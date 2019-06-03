Три миллиона за ложь застройщика

Квартира із зручним плануванням у новому будинку, поруч — школа, садок, парк…

А ще — безкоштовні місця для стоянки авто біля омріяної оселі.

Хіба не так обирає покупець нове помешкання для своєї родини? Вкладає сотні тисяч або мільйони гривень в новобудову і…

Подивімося на цей сюжет з іншого боку, тобто з боку забудовника. Не уявного, а конкретного. Отже, мова про величезний житловий комплекс Park Land — один із найвідоміших об'єктів ТОВ "Скайпарк груп", розташований за адресою вулиця Юнацька, 32 (мікрорайон Жуляни), у Солом'янському районі столиці.

Знаючи критерії, за якими покупець обиратиме квартиру, забудовник обіцяє всі вигоди. Вивішує красиву рекламу у себе на сайті та біля будівництва, друкує яскраві буклети, де зображені будинки, дерева та безліч місць для паркування. Покупці радіють, що знайшли саме те, що шукали, й несуть забудовнику гроші.

Цей процес тривав би й далі, якби не одне "але". Киянка побачила у буклеті ЖК Park Land автостоянку біля будинку №16 і, м'яко кажучи, дуже здивувалася.

Частина стоянки повинна розташуватися на ділянці, яка належить їй за правом приватної власності, і ніякого дозволу на розміщення об'єкта вона не давала. Більше того, ніхто не звертався до неї з пропозицією продажу землі. Це обурило громадянку, тому вона звернулася до Київського обласного відділення АМКУ.

Ми попросили забудовника пояснити ситуацію. Він зазначив, що забудова на цій ділянці не здійснювалася і будівництво автостоянки не планувалося.

"Земельну ділянку товариство планувало викупити у громадянки К., про що вело з нею переговори. Будувати на цій земельній ділянці ТОВ "Скайпарк груп" не планувало, планувало дозволити мешканцям ЖК Park Land паркувати на ній свої автомобілі. До громадянки К. ТОВ "Скайпарк груп" зверталося усно з пропозицією продажу ділянки, проте не було досягнуто домовленості щодо ціни".

Інших обґрунтувань стосовно поширення наведеної інформації в рекламних буклетах та на сайті товариство не надало. Отже, автостоянку в ЖК Park Land будувати навіть не планували.

В ході розгляду справи відділення комітету проаналізувало інформацію, розміщену 30 жовтня 2018 року на сайті забудовника, та встановило, що ТОВ "Скайпарк груп" продовжувало розміщувати інформацію про автостоянку, розраховану на велику кількість автомобілів, поряд з будинком №16 ЖК на зазначеній земельній ділянці.

До чого тут АМКУ? До того, що Антимонопольний комітет — це, перш за все, конкурентне відомство, а неправдиві дані можуть стимулювати споживачів до придбання квартир саме у ЖК Park Land і надавати ТОВ "Скайпарк груп" переваги у конкуренції на ринку будівництва житлових та нежитлових об'єктів.

Що було далі? Оскільки наша першочергова мета — усунути порушення і вберегти покупців, а не карати порушника, адміністративна колегія Київського обласного територіального відділення АМКУ надала ТОВ "Скайпарк груп" обов'язкові для розгляду рекомендації.

Зокрема — протягом 15 календарних днів з дня їх отримання припинити дії, які містять ознаки порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції шляхом забезпечення потенційних споживачів повною, точною та достовірною інформацією. Рекомендації у встановлений строк виконані не були.

Справу було винесено на розгляд Тимчасової адміністративної колегії АМКУ.

Вона визнала дії ТОВ "Скайпарк груп" недобросовісною конкуренцією у вигляді поширення інформації, що вводить в оману шляхом повідомлення невизначеному колу осіб неправдивих відомостей, що можуть вплинути на наміри цих осіб придбати роботи і послуги цього суб'єкта господарювання.

Порушника оштрафовано на 3 млн грн.

Мораль 1. Зароблена неправдою гривня має високі шанси потрапити до держбюджету у вигляді штрафу, накладеного на нечесного суб'єкта господарювання, але, на жаль, не в кишеню обманутого покупця квартири. Теоретично це теж можливо, але в українському правовому полі — через суд.

Мораль 2. Ретельно перевіряйте інформацію. Обізнаний покупець — найкраща протидія шахраям.