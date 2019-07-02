Параллельное образование: почему IT-компаниям не нужно создавать свои университеты

В различных выступлениях, интервью, на мастер-классах достигшие карьерных высот IT-специалисты с теплотой вспоминают свои alma mater.

К сожалению, в таких воспоминаниях немного говорят о cutting edge учебных курсах, синхронизированных с развитием индустрии.

Редко говорят о преподавателях с инновационными методиками проведения занятий, о реальном опыте, полученном на практике в индустрии, LM системах с онлайн-курсами, обо всем том, что так необходимо молодому специалисту на высококонкурентном рынке IT и без чего образование нельзя назвать современным.

Мы уже давно не говорим про "бум IT-курсов" (как разнообразные от "просто войти в айти" до вполне серьезных тренинговых центров), так как воспринимаем эти курсы как данность.

Их бизнес развивается за счет возможности сократить разрыв между вузовским образованием и необходимыми специалисту навыками для работы над реальными проектами.

Эстафету от курсов и тренингов быстро подхватили IT-компании, для которых это стало необходимостью для привлечения молодых специалистов в проекты. Как следствие они стали создавать свои корпоративные университеты.

Но сейчас мы можем наблюдать другой тренд — просто технических тренингов, заточенных под компанию, уже недостаточно для того, чтобы говорить о качественной и комплексной подготовке начинающих инженеров.

Ведь кроме хороших знаний и практического опыта от студентов требуются такие необходимые навыки как: работа в команде, опыт взаимодействия внутри проекта, навыки создания презентаций и публичных выступлений и в целом "инжиниринговая культура", которую сложно успеть привить в формате обучения "взлёт-посадка".

Да и толк от быстрых курсов, которые "затачивают" под определенную технологию, невелик, если нечего затачивать, то есть нет базового образования.

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И вот тут взгляд компаний снова обращается к университетам с их фундаментальным образованием и длинным периодом обучения.

Путь, когда навыки, перечисленные выше, представляют или пытаются предоставлять IT-компании — неверный. Крупные игроки рынка всё чаще перенимают несвойственные себе образовательные функции в какой-то мере становясь "параллельными университетами", хотя это не основной вид их деятельности.

Гораздо более перспективный и "полезный" путь не подменять вузы, а отдавать им свою экспертизу, инвестируя, прежде всего, в преподавателей и студентов.

Кроме того, путь к перениманию функций университетов — это ещё и путь к обескровливанию этой сферы деятельности, которая и так достаточно сильно пострадала от оттока кадров в индустрию.

Что же нового IT-компании могут привнести в университеты?

Совместные учебные проекты: IT-компании хотят получить молодого специалиста уже с опытом проектной работы, с пониманием как функционирует команда, как "живёт проект", какие есть инструменты и подходы проектного менеджмента.

Кроме того, у компаний есть свои идеи и наработки, которые они готовы передавать в университеты, собирать команды студентов и вместе с ментором-экспертом реализовывать их как учебный проект.

Например, у компании GlobalLogic есть Proof of Concepts (PoC) в различных направлениях и для разных индустрий.

Это "пробник" проекта, концепция, которая показывает экспертизу, используется в переговорах с заказчиком и доказывает возможность выполнить проект.

В весеннем семестре 2 таких пилотных проекта были переданы в университеты-партнеры компании: в НТУ "КПИ" по направлению Embedded Automotive и в ХНУРЭ по направлению Machine Learning.

Совместные курсы и учебные программы: компании могут брать "под опеку" учебные курсы или целые специальности, обновляя учебные программы, повышая квалификацию преподавателей, специалисты компании привлекаются как гостевые лекторы на определенные темы.

Также представители бизнеса могут предоставлять оборудование для конкретно курса.

Всё это с целью сделать учебную программу максимально актуальной, востребованной и полезной для дальнейшей карьеры студентов.

В текущем семестре наша компания запустила факультативный совместный курс по изучению языка С++ с факультетом компьютерных наук и кибернетики КНУ им. Т. Шевченко. А в новом учебном году мы откроем такие совместные курсы во всех локациях, где есть офисы компании — в Киеве, Харькове, Львове и Николаеве.

Реальная практика: выпускники технических университетов помнят про пресловутые "практика на кафедре" или "практика на заводе", а особенно "реальную" значимость такой практики.

IT-компании готовы менторить студентов и помогать им получать актуальные навыки и умения в ходе выполнения реальных или приближенных к реальным проектным задачам.

Но в данной ситуации важным является вопрос юридического оформления такой практики, то есть выполнения формальной стороны вопроса "базы практики" на "предприятии".

Это знаменитый вопрос "шашечки или ехать", т.е. что в данном случае важнее: выполнение неких формальных обязательств, прописанных в законодательстве или подход, где практика — это коммуникация эксперт-студент, где консультанты компании ставят перед студентами реальные задачи в роли менторов.

Студенты при этом получают опыт взаимодействия с практиком и решения задач, приближенных к требованиям бизнеса.

Вопрос практики подлежит законодательному урегулированию, от которого выиграют и университеты и студенты, и индустрия.

Training for trainers: этой весной в Киеве мы запустили курс "Проектный подход в высшей школе", где эксперты-практики рассказывают преподавателям о том, как живут проекты в крупных компаниях, учат создавать практические кейсы для студентов, практикуют методы геймификации обучения взрослых.

На выходе такие курсы дают новые учебные программы в вузовской программе обучения.

Хакатоны "под заказ": IT-компании должны становиться не только спонсорами, но и заказчиками университетских хакатонов, конференций, олимпиад, предоставляя для их проведения задания и менторов, тем самым наполняя мероприятия практическим смыслом.

В участников подобных мероприятий совсем другие ожидания и настрой, когда ты знаешь, что решаемая задача ставится твоим, возможно, будущим руководителем, а выполненный проект может принести реальную пользу.

Описанные выше подходы — это элементы дуального образования, о котором мы слышим практически на каждой встрече с руководителями ведущих университетов страны.

Уже давно популярный и эффективный на Западе подход совмещения фундаментального вузовского образования и практики в индустрии, где бизнес фактически является заказчиком конкретного учебного курса, только приходит в Украину.

И те вузы, которые первыми внедрят полноценную дуальную систему, будут выигрывать в конкуренции за абитуриента, так как фокусирует внимание студентов на практические знания, востребованные на рынке.

Цель усилий и инвестиций IT-индустрии в высшее техническое образование — это студент, который способен самостоятельно формировать свою траекторию обучения и четко знает процессы и структуру своей будущей компании.

А затем и успешный выпускник, который вспоминает свою alma mater как место, где он получил по-настоящему современное образование, который не нуждается в "параллельном" образовании или "доучивании".