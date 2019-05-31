Чем грозит нарушение санкционного законодательства США

Многие руководители украинских компаний не знают о том, что они обязаны соблюдать санкционные запреты США.

В первую очередь, это касается всех финансовых учреждений, работающих с долларом, компаний, осуществляющих сделки в долларах либо продающих товары или услуги, произведенные в США, компаний с американским капиталом или имеющих связь с США по другим критериям, перечень которых неограничен.

В особой зоне риска — компании с устойчивыми бизнес-связями с подсанкционными лицами.

Цель санкционного законодательства — изоляция определенных территорий, государств, компаний и физлиц независимо от места их деятельности.

Изоляция может включать запрет на осуществление любых видов деятельности с подсанкционными лицами, замораживание их активов, запрет третьим лицам на оказание помощи подсанкционными лицами и некоторые другие запреты.

Существуют и секторальные санкции, запрещающие определенные операции с компаниями из определенных индустрий.

Наиболее распространенным видом санкций является включение лица в так называемый список SDN — список лиц особой категории, подпадающих под санкции. В этот список включаются и юридические, и физические лица.

Важным моментом является то, что любая компания, 50% капитала которой прямо или опосредованно владеет лицо, внесенное в список SDN, также считается включенной в этот список. Это создает дополнительные сложности при соблюдении санкционного законодательства, так как фактически необходимо проверять всю структуру собственности контрагента.

Законодательство США предусматривает гражданскую и уголовную ответственность для нарушителей санкций. В рамках гражданской ответственности налагается штраф либо до 295,141 тыс долл, либо в двойном размере суммы соответствующей операции за каждое нарушение.

В рамках уголовной ответственности возможно лишение свободы до 20 лет и/или штраф в размере до 1 млн долл за каждое нарушение. Кроме того, предусмотрена и ответственность в форме вторичных санкций.

Кто из "неамериканских лиц" находится в зоне риска? В первую очередь — финансовые учреждения, осуществляющие денежные переводы в долларах. Кроме того — компании, продающие или покупающие товары либо услуги в этой валюте, а также продающие товары либо услуги, произведенные в США.

Также это компании, имеющие некоторую связь с США, например, осуществляют там деятельность, имеют дочернюю или сестринскую компанию либо участвуют в судебных процессах. И, конечно же, лица и компании, оказывающие существенную поддержку и помощь подсанкционным лицам.

Как показывает практика, OFAC считает, что любые операции с долларом, которые осуществляются в пользу подсанкционных лиц, государств или территорий, подпадают под юрисдикцию США, поскольку все долларовые операции предполагают участие банков-корреспондентов этой страны.

Например, 9 апреля 2019 года OFAC достигло урегулирования с банком Standard Chartered Bank на 639 млн долл. Основание для штрафа — процессинг платежей по операциям, в которых участвовали подсанкционные лица и страны.

Большинство операций проводились через филиал банка в Дубае, ОАЭ. Кроме оплаты штрафа банк взял на себя обязательство внедрить строгие комплаенс-процедуры через внутреннюю политику по соблюдению санкций, а также через внедрение риск-ориентированного подхода при работе с клиентами.

Другой показательный случай — состоявшееся в апреле 2019 года урегулирование между OFAC и членами группы Unicredit на 1,3 млрд долл.

Как и в предыдущем случае, банки группы Unicredit осуществляли процессинг долларовых платежей в пользу подсанкционных иранских и других компаний. Операции проводились через банки в Германии, Австрии и Италии.

Вторая группа "неамериканских лиц" — компании, имеющие связь с США. Этот критерий довольно обширный. У OFAC нет единого подхода к определению таких фирм. Компания может быть признана имеющей связи с США даже в случае очень ограниченной связи и при отсутствии коммерческой деятельности в стране.

Вспомним кейс с участием тайваньской B Whale, у которой были коммерческие операции с компаниями из Ирана вне территории США. B Whale была признана нарушителем санкционного законодательства и оштрафована только на том основании, что ранее начала процедуру банкротства в одном из судов США.

