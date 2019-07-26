Главный антирейдерский секрет для Зеленского

Накануне президент Владимир Зеленский подписал указ о мерах по противодействию рейдерству.

В своем желании помочь бизнесу защитить свое имущество и законные права глава государства далеко не пионер.

Вопрос в том, сможет ли он раскрыть главный секрет борьбы, для которой одних законов, как всегда, недостаточно.

К самому тексту указа о борьбе с рейдерством претензий нет.

Меры, прописанные в нем, достаточно резонны и закрывают основные "боли" столкнувшихся с этим явлением предпринимателей.

Президент предложил внедрить информирование о регистрационных действиях для владельцев недвижимости и доли в бизнесе, создать единый реестр нотариальных действий, внедрить дополнительные формы подтверждения регистрационных действий типа Mobile ID и ряд других важных новаций.

В основном они касаются технической части процесса регистрации — реестров и систем мониторинга. Некоторые из них спорны. Например, идея совершать отчуждение корпоративных прав на портале электронных сервисов без государственного регистратора и без нотариального удостоверения сделки.

Предметно критиковать эти предложения можно будет, увидев конкретные механизмы их внедрения, а вот два последние пункты особенно интересны.

Это необходимость совершенствовать механизмы обжалования регистрационных действий и усиление ответственности за нарушения законодательства в процессе подготовки или совершения регистрационных действий. Первая позиция — это камень в огород двух "антирейдерских комиссий": при Минюсте и при Кабмине.

У первой есть широчайшие полномочия. В частности, она может отменять любое регистрационное действие с подозрением на сомнительное без решения суда, а также отключать регистраторов от системы за нарушение законов.

Вторая имеет более высокий статус, но работает как совещательная группа, которая может давать рекомендации правоохранительным органам. Однако попадание на ее "радары" — уже сигнал большой поддержки бизнеса.

Очевидно, что работа системы обжалования несовершенна. Издание "Наші гроші" даже проводило типологизацию ошибок комиссии Минюста, но чем ее заменят? Просто проведут кадровые ротации или передадут функции другому органу?

Это на самом деле одна из ключевых интриг, поскольку без органа обжалования "диджитализация" процессов регистрации выглядит лишь полумерой.

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Второй пункт еще интереснее. Внеся его в свой указ, Владимир Зеленский уверенно встал в один ряд с популистами, которые считают, что причина неработающих законов — исключительно в незначительном размере наказания за их несоблюдение, и требует "усилить ответственность" за рейдерство.

На самом деле секрет состоит как раз в неотвратимости наказания, а не в его жесткости. Для этого нужны политическая воля и реформированные суды, а не только увеличение штрафа с 500 до 1 тыс единиц.

Достаточен ли уровень наказания сейчас? Посмотрим на три ключевые "рейдерские" статьи в Уголовном кодексе: 205-1 — подача поддельных документов на регистрацию, 206 — противодействие хозяйственной деятельности, 206-2 — противоправное завладение имуществом предприятия.

По статье 205-1 максимальное наказание составляет пять лет ограничения свободы, по статьям 206 и 206-2 — до десяти лет. Куда усиливать? Может, просто нужно эффективно расследовать дела и доводить их до суда?

Статистика Генпрокуратуры показывает, что количество зарегистрированных уголовных производств по рейдерским захватам в 2019 году немного растет, но на фоне реального количества противостояний в регионах это капля в море.

К тому же, производства по статьям 206 и 206-2 вообще не выливаются в реальные дела с выдвижением подозрений, а тем более — с передачей в суд.

Почему интенсивность атак не спадает?

Рейдеры, от организаторов и юристов до нотариусов и силовиков, чувствуют себя безнаказанно, поскольку на большинстве этапов могут "договориться". Пирамида ответственных за рейдерство всегда вела на верхушку власть имущих, которые закрывали глаза на происходящее, поскольку имели в этом такой же интерес.

Главный антирейдерский секрет для Зеленского состоит в том, что усовершенствование технических процессов ничего не даст, пока будет негласное разрешение на рейдерство — то ли для всех, то ли для своих.

Народные умельцы наверняка придумают обходные пути, чтобы избежать тотального контроля над нотариусами и их регистрационными действиями, к чему президент призывает в своем указе.

Однако они точно не будут делать это открыто и вызывающе, если будут знать, что цена такого нарушения закона — неотвратимые десять лет тюрьмы, а не возможность договориться за 10% от "выручки".