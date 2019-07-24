Украли персональные данные: как требовать компенсацию у авиакомпаний

С термином "персональные данные" мы все сталкиваемся в повседневной жизни практически каждый день.

По своей сути это любая информация, которая относится к физическому лицу.

В том числе его фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы и прочие данные, которые позволяют его идентифицировать.

Развитие современных технологий позволило не только собирать и автоматизировано анализировать такую информацию на благо, но и, к сожалению, использовать такие базы данных во вред.

Поэтому вопрос защиты персональных данных стоит довольно остро как в Украине, так во всем мире.

Что касается авиакомпаний, то персональные данные пассажиров необходимы, прежде всего, для бронирования и покупки билетов, а также регистрации на рейсы и предоставления всего спектра услуг пассажирам.

Во исполнение норм действующего законодательства авиакомпании разрабатывают политику конфиденциальности в рамках своих правил воздушных перевозок пассажиров и багажа и договора перевозки, который заключается в момент приобретения пассажиром авиабилета.

Обработка персональных данных осуществляется авиакомпаниями в Украине в соответствии с требованиями закона "О защите персональных данных".

Обработка персональных данных пассажиров, которые находятся на территории ЕС или являются гражданами ЕС, регулируется, в частности, Генеральным регламентом о защите данных ЕС 2016/679 ("GDPR").

Так, нормами закона предусмотрен ряд прав относительно обработки персональных данных.

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В частности, на их защиту от незаконной обработки и случайной потери, уничтожения, повреждения в связи с умышленным сокрытием, непредоставлением или несвоевременным их предоставлением, а также на защиту от предоставления сведений, которые являются недостоверными или порочащими честь, достоинство и деловую репутацию физического лица.

Для хранения данных авиакомпании используют как собственные серверы в Украине, так и облачные услуги компаний, которые находятся в центрах обработки данных за границей.

Что же будет, если произойдет утечка данных по вине авиакомпании?

Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность за нарушение законодательства в сфере защиты персональных данных в виде штрафов в размере от 1700 до 34 тыс. грн.

В Украине существует административный орган по защите персональных данных - это управление по вопросам защиты персональных данных Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Пассажир имеет право обращаться к нему с жалобой, если считает, что нарушены права в связи с обработкой персональных данных.

На основании составленного омбудсменом протокола об административном правонарушении дело будет передано на рассмотрение в суд.

К сожалению, привлечь к административной ответственности авиакомпанию может быть довольно проблематично.

Дело в том, что суд обязан принять решение о привлечении к ответственности в течение трех месяцев с момента совершения правонарушения.

Несовершенство судебной системы зачастую позволяет избежать ответственности именно в силу окончания этого срока.

Предусмотрена также уголовная ответственность по факту незаконного сбора, хранения, использования, уничтожения, распространения конфиденциальной информации в виде штрафа от 8500 грн до 17000 грн, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до трех лет.

Но на практике довести такие дела до суда практически невозможно из-за сложности доказывания.

Кроме того, Конституция Украины гарантирует судебную защиту права опровергать недостоверную информацию, права на возмещение материального и морального ущерба, причиненного сбором, хранением, использованием и распространением такой информации.

Следует отметить, что с опровержением недостоверной информации в судебном порядке все более-менее определенно и есть позитивная судебная практика.

А вот возместить материальный и моральный ущерб на практике довольно сложно. Например, возмещение морального вреда возможно только при наличии определенных условий: противоправного поведения ответчика, причинной связи между противоправным поведением и причиненным вредом и вины, в данном случае авиакомпании.

Вероятность удовлетворения такого иска достаточно мала.

Как мы видим, в теории механизм привлечения к ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты персональных данных законодательно закреплен.

Но он практически не работает, о чем свидетельствует также судебная практика.

К сожалению, полностью защититься от утечки информации мы не в силах.

Законом закреплена обязанность граждан предоставлять свои данные различным организациям, которые такую утечку могут допустить.

Если это все же произошло, то есть смысл незамедлительно поменять пароли и логины на используемых интернет-ресурсах.

В случае если утечка информации коснулась паспортных данных или данных кредитных карт, то рекомендуется незамедлительно заблокировать карты и в зависимости от ситуации, возможно, даже поменять паспорт.