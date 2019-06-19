Кому на самом деле вредит бездействие НКРЕКП

Уже майже два місяці НКРЕКП ігнорує рішення суду, яким комісію було зобов’язано компенсувати Дніпропетровськгазу більше 1 млрд грн.

Регулятор продовжує знаходити нові причини для відмови в перегляді тарифу на розподіл оператору ГРМ.

Ще 24 квітня Шостий апеляційний адміністративний суд зобов’язав НКРЕКП компенсувати Дніпропетровськгазу 1,038 млрд грн збитків і встановити економічно обґрунтований тариф.

Постанова суду підлягає невідкладному виконанню, але в комісії роблять вигляд, що нічого не сталося.

Постанова Шостого апеляційного адміністративного суду підтвердила, що НКРЕКП продовжує дискримінаційну політику щодо операторів ГРМ.

Її сутність полягає у злочинній бездіяльності, хоча встановлення беззбиткових тарифів є прямим обов’язком НКРЕКП, а не її правом.

Збитковість тарифів газорозподільних компаній вже стала проблемою для всіх учасників ринку. Компанії не мають змоги в повному обсязі розрахуватись з іншими учасниками ринку.

Зараз ми бачимо, як криза неплатежів поступового стає проблемою вже в комерційному сегменті ринку.

Склалася унікальна ситуація, коли нікчемність державного регулювання ставить під загрозу газопостачання в цілих областях. Наприклад, така як Дніпропетровська, де створюється більше 10% українського ВВП.

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У травні НАК "Нафтогаз України" домігся через суд арешту рахунків АТ "Дніпропетровськгаз" через борг 360 млн грн.

Одночасно інший суд зобов’язав НКРЕКП компенсувати збитки компанії на суму, що перевищує 1 млрд грн.

Простими словами: компанія Дніпропертрвськгаз навіть не мала коштів для того, щоб вчасно та в повному обсязі розрахуватись з власними контрагентами.

Через бездіяльність НКРЕКП компанія стояла перед реальною перспективою відключення системи раннього сповіщення про аварійні ситуації, радіозв’язку і навіть телефонів служби 104.

У такому випадку споживачі газу не мали б навіть можливості сповістити газову компанію про витік газу чи проблему з газопостачанням.

Чому споживач має ризикувати власною безпекою через політично мотивовану бездіяльність регулятора?

Складається парадоксальна ситуація, коли Дніпропетровськгаз готовий розрахуватися по своїх боргах, але не може це зробити, доки не отримає компенсації збитків, за попередні періоди. Регулятор, який мав встановити для Дніпропетровськгазу беззбитковий тариф, зволікає з цим вже кілька років. Через це у компанії формуються величезні збитки.

Наприклад, тільки в минулому році втрати Дніпропетровськгазу від розподілу газу склали 697 млн гривень.

У рішенні суду встановлені факти протиправної бездіяльності НКРЕКП і вказано, що компанія може розрахуватися з контрагентами тільки після включення в структуру тарифу відповідних компенсацій.

Газорозподільні підприємства неодноразово звертали увагу на дискримінаційні дії НКРЕКП, яка навмисне доводить всю газорозподільну галузь до банкрутства.

Тепер з регулятором вже заговорили суди. Наскільки мені відомо, вже п’ять операторів ГРМ виграли суди проти регулятора і відстояли своє законне право на компенсацію збитків на суму, що перевищує 2,5 млрд грн.

І це тільки верхівка айсбергу, адже цілеспрямована дискримінаційна тарифна політика НКРЕКП призвела до того, що тільки через занижений тариф оператори ГРМ за п’ять років отримали збитки на суму 17 млрд грн.

Тож сума таких виплат за підсумками всіх судових розглядів може бути значно більшою.

На жаль, у сегменті постачання газу для потреб населення між учасниками ринку не один рік продовжують накопичуватись взаємні боргові зобов’язання.

І вирішити цю проблему може лише НКРЕКП, яка має врахувати в тарифі на доставку газу всі витрати газорозподільних компаній.