Лимонад или квас: какой горизонт у производителей безалкогольных напитков

Продовольчий ринок України, в тому числі сегмент безалкогольних напоїв, невпинно зростає.

З кожним роком спостерігається підвищення обсягу виробництва, продажів та експорту вітчизняної продукції в середньому до 10%.

Динаміка заповнення ринку говорить про те, що з одного боку ця ніша наближається до насичення, а з іншого – ще має потенціал для розвитку та появи нових торгових марок (ТМ).

Тож чи варто непрофільним виробникам витрачати ресурси на виведення нових безалкогольних напоїв та пошук нових ринків збуту цієї продукції?

Виробництво безалкогольних напоїв, до яких входять лимонад, квас, ароматизовані, сокові та соковмісні напої, є як у спеціалізованих підприємств, так і у пивних виробників.

Але наразі кожен виробник, який приймає для себе рішення йти в нішу безалкогольних напоїв, має ретельно вивчити ринок, конкурентів та визначитись з пріоритетними для себе напрямками.

Невеликі регіональні та локальні підприємства, на відміну від глобальних, не можуть дозволити собі такий ризик, як виведення "експериментального" продукту та великі рекламні бюджети.

Ми маємо ретельно продумувати смак, склад, тарування та стратегію просування напою.

В сьогоднішніх ринкових умовах мінімальний "набір" для виходу на ринок: відповідність смакам споживачів, зручна тара та можливість широкої присутності у торгівельних мережах.

Loading...

За даними профільної асоціації "Укрпиво", у 2018 році в Україні було вироблено 143,6 млн декалітрів безалкогольних напоїв.

Порівняно з 2017 р цей показник збільшився на 9,3%. І такі темпи зростання ми спостерігаємо вже кілька років поспіль.

Це дає нам розуміння, що ринок безалкогольних напоїв ще має ресурс до заповнення, який можна використати для збільшення об’ємів виробництва та виведення нових продуктів.

Оскільки піковим по виробництву та продажам даної продукції є теплий сезон з травня по серпень (він складає 43% від річного виробництва) – всі виробники готують до виходу свої новинки саме на цей період.

Відповідно, кожного року на ринку з’являються нові найменування, які можуть бути як сезонними (лімітовані серії), так і постійними.

На експорт українські виробники відправляють 126 590 декалітрів безалкогольної продукції (окрім мінеральної води) на суму 46,6 млн доларів. Це 11% приросту за 2018 рік.

Найбільшими імпортерами українських напоїв наразі є Молдова (39%), Білорусь (17%), Грузія та Азербайджан (по 8,8% кожна). У діапазон 2-3% входять Польща, Ізраїль та Німеччина.

При цьому імпортувала Україна протягом минулого року 32 185 декалітрів безалкогольних напоїв на суму 22,8 млн доларів. Тобто експорт в нас впевнено переважає над імпортом.

У несезонні місяці (грудень, січень, лютий) обсяг імпорту взагалі мізерний в масштабах ринку (60-100 тис. декалітрів на місяць).

Загалом можна констатувати, що Україна виробляє досить широкий асортимент безалкогольних напоїв, які здатні покрити потреби внутрішнього ринку та користуються попитом у сусідніх країнах.

При цьому за параметрами якості наші виробники лимонадів, квасу та сокових напоїв переважно притримуються класичних рецептур та державних стандартів.

Тож можна стверджувати, що внутрішній ринок переважно покриває попит українців на безалкогольні напої з урахуванням сезонності споживання, смакових переваг та стандартів якості.

Але виробникам ще є куди розвиватися як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.

Тому говорити про "перенасиченість" безалкогольного сегменту у розрізі перспектив однозначно зарано.