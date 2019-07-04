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Ставка на свиноводство

Ставка на свиноводство

Свиноводство с 2019 года станет более привлекательным для инвестирования, чем птицеводство. Нужно только убрать преграды. (укр)
Четверг, 4 июля 2019, 10:00
Николай Бабенко
генеральный директор ООО "Центр повышения эффективности в животноводстве"

Усі ми чули про досягнення українського птахівництва, особливо найбільшого представника цієї галузі Миронівського хлібопродукту.

Точна стратегія, прагматичність, готовність відстоювати інтереси свого бізнесу, іноді будь-якою ціною, привертає увагу до агропромислової групи Юрія Косюка не лише в Україні, а і в країнах ЄС, Азії, Африки.

Це не безпідставно. Найнижча у світі собівартість курки — у Бразилії та в Україні: 0,65 євро за кг. Тимчасом у країнах ЄС цей показник становить 0,85 євро за кг.

Конкурентним бізнес може зробити лише собівартість.

Найнижча у світі собівартість, комфортні ціни на курятину в Україні, експорт зробили цю галузь високорентабельною. Автора статті ніхто не може записати до лобістів МХП, але варто віддати належне виробникам курятини: їх успіх не в дотаціях, а в прагматичності, точності стратегії і послідовності її реалізації.

Геть інша ситуація у свинарстві. Цей бізнес не тільки не став гордістю, а навпаки — є прикладом, як корупція і прагнення наживи ледь не знищили цілу індустрію.

Майбутнім інвесторам у свинарство варто знати кілька головних індикаторів.

Індикатор №1. Собівартість курки — 0,65 євро за кг, свині — 0,5 євро за кг на рідкій годівлі та 0,8 євро за кг на сухій. Забійний вихід однаковий — 75% живої ваги.

Індикатор №2. Внутрішні і світові ціни на курятину і свинину. Свинина дорожча за курятину, а до кінця 2019 року є всі передумови, що ціна на свинину буде вищою за курятину удвічі і більше. Світові ціни на свинину у напівтушах за останній рік зросли у ЄС на 22%, у Бразилії — на 48%, у США — на 17%, в Канаді — на 40%.

Індикатор №3. Попит або дефіцит. Українці за рік в середньому споживають по 15 кг свинини, жителі країн Євросоюзу — 45 кг. У Китаї цей показник становить 40 кг, у Росії — 30 кг (фізіологічна норма). Для забезпечення свининою вітчизняного ринку необхідно подвоїти виробництво свинини в Україні.

Експортний потенціал. Відділ аграрної аналітики нідерландського банку Rabobank склав прогноз втрат виробництва свинини через африканську чуму свиней — АЧС.

Фінансисти порахували, що до кінця 2019 року Китай втратить 25-35% нинішнього внутрішнього виробництва, В'єтнам — понад 10%. Це 5-7% світового виробництва свинини. Отже, дефіцит цього продукту у світі збільшиться на 10 млн тонн.

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За 2018 рік виробники ЄС експортували 3,9 млн тонн свинини — більше половини світового експорту, при тому, що Євросоюз — головний експортер свинини у світі.

Що це означає для індустрії свинарства в Україні? Це хороший шанс збільшити виробництво і перезапустити експорт української свинини. Щоб свинарство стало високорентабельним бізнесом, потрібно прибрати перепони в його розвитку.

Перепона №1 — нелегальний ринок свинини, інфікованої АЧС. Держпродспоживслужба разом з керівництвом галузевої асоціації "Свинарі України" не визнають існування нелегального ринку свинини, інфікованої АЧС, в Україні і нічого не роблять, щоб його не було.

За сім років існування АЧС в Україні не розроблений і не запущений механізм компенсацій свинокомплексам у випадку захворювання тварин. Поява такого недугу рівнозначна банкрутству або нелегальному продажу інфікованих свиней.

Проблема набула таких масштабів, що їх уже важко визнавати. Від неконтрольованого поширення АЧС страждають свинарі не тільки в Україні, а й у країнах ЄС. 6 млн трудових мігрантів з України, які перетинають кордони із салом, ковбасою та м'ясом в особистих речах, загрожують свинарству Євросоюзу.

Під загрозою — експорт зерна з України, а це 40% валютної виручки.

Перепона №2 — висока собівартість, відставання на 20 років із запуском рідкої годівлі, яка дає собівартість живої ваги свиней 0,5 євро за кг. За даними асоціації "Свинарі України", собівартість живої ваги в Україні становить 1,3 євро за кг і експорту майже нема — 1,76 тис тонн за 2018 рік.

Причини, через які собівартість живих свиней в Україні наполовину вища за світові ціни на свинину в забійній вазі, — корупція, масові перевитрати кормів і ліків, зловживання і порушення технології. Ці проблеми можна вирішити.

В Україні можливий один з найнижчих рівнів собівартості вирощування свиней у світі — 0,8 євро за кг живої маси на сухих кормах і 0,5 євро за кг живої маси на рідкій годівлі за системою "Точне свинарство™". Індустрія свинарства готова подвоїти й потроїти потужності виробництва і чекає інвесторів.

Прихід капіталу принесе власникам свинокомплексів рентабельність інвестицій 200-300% на рік, завантажить переробну галузь, яка на 50% простоює, створить робочі місця. Держава отримає податки. Додана вартість від збільшення на 1 млн тонн виробництва свинини становитиме 32 млрд грн. У країну за рік надходитиме 1,7 млрд євро валютних надходжень за поточними цінами на свинину.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
агросектор продовольствие инвестиции МХП

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