Налоговый рай и быстрый старт. Зачем начинать бизнес в Гонконге

Снимая выпуск о Гонконге в рамках проекта "Экспаты", я понял, что люди, которые там строят бизнес, заслуживают особого внимания.

Почему Гонконг так привлекает предпринимателей? Сколько там стоит жилье и как открыть рабочую визу?

"Удаленный офис" Китая

Гонконг состоит из 262 островов. Это бывшая британская колония, а до 1997 года — зависимая территория.

Жители островов знают английский, что способствует ведению бизнеса и чем материковый Китай похвастаться может не всегда.

Те, кто не говорит по-английски, для ведения бизнеса используют путунхуа (мандарин) и кантонский диалект китайского. Первый — официальный язык материкового Китая, на втором почти все гонконгцы общаются в быту.

Сейчас Гонконг — специальный административный район в составе КНР, один из ведущих финансовых центров Азии и мира. Он относится к низконалоговым юрисдикциям и является офшорной территорией. Особое его преимущество — отсутствие таможенных сборов на импорте и НДС.

"Гонконг — ворота к мировым рынкам. Специализация — финансы, логистика и менеджмент. Здесь ничего не производят. Чаще всего Гонконг выбирают как возможность легализовать бизнес с Китаем и уйти от налогообложения.

Главное условие — не заниматься предпринимательством в самом Гонконге и не продавать местным", — говорит Степан Мостовой, владелец нескольких бизнесов, который переехал в Гонконг с материкового Китая девять лет назад.

Согласно отчету The Hendric Foundation, экономики Гонконга и Сингапура, который также отличается высоким уровнем жизни и популярен среди экспатов, равны. Разрыв в показателях составляет всего 0,8% в пользу Гонконга. В регионе самый высокий уровень экономической свободы в мире.

Открытая экономика Гонконга создает условия для предпринимательской деятельности со всем миром. Ее стабильность гарантируют поддержка на государственном уровне и самостоятельная сильная правовая система.

Начать бизнес с материковым Китаем сложно, но отсутствие ограничений на внутренние и внешние инвестиции в Гонконге позволяет открывать на "материке" дочерние компании. Гонконг — это "удаленный офис" страны.

"Запустить представительство можно за один-семь дней и 700-2000 долл. Содержать виртуальный офис стоит 100 долл. Наиболее затратная часть ведения бизнеса в Гонконге — ежегодный аудиторский отчет — стоит 1-5 тыс долл в зависимости от оборота компании и количества транзакций.

Закрыть компанию, которая работала до года, просто, но если она продержалась дольше, расходы и сложности возрастают. Связано это с документацией, необходимой для отчетности", — объяснил Мостовой.

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Подводные камни бизнеса

Конкуренция. Всем ритейлом в Гонконге владеет не более четырех компаний. Это корпорации, которые не позволяют маленьким бизнесам выходить на рынок. Если бизнес-идея оказывается удачной, они ее покупают. Поэтому для многих продуктовых предпринимателей продажа компании становится целью.

Сложности в открытии счета. Регистрация в Украине для Гонконга — рисковый фактор. Многие украинцы получают отказ, даже предоставив все документы. По словам Мостового, стравиться с этим можно, доказав серьезный статус бизнеса. Среди контрагентов компании должны быть крупные клиенты.

Оборотность бизнеса. Гонконг — оптимальное решение для больших фирм, чьи обороты исчисляются сотнями тысяч. Здесь некомфортно стартапам с бюджетом до 10 тыс долл, жизненный цикл которых — менее трех лет.

Наем сотрудников. Это непростая задача, если дело касается иностранных соискателей. По закону работодатель должен убедить госорганы, что приглашенного иностранца нельзя заменить гонконгцем. Это трудно, но нужно: за наем нелегального сотрудника можно оказаться в тюрьме.

Качественных аналитиков, программистов, физиков и финансистов приглашать на работу стоит, а для простых должностей можно подобрать местных.

Гонконг — это и большие возможности, и большие риски. Это стартовая площадка для работы с Китаем и всем миром. Сюда едут, чтобы воплотить большую мечту, нередко рискуя всем, как это сделал Денис Маковеев.

Он 15 лет жил в Китае, работал в Alibaba Group, но оставил все, чтобы запустить бизнес в Гонконге. Жесткая конкуренция, высокая стоимость жизни и бюрократия могут отпугнуть новичков. Начать здесь бизнес и суметь его удержать могут только самые смелые и амбициозные.

Жизнь в Гонконге

По данным Мирового банка и PwC, в Гонконге самая благоприятная в мире налоговая система для бизнеса. Этим он и привлекает предпринимателей. Многие из них перебираются жить в Гонконг с материкового Китая. Другая причина — в отличие от китайских мегаполисов здесь нет смога.

Уровень жизни в Гонконге очень высокий. Здесь можно хорошо зарабатывать, но тратить придется много. Миллион долларов тут не деньги. Подтверждение — дорогие авто на улицах, которые раскупают в первые дни после релиза.

Чтобы жить и работать в Гонконге, нужна виза. Рабочую можно получить на срок до двух лет. Для этого нужно предоставить документы, подтверждающие, что деятельность соискателя принесет реальную пользу экономике региона.

Вместе с визой человек получит статус временного резидента Гонконга и Hong Kong ID. Документ уравнивает в правах с гонконгцами, кроме избирательного права. Удостоверение личности действует год, его можно дважды продлевать.

Если удастся прожить в Гонконге более семи лет, то можно получить удостоверение постоянного резидента без ограничения прав. Для этого придется сдать экзамен на знание кантонского диалекта китайского языка.

Жилье в Гонконге — один из самых болезненных вопросов. Стоимость аренды квартиры на 40 кв м в отдаленных районах стартует с 2 тыс долл в месяц, а в районах, где проживают экспаты, — с 3 250 долл.

Большая площадь — роскошь, ведь средний доход в Гонконге в месяц — около 2 тыс долл. При этом официальная минимальная заработная плата в регионе — около 5 долл в час. Однако разрыв между доходами велик: востребованный финансист зарабатывает в среднем 5 тыс долл, кассир — около 1,5 тыс долл.

Еду можно найти на любой вкус и кошелек. Бигмак-меню в "Макдональдсе" стоит 4 долл, обед в кафе — 12 долл, ужин на двоих с алкоголем — 65 долл.

В супермаркетах есть продукты со всего мира: тайские манго, мясо из Новой Зеландии, шоколад из Европы. Китайской продукции достаточно, но местные предпочитают зарубежную, хотя она и дороже. Десяток яиц стоит 4,5 долл, литр молока — 3,5 долл, 1 кг картофеля — 2 долл, 500 г сыра — 15 долл.

За качественной едой сюда приезжают и с материкового Китая.

Высшее образование в Гонконге платное. Стоимость зависит от университета и специальности: год бакалаврата — 15 тыс долл, магистратуры — 20 тыс долл. Поскольку в регионе развит финансовый сектор, популярно обучение по этому направлению. Выпускники легко находят работу в крупных компаниях.

Медицина — одна из сильнейших в Китае. Она доступна каждому гонконгцу вне зависимости от достатка. В больницах готовы принимать пациентов бесплатно, а лечить их будут лучшие врачи страны. Уровень безопасности в Гонконге также очень высок благодаря прозрачной правовой системе.

По данным Expatistan, жить в Гонконге в среднем на 20% дороже, чем в Сингапуре, который также входит в тройку самых комфортных для ведения бизнеса регионов. Планируя переезд, будьте готовы к росту трат.