Инвестиционные потоки: что направит их в Украину

На фоне замедления мировой экономики и заметного падения ВВП в развитых странах, Центральная и Восточная Европа уверенно удерживает позиции. Экономики стран региона (в первую очередь таких, как Чехия, Венгрия, Польша) продолжают расти, а их ВВП хоть и просел, но не так сильно в сравнении со странами Западной Европы.

Это заметно усиливает их инвестиционные перспективы. В том числе в сфере M&A.

Подозреваю, что в ближайшие годы именно здесь стоит ожидать множество громких сделок слияний и поглощений. Статистика это тоже подтверждает.

Так, если изучить динамику рынка M&A в Центральной и Восточной Европе, то в глаза сразу бросится его относительная стабильность.

С 2014 года объем и количество сделок слияний и поглощений здесь практически не менялись.

Иногда фиксировались небольшие спады, однако чаще – незначительный, но рост.

На конечные цифры особого влияния не оказывает даже политическая турбулентность в отдельно взятых странах.

Это говорит о том, что инвесторы сохраняют устойчивый интерес к этому региону.

И это вполне логично, учитывая напряженную мировую обстановку: торговые войны, Брексит, противостояние США и Ирана, рекордное замедление ВВП Китая и как следствие – проседание на других азиатских рынках.

На фоне этого Центральная и Восточная Европа выглядят просто как оазис стабильности.

Но значит ли это, что Украина, которая как раз и расположена в Восточной Европе, наконец поймала свою "инвестиционную волну"? К сожалению, нет.

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Статистика свидетельствует, что украинский рынок M&A заметно подрос за последние годы.

Так, по данным совместного исследования компаний Aequo и Mergermarket, в 2018 году общая сумма сделок слияний и поглощений увеличилась на 91% и составила 1,05 млрд евро, а количество выросло на 31%.

Это действительно приятно, если вспомнить, как сильно просел рынок в 2014 году – тогда поток всех внешних инвестиций в Украину иссяк более чем на половину.

Но текущие цифры все еще далеки от докризисного уровня. В 2008 году, например, объем рынка слияний и поглощений составлял 3,7 млрд долларов – то есть, был в два раз больше.

Поэтому, описывая текущее состояние рынка, правильнее все же говорить о восстановлении, причем медленном, чем о полноценном росте.

Показательным является и то, что большая часть сделок инициируется внутренними игроками, крупные компании поглощают мелкие.

Внешних же игроков сравнительно немного на рынке. И среди них только единицы занимаются прямым инвестированием, основная масса поступающего в Украину иностранного капитала – портфельные инвестиции.

Это значит, что большая часть инвесторов все еще настороженно относится к Украине и не готова напрямую вести здесь бизнес, предпочитая вкладывать в ценные бумаги и тому подобное, чтобы получить хоть и временный, но зато быстрый и гарантированный доход.

Наконец, не особо растет стоимость сделок, да и цена украинских активов в целом постоянно снижается из-за валютных колебаний и ослабления гривны. Все это – тревожные знаки, указывающие на то, что инвестиционный климат в Украине пока еще тяжелый. Зарубежные инвесторы все еще воспринимают страну как токсичную.

Исправить ситуацию могут только реформы. Грамотная модернизация украинской экономики, налоговой и финансовой систем.

M&A в Украине 2019

Текущий год тоже не принесет улучшений отечественному рынку слияний и поглощений. А станет ли все хуже – вопрос пока открытый.

Причины такого пессимизма просты: перестройка власти в связи с президентскими и парламентскими выборами, а также угроза дефолта.

Перестройка власти означает, что у руля окажутся новые люди с новыми взглядами и политическим курсом.

В этом году, к тому же, украинская политическая элита уже существенно пополнилась новыми лицами и еще пополнится в виду продолжающихся выборов в парламент.

В такой ситуации зарубежному инвестору неясно, в каком направлении будет двигаться страна.

Незнание провоцирует риски, поэтому большинство держателей капитала будут наблюдать и оценивать ситуацию со стороны.

Вероятность же дефолта только усугубляет неопределенность.

Даже если его и не будут объявлять, это еще не значит, что украинская экономика и украинские предприятия переживут насыщенный выплатами по внешнему долгу 2019 год без потерь. Для инвестора это еще один повод "придержать коней".

Не все так плохо

Есть здесь интересный нюанс. В последние годы степень политической нестабильности и связанных с этим рисков для бизнеса в развитых и развивающихся странах практически уравнялась.

Сейчас инвесторам сложно работать даже в таких странах, как США, Великобритания или Германия.

Что провоцирует сложности? Да все тот же Брексит, например. Заранее просчитать все экономические и политические последствия этого события практически невозможно, кроме того, неясно как будут работать европейские предприятия в новых для себя условиях.

Добавим к этому торговые войны и обмен санкциями между странами, которые больно бьют по стоимости акций компаний по всему миру, вызывают колебания на мировых рынках и т.п.

По сравнению с этим всем, обстановку в Украине можно назвать спокойной и более поддающейся прогнозированию.

Это может спровоцировать всплеск внимания к нашей стране со стороны инвестиционного сообщества. Тем более даже сейчас при всех своих внутренних проблемах Украине есть что предложить держателям капитала.

Лучшие сферы для инвестирования

На мой взгляд, у нас есть как минимум три интересные для вложений индустрии: аграрная, инновационная и – неожиданно – фармацевтическая.

Аграрный сектор – тут все ясно. Он каждый год демонстрирует рост, а учитывая всевозрастающий спрос на продукты питания в виду увеличения численности населения – инвесторам есть, где разгуляться вне зависимости от экономической ситуации.

IТ-сегмент по своей привлекательности ничем не уступает агросфере. Украина уже сейчас – один из лидеров по экспорту IТ-услуг в Европе.

А согласно отчету "Развитие украинской IТ-индустрии", последняя демонстрирует стабильный рост последние пять лет на 11-26%.

То есть, даже в периоды глубокого спада украинской экономики индустрия высоких технологий оставалась на плаву.

Украинские IТ-компании, к тому же, с началом 2019 года уже стали объектами M&A сделок.

В феврале, например, польская ITKontrakt купила украинскую компанию CoreValue, в марте состоялась сделка по покупке отечественной Acceptic израильской YaelGroup.

Что же касается украинской "фармы" – за последние годы она приятно преобразилась.

Если верить статистике в СМИ, за первые девять месяцев прошлого года Украина экспортировала фармацевтической продукции на сумму 152 млн долларов – это на 20% больше аналогичного периода в 2017 году.

При этом в Украине очень много фармпредприятий, выпускающих лекарства по собственным патентам и имеющие возможности выпускать генерики – собственные аналоги известных препаратов.

При должном финансировании данное направление открывает большие перспективы для всех – и для инвесторов, и для работников отрасли, и для конечного потребителя.

Подводя итоги

Украинский рынок M&A хоть и демонстрирует успехи после кризиса в 2014 году, вызванном началом войны на Донбассе, все же еще далек от полного выздоровления.

В 2019 году, к тому же, ожидается некоторый спад ввиду сложившейся политической и экономической ситуации.

Но свет в конце тоннеля пока еще, конечно, есть. В Украине при всех ее внутренних проблемах имеются индустрии, которые демонстрирую активный рост и могут стать драйверами привлечения инвестирования в страну.

Но чтобы они стали по-настоящему интересны зарубежному инвестору, нужны активные реформы и улучшение бизнес-климата в стране в целом.