Третья группа "неамериканских лиц" — компании, осуществляющие расчеты в долларах. Пример — кейс с участием резидента Сингапура CSE Global Limited, дававшей поручения банкам о платежах по сделкам с компанией из Ирана.

Компания была признана нарушителем санкционного законодательства США, штраф составил 12,027 млн долл. Единственным решением, исключающим компанию из-под действия этого критерия, может быть только перевод договоров с подсанкционными лицами в иную валюту.

Касательно лиц и компаний, оказывающих существенную поддержку подсанкционным лицам, необходимо помнить, что понятие "существенности" по-разному определяется в разных санкционных программах.

В частности, в одном из указов президента США о внесении 38 граждан РФ в список SDN было заявлено, что в санкционный список включаются также лица, которые "оказывают существенную помощь, спонсируют или предоставляют финансовую, материальную или технологическую поддержку, товары или услуги любому лицу, чье имущество и доли в имуществе заблокированы".

К тому же, в своем пресс-релизе OFAC заявила, что "к лицам не из США могут быть применены санкции за умышленное содействие в существенных сделках в интересах или от имени заблокированных лиц или компаний".

Вторичные санкции предполагают наложение санкций на лица, сознательно содействующие значительным сделкам подсанкционных лиц.

Данная ответственность предусмотрена актом CAATSA (противодействие противникам Америки с помощью закона о санкциях) и может применяться помимо гражданской и уголовной ответственности, которую могут нести эти лица.

Касательно санкций против РФ этот акт предусматривает такие виды вторичных санкций, которые президент США обязан применить при наличии нарушения.



1. Санкции для иностранных финансовых учреждений, которые осуществляют операции лиц, внесенных в санкционный список SND, и некоторые другие операции. Ответственность — закрытие или существенное ограничение в использовании корреспондентских счетов в банках США.

Фактически речь идет о прекращении операций с долларом для такого банка. Пока единственным пострадавшим банком, на который были наложены такие санкции, является китайский Bank of Kunlun.



2. Санкции для любых иностранных лиц, содействующих значительным сделкам подсанкционных лиц, их детей, родителей, супругов, братьев, сестер, а также иностранных лиц, которые существенно нарушают или содействуют нарушениям санкционного законодательства США (касательно санкций против РФ) в целом.

Ответственность — внесение в список SDN с ограничением операций и замораживанием активов, что делает лицо токсичным для бизнес-сообщества. Иными словами, любое взаимодействие иностранной компании или банка с подсанкционным лицом является нарушением и приводит к санкциям.

Как избежать ответственности либо смягчить последствия нарушения санкционных запретов США? Стандартным набором инструментов, которые положительно воспринимает OFAC, является наличие внутренней комплаенс-политики и применение риск-ориентированного подхода к операциям.

Около двух недель назад OFAC опубликовало разъяснение, в котором привело примерный перечень критериев, соблюдение которых может освободить лицо от ответственности за нарушение санкционного законодательства.

"OFAC настоятельно рекомендует организациям, подпадающим под юрисдикцию США, а также иностранным организациям, которые ведут бизнес в США или с США, с лицами из США или используют товары или услуги американского происхождения, применять риск-ориентированный подход к соблюдению санкций путем разработки, реализации и обновления программы соблюдения санкций".

Соблюдение санкционного законодательства США является обязанностью всех компаний, независимо от места регистрации, характера деятельности и наличия связей с США. Нарушить санкционный запрет может любая компания.

Конечно, OFAC физически не может охватить весь мир и отслеживать все операции и бизнес-связи. Однако чем крупнее компания и чем больше у нее рисковых операций, тем выше риск. Особенно это касается финансовых учреждений, работающих с долларом. Им важно помнить о вторичных санкциях в форме запрета на сотрудничество с банками-корреспондентами США.