Факторинг по-новому - хорошие возможности для должника

Сфера факторингу в Україні останнім часом отримала потужний імпульс для розвитку. Призначення факторингових компаній – купівля у банків права стягнення з позичальників заборгованостей по кредитам та фізичне стягнення цих боргів.

Мова піде переважним чином про кредити, які банки видавали на придбання житла ще в період високих цін на нерухомість, але після кризи та падіння цін на житло обслуговувати такі кредити стало проблематично.

Основна маса боржників з’явились як клас у 2006-2008 рр., також туди ж додались боржники, які зупинили обслуговування кредитів у кризові 2014-2015 рр.

Основною причиною імпульсу для розвитку факторингу стало банкрутство близько 120 банків, яке розпочалось у 2014 році внаслідок намагання НБУ очистити банківську систему.

На початку Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), який взяв на себе керування банками-банкрутами, виставляв подібні "погані" кредити на аукціони індивідуально – кожен кредит окремо.

І хоча під час аукціонів ціна кредиту могла впасти до 20% його початкової вартості, це було не дуже цікаво факторинговим компаніям – ціна боргів все ще залишалась високою. Наприклад, якщо борг по кредиту разом з пенею та відсотками становить 6 млн грн, то і 20% від цієї суми (1,2 млн грн.) – це все ще великі гроші, аби боржник мав хоч якесь бажання погашати цей борг.

Адже при такому борзі йому простіше купити нову квартиру, оформити її на дітей, і самому жити собі з цим боргом до кінця життя.

Але зараз ФГВФО запровадив продаж портфельних боргів, коли 20-30 індивідуальних кредитів групуються в пакети та виставляються на продаж.

Цей продаж став вже набагато цікавішим факторинговим компаніям, оскільки ціна боргу в пакеті набагато нижча.

Другий імпульс розвитку факторингу дали банки, що залишились працювати, але вони вже дійшли висновку, що їх спроби останніх 10 років стягнути борги за кредитами, які не обслуговуються, були невдалими.

Для них стало простіше просто переуступити право вимагати ці борги факторинговим компаніям.

Але пожвавлення на ринку факторингу означає, що боржники будуть частіше стикатись на порозі квартири, купленої в кредит, з факторинговими компаніями, яки прийшли забрати її за борги.

Тому буде корисно дізнатись про основні принципи та методи їх роботи, оскільки попереджений – значить, озброєний.

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що треба зрозуміти – факторингова

Перше,компанія, яка купила ваш борг у банку, рано чи пізно, але все одно забере квартиру, яка є заставою за цим кредитом. Єдиний шлях – домовлятись.

Як же діють факторингові компанії? Наприклад, вони купують за 3 млн грн. пул з 30 кредитів, загальна сума заборгованості за якими складає 20 млн грн.

Далі вони починають розраховувати. Наприклад, по 15 кредитам, за якими не дуже приваблива застава, вони планують повернути витрачені на їх купівлю гроші, і ще – лише 3-5% зверху, що складе їх прибуток.

Це можуть бути кредити, заставою по яких є старі квартири (наприклад, "хрущовки"), або інше неліквідне майно.

А от решта 15 кредитів, за якими застава більш коштовна, їм цікаві як бізнес, і великих знижок факторингові компанії давати не будуть.

Це може бути кредит розміром 200 тис. доларів, який факторингова компанія купила за 100 тис. доларів, і тоді вона запропонує боржникові погасити цей кредит не менше ніж за 150 тис. доларів.

Іноді пул кредитів може коштувати декілька мільйонів гривень, і при цьому заставне майно по цим кредитам – різний неліквід (нікому не потрібні земельні ділянки, майно в зоні АТО).

Але в пулі є один кредит, заставою по якому є будинок вартістю 500 тис. доларів.

І тоді факторингова компанія може придбати цей пул лише заради одного цього будинку – всі кредити вона пропонує боржникам погасити навіть за ціною нижче собівартості, а от з власника будинку вона захоче отримати 200 тис. доларів, які покриють всі витрати, і при цьому дадуть непоганий прибуток.

Дуже часто факторингові компанії напередодні аукціону самі знаходять боржника, попереджають про наміри купити його борг, повідомляють ціну, за якою вони викуплять цей борг, і пропонують потім погасити цей кредит за ціною купівлі та невеличкою винагородою на додачу.

Якщо факторинговій компанії купівля боргу обходиться в 10 тис. доларів, вони можуть запропонувати закрити питання з боргом за 13-15 тис. доларів.

Але іноді факторингові компанії – жадібні. Купивши борг у 100 тис доларів удесятеро дешевше, вони за заставну квартиру ринковою вартістю 50 тис. доларів захочуть отримати 40-45 тис.

Закон в принципі дозволяє їм це вимагати, і вести переговори буде дуже важко.

Тому боржникові дуже важливо знати, скільки насправді факторингова компанія заплатила за його борг, оскільки це дозволить більш аргументовано вести перемовини. Інформація про результати аукціонів з продажу пулів кредитів не є таємницею, її можна знайти на сайті Prozorro.

Інколи трапляється парадоксальна ситуація, коли працюючий банк пропонує вам закрити питання з боргом по кредиту за 25 тис. доларів, тоді як цей же борг факторингова компанія може купити у банка за 10 тис. доларів, та запропонувати вам закрити його за 14 тис. доларів.

Однак все логічно, оскільки банки розглядають факторингові компанії як постійних покупців, які можуть постійно купляти у них великі пули проблемних кредитів.

Саме тому банкіри готови йти на великі цінові поступки факторингу.

Натомість закриття одного кредиту одного боржника не надає банку жодних перспектив у майбутньому, тож вони будуть тримати ціну дуже високою до останнього.

Чому так, і чи немає тут підводних каменів? Справа в тому, що банк не хоче афішувати справжню суму грошей, яка він згоден отримати, аби закрити питання з кредитом.

Адже в такому випадку йому буде набагато важче домогтись про погашення інших кредитів за прийнятною для нього ціною – всі боржники будуть вимагати великих поступок.

Природно, що факторингові компанії хочуть отримати якомога більше грошей з боржника, а боржник – волів би заплатити якомога менше.

Але точки дотику, хоча це і не просто, можна знайти. І якщо ви вирішили домовлятись, треба набратись терпіння – на перемовини може піти від 4 до 6 місяців.

При цьому боржникові не варто сподіватись, що свій борг в 100 тис. доларів та за умови вартості застави у 20 тис. доларів, йому вдасться закрити за 5 тис. або взагалі нічого не доведеться платити.

Слід адекватно оцінювати два показника – суму боргу та вартість застави.

Якщо ж з факторинговою компанією домовитись не вдалось, її подальші дії – забрати квартиру.

Зробити це вони можуть або через судове рішення, або через перереєстрацію на себе права власності.

Але протистояти факторинговим компаніям можна, оскільки їх дії можна оскаржити в суді, головне – не втратити квартиру фізично.

І якщо раптом факторингова компанія надіслала до вас кремезних хлопців, які хочуть винести вас на вулицю, відповідати можна тими ж методами.

Позичальники вже навчились опиратись і вже є громадські організації, яки готові допомагати один одному – як тільки на порозі з’являються міцні хлопці від факторингової компанії, достатньо лише кинути клич, і на допомогу прийдуть 20-30 ваших прибічників, і захопити квартиру не вдасться.