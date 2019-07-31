Деофшоризация и Украина. Кто кого?

Понеслась. Запад вышел на очередную тропу войны с офшорами. Сможет ли он победить в ней, сказать наверняка сложно. Но заявка на успех весьма значительна.

План БЭПС

Оffshore Leaks – скандальное журналистское расследование, обнародовавшее множество офшорных счетов, принадлежащих богатейшим людям мира.

Так уж вышло, что именно после его публикации Европа и США всерьез занялись проблемой размывания налоговой базы и уклонения от уплаты налогов.

Но это не значит, что раньше за нее не брались. Брались, но как-то бессистемно. И не всегда – открыто.

Просто под видом выгодных инициатив большие страны старались убедить низконалоговые юрисдикции ужесточить налоговое давление.

История с Кипром – яркий пример. Когда в 90-х он захотел присоединиться к ЕС – в Европе никто особо не возражал, даже протесты Турции ничего не изменили.

Но Кипру поставили вполне четкие требования: повысить ставку корпоративного налога, принять обязательства по раскрытию налоговой информации и так далее.

Такие "скрытые" меры, как видно, не привели к желаемому результату. Офшорный бизнес никуда не делся по сей день, просто усложнился.

А значит бюджеты крупных стран регулярно недополучают большие деньги – от 100 до 240 млрд долларов, согласно расчетам ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития).

Осознание этого в нулевых вынудило государства сменить риторику и объединиться, перейдя к совместному "наступлению" на офшоры и так называемое "агрессивное налоговое планирование". Первым результатом их коллективного труда стал план БЭПС.

Хотя о необходимости его создания говорили и раньше, но первые наработки представили только в сентябре 2013-го – всего лишь через полгода после публикации Оffshore Leaks. А обнародование окончательной версии состоялось в 2015 году.

На сегодня план БЭПС насчитывает 15 пунктов. К его реализации может приобщиться любая страна. Для этого достаточно выполнить 4 (ключевые) нормы (5-я, 6-я, 13-я, 14-я). Коротко их суть сводится к следующему.

Loading... призывает к созданию равных налоговых условий посредством специального органа – Форума по вопросам вредоносных налоговых практик.

Низконалоговые юрисдикции его решениями должны быть упразднены или трансформированы до лета 2021 года.

Норма №6 нацелена на борьбу с компаниями-транзитёрами, которые не выполняют никаких четких функций и регистрируются исключительно с одной целью – получения налоговых льгот по условиям соглашений об избежании двойного налогообложения.

Норма №6 инициирует прохождение специальных тестов для таких компаний (PPT-тест и/или S-LOB). Если результат будет неудовлетворительным – компания не получит права на налоговые льготы.

Норма №13 вносит коррективы в трансфертное законодательство. Она вводит 2 новых вида отчетности – "мастер-файл" и "сводный отчет по странам" для транснациональных компаний.

В первом должны отражаться глобальные операции компании, во втором – отдельно по странам, в которых есть зарегистрированные филиалы.

Отчет по странам обязателен для компаний с годовым доходом свыше €750 млн.

Норма № 14 содержит рекомендации для эффективного разрешения споров между странами при применении договоров об избежании двойного налогообложения.

Другие меры

План БЕПС – не единственный признак начавшейся атаки на офшоры. Сейчас, например, крупные страны активно обсуждают идею одновременного отказа от налога на прибыль и заменой его на налог на выведенный капитал.

Переломным является отказ Запада от банковской тайны. Еще в 2010 году в США приняли закон FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), обязавший все финансовые учреждения, даже неамериканские, отчитываться о счетах резидентов США.

В случае отказа доходы таких организаций облагаются 30% налогом на репатриацию прибыли.

Сейчас подачу приняла Европа. Там с 2017 года работает стандарт CRS, подразумевающий автоматический обмен финансовой информацией между всеми финансовыми учреждениями и налоговыми службами.

Отечественные компании, работающие в ЕС, теперь всегда должны быть готовы к тому, что их счета и движения по ним будут "под рукой" у европейских налоговиков.

Страны офшорной зоны, которые отказываются обмениваться финансовыми данными по стандарту CRS, в будущем будут облагаться санкциями. Список потенциальных кандидатов тоже набросали.

А что же Украина?

Украинские власти уже заявляли о намерении приобщиться к плану БЭПС, даже подписывали соответствующее письмо.

Еще в 2016 году Нацбанк и Минфин взялись за разработку законопроекта по противодействию уменьшению налоговой базы и вывода прибыли за рубеж.

В основе документа – 8 пунктов плана БЭПС, приспособленных к украинским реалиям. Законопроект официально представили в октябре прошлого года.

Среди прочего он предусматривает введение правила о контролируемых иностранных компаний (КИК), корректировку процедуры выплат нерезидентам при использовании договора об избежании двойного налогообложения, а также ряд небольших изменений в сфере трансфертного ценообразования.

Примечательно, однако, то, что данный документ почти не учитывает обязательные для присоединения к плану БЭПС нормы (те самые пункты, что идут под номерами 5,6,13 и 14).

Зато предлагается ввести правило КИК, которое согласно плану БЭПС не является ключевым, и адекватная реализация которого при текущей налоговой системе выглядит крайне затруднительной.

Впрочем, дальнейшая судьба документа пока неизвестна, учитывая выборы и всё с ними связанное, его рассмотрение точно отложат на неопределенный срок.

А значит даже такого сомнительного, но закона по противодействию уменьшению налоговой базы и вывода прибыли за рубеж нам в ближайшее время явно не видать.

Кроме того, Украина еще не присоединилась к стандарту CRS. И не сможет сделать этого, пока не будут приняты ключевые инициативы плана БЭПС.

Зато у нас сделали шаг в сторону отмены банковской тайны. Начиная с прошлого года, банки обязаны делиться финансовой информацией своих клиентов с НБУ при проведении валютного надзора.

Но это, опять же, довольно расплывчатая норма из серии "вроде есть, а вроде нет".

В любом случае сделанное Украиной – капля в море, особенно на фоне тех изменений, что происходят в развитых странах. Там быка взяли за рога всерьез.

Пусть и тянули очень долго, но зато за последние три-четыре года сделали больше, чем за предыдущие лет десять.

Многие принятые меры носят глобальный характер, некоторые из них напрямую касаются и украинского бизнеса.

Та же норма №13 или стандарт CRS – для украинских филиалов крупных компаний и всех, кто работает в Европе это уже меняет правила игры.

Украина же за все время сумела разработать только один, да и то "куцый" законопроект. Учитывая такие темпы, думаю, что Украине борьба с деофшоризация не "грозит". Ближайшие годы точно.

Ведь для этого нужно не только принять инициативы плана БЭПС, но и модернизировать украинскую налоговую систему. А это тоже процесс не быстрый.