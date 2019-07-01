Первое июля - "электрический шок" для потребителей

З 1 липня 2019 року починає діяти новий ринок електроенергії. На сьогоднішній день вже стало зрозуміло, що ні про які відтермінування мова не йде.

Усі учасники ринку опинилися перед викликами, які можна вирішити лише консолідуючи зусилля.

Сама ідея змін має перед собою логічні та очікувані перетворення ринку, які передбачає третій енергетичний пакет.

Але говорити про те, що система готова до таких змін, буде цинічно та непрофесійно.

Ринок постачання електроенергії динамічний, потужності генерації не розвинені, а джерела покриття небалансів обмежені.

Покривати вартість балансуючих потужностей можливо за рахунок теплової генерації і вартість таких послуг може стрімко зрости.

У зв'язку з цим відсутність програмних рішень, які можуть дозволити ефективно перерозподіляти ресурс електроенергії, призведуть до колапсу.

Як профіцити потягнуть за собою нестабільність енергосистеми, так і дефіцити можуть сприяти зростанню цін.

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Якщо ми не можемо змінити дату запуску ринку та вихідні умови, за яких це відбувається, нам потрібно адаптуватися.

У першу чергу споживачам, особливо промисловим, необхідно змінювати підходи до взаємодії зі своїм постачальником енергії.

Нова модель ринку вимагає від споживачів відповідального планування, у іншому випадку – можливі значні витрати як у випадку значного дефіциту, так і профіциту.

Дефіцит купованої електроенергії (відхилення від плану в більшу сторону) буде балансуватися постачальником за рахунок споживача за ціною вище ринку "на добу наперед".

Профіцит (відхилення факту від плану у меншу сторону) вже викупленої електроенергії споживач мусить продавати по ціні нижче ринку "на добу наперед".

Подвійний контроль графіків, подача даних до 20:00 поточного дня на наступну добу, тісна взаємодія з усіма службами підприємства – це лише мала частина задач, які лягають на плечі відповідальних працівників на стороні споживача.

Виробничі плани, погодні умови, ремонтні роботи, свята, форс-мажорні обставини – все це впливає на рівень споживання і може призвести до небалансів.

Кабінет Міністрів обмежив вільний ринок 10% об’єму виробленої електроенергії ДП "Енергоатом". На сьогоднішній момент вироблення сягає 85 млрд кВт/год.

Обсяги споживання промислового сектору – більше 51 млрд кВт/год.

Окрім цього, постачальнику необхідно запланувати мінімум 25% від портфелю для забезпечення своїх споживачів безперебійним постачанням ресурсу у разі необхідності на ринку "на добу наперед".

Тобто залишається відкритим питання, як забезпечити всіх клієнтів комерційних постачальників електроенергією з покриттям їх потреб.

Сподіваємося, всі учасники ринку зроблять висновки та в оперативному режимі розпочнуть підготовку технічних рішень, візьмуться за доопрацювання законодавчої бази та максимально швидко розроблять схему покриття небалансів.