю галузь високорентабельною. Автора статті ніхто не може записати до лобістів МХП, але варто віддати належне виробникам курятини: їх успіх не в дотаціях, а в прагматичності, точності стратегії і послідовності її реалізації.

Геть інша ситуація у свинарстві. Цей бізнес не тільки не став гордістю, а навпаки — є прикладом, як корупція і прагнення наживи ледь не знищили цілу індустрію.

Майбутнім інвесторам у свинарство варто знати кілька головних індикаторів.

Індикатор №1. Собівартість курки — 0,65 євро за кг, свині — 0,5 євро за кг на рідкій годівлі та 0,8 євро за кг на сухій. Забійний вихід однаковий — 75% живої ваги.

Індикатор №2. Внутрішні і світові ціни на курятину і свинину. Свинина дорожча за курятину, а до кінця 2019 року є всі передумови, що ціна на свинину буде вищою за курятину удвічі і більше. Світові ціни на свинину у напівтушах за останній рік зросли у ЄС на 22%, у Бразилії — на 48%, у США — на 17%, в Канаді — на 40%.

Індикатор №3. Попит або дефіцит. Українці за рік в середньому споживають по 15 кг свинини, жителі країн Євросоюзу — 45 кг. У Китаї цей показник становить 40 кг, у Росії — 30 кг (фізіологічна норма). Для забезпечення свининою вітчизняного ринку необхідно подвоїти виробництво свинини в Україні.

Експортний потенціал. Відділ аграрної аналітики нідерландського банку Rabobank склав прогноз втрат виробництва свинини через африканську чуму свиней — АЧС.

Фінансисти порахували, що до кінця 2019 року Китай втратить 25-35% нинішнього внутрішнього виробництва, В'єтнам — понад 10%. Це 5-7% світового виробництва свинини. Отже, дефіцит цього продукту у світі збільшиться на 10 млн тонн.

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За 2018 рік виробники ЄС експортували 3,9 млн тонн свинини — більше половини світового експорту, при тому, що Євросоюз — головний експортер свинини у світі.

Що це означає для індустрії свинарства в Україні? Це хороший шанс збільшити виробництво і перезапустити експорт української свинини. Щоб свинарство стало високорентабельним бізнесом, потрібно прибрати перепони в його розвитку.

Перепона №1 — нелегальний ринок свинини, інфікованої АЧС. Держпродспоживслужба разом з керівництвом галузевої асоціації "Свинарі України" не визнають існування нелегального ринку свинини, інфікованої АЧС, в Україні і нічого не роблять, щоб його не було.

За сім років існування АЧС в Україні не розроблений і не запущений механізм компенсацій свинокомплексам у випадку захворювання тварин. Поява такого недугу рівнозначна банкрутству або нелегальному продажу інфікованих свиней.

Проблема набула таких масштабів, що їх уже важко визнавати. Від неконтрольованого поширення АЧС страждають свинарі не тільки в Україні, а й у країнах ЄС. 6 млн трудових мігрантів з України, які перетинають кордони із салом, ковбасою та м'ясом в особистих речах, загрожують свинарству Євросоюзу.

Під загрозою — експорт зерна з України, а це 40% валютної виручки.

Перепона №2 — висока собівартість, відставання на 20 років із запуском рідкої годівлі, яка дає собівартість живої ваги свиней 0,5 євро за кг. За даними асоціації "Свинарі України", собівартість живої ваги в Україні становить 1,3 євро за кг і експорту майже нема — 1,76 тис тонн за 2018 рік.

Причини, через які собівартість живих свиней в Україні наполовину вища за світові ціни на свинину в забійній вазі, — корупція, масові перевитрати кормів і ліків, зловживання і порушення технології. Ці проблеми можна вирішити.

В Україні можливий один з найнижчих рівнів собівартості вирощування свиней у світі — 0,8 євро за кг живої маси на сухих кормах і 0,5 євро за кг живої маси на рідкій годівлі за системою "Точне свинарство™". Індустрія свинарства готова подвоїти й потроїти потужності виробництва і чекає інвесторів.

Прихід капіталу принесе власникам свинокомплексів рентабельність інвестицій 200-300% на рік, завантажить переробну галузь, яка на 50% простоює, створить робочі місця. Держава отримає податки. Додана вартість від збільшення на 1 млн тонн виробництва свинини становитиме 32 млрд грн. У країну за рік надходитиме 1,7 млрд євро валютних надходжень за поточними цінами на свинину.