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Бизнесмены на госслужбе: на что обратить внимание членам ЗеКоманды

Бизнесмены на госслужбе: на что обратить внимание членам ЗеКоманды

Как бизнесменам, которые придут на госслужбу, не наступить на грабли имущественного декларирования.
Четверг, 23 мая 2019, 16:25
Александр Онуфриенко
партнер практики частных клиентов юридической фирмы "Астерс"

Произошло то, что происходит раз в пять лет. Поменялся президент страны. Это означает смену ключевых игроков политической команды, которая в очередной раз проходит под лозунгом: "У власти должны быть новые лица".

Новых лиц нужно много – в правительство, ведомства, госкорпорации.

Откуда они возьмутся? Один из источников – бизнес-среда. Есть такое течение – призвать бизнесменов и успешных топ-менеджеров в органы власти. Безусловно, так будет сделано и в этот раз, множество переговоров уже ведутся.

И здесь есть два аспекта, о которых в процессе переговоров все забывают. Вспоминают, когда уже все согласовано, кандидат дал твердое добро "Самому" или члену его команды и нужно … заполнить имущественную декларацию на себя и ближайших родственников. Очень быстро, часто "до утра".

И оказывается, что бизнесмен/топ-менеджер сам точно не знает исчерпывающего перечня того, что ему принадлежит: доли в бизнесе, объекты недвижимости и т.д.

Нет, чем он или она пользуется – все более-менее понятно, но как это юридически оформлено (и оформлено ли вообще) уже все как-то подзабыли – думали "когда-нибудь дооформим".

Такая же ситуация и с источниками происхождения средств.  Мы сейчас не говорим о каких-то случаях с криминальным оттенком, когда у человека нет никаких записей в трудовой и на руках миллион долларов наличных, нет.

Мы говорим, например, о топ-менеджере, который за последние 6-8 лет проработал в прозрачных компаниях, получал хорошую зарплату и бонусы, но не сохранил все платежные документы, а часть компаний просто ликвидировались.

Да, специалисты все могут затребовать из архивов налоговой и восстановить. Но это время, а нужно "на утро завтра". Да и зачем идти к специалистам, мы что, сами не разбираемся?

В результате появляются официальные объяснения "мне эту драгоценность передал старый ювелир, имени его не помню, но точно знаю, что он эмигрировал в Израиль и там умер", "эти деньги мне дала в долг родная бабушка (по документам вышла на пенсию с должности "медсестра приемного покоя районной больницы")".

Да, еще есть случаи декларирование больших сумм наличными, которых на самом деле невозможно предъявить, да и объяснить, откуда они взялись тоже с натяжкой. Все это проходит только до поры до времени. А именно, пока правоохранительные органы закрывают на такие вещи глаза. До момента, пока не поступит команда "открыть глаза".

Будущие государственные мужи должны понимать: им предстоят непопулярные решения, и они затронут очень влиятельных лиц. Которые, в свою очередь, будут оппонировать не на публичных трибунах, а другими методами. В том числе и такими, как "посмотрите, что это за честный человек – а у него/его жены/детей …". Так зачем им самому давать козыри?

И внимание к имуществу чиновников будет привлечено не только в нашей стране, а и в других юрисдикциях.

И это внимание не ограничивается временем нахождения на госслужбе – международный финансовый статус PEP (политического деятеля) – это надолго, и не только для госслужащего, но и для членов его семьи.

Два первых случая применения в Великобритании закона "О финансах преступного происхождения" (Criminal Finance Act): жена банкира из Азербайджана и сын бывшего политика из Молдовы должны будут доказывать источники происхождения средств для покупок, совершенных в Лондоне в течение нескольких предыдущих лет.

Второй момент. Те бизнесмены, которые придут на госслужбу, должны будут передать свои бизнес-активы в управление иным лицам. Профессиональным управляющим. И здесь вариант "передал в управление маме-пенсионерке" не сильно подходит. Это один из вариантов простонародного "записал актив на родственников".

Что значит записал? Подарил? – Ок, налог на доход. Продал? Ок, если по рыночной стоимости – откуда у пенсионерки деньги на покупку? А если не по рыночной – опять-таки отвечай.

Вопросов множество. Но если не сделать все продуманно и грамотно, с привлечением квалифицированных специалистов, если пойти по простому проторенному "попередниками" пути, то есть риск, что в который раз простота окажется хуже воровства.

Потому что какое доверие может быть к людям, которые не могут четко объяснить откуда у них средства, и кто управляет их активами, пока они управляют государством?

Начинать нужно правильно – как минимум попытаться не наступать на пресловутые "грабли" украинского политикума.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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