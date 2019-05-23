Бизнесмены на госслужбе: на что обратить внимание членам ЗеКоманды

Произошло то, что происходит раз в пять лет. Поменялся президент страны. Это означает смену ключевых игроков политической команды, которая в очередной раз проходит под лозунгом: "У власти должны быть новые лица".

Новых лиц нужно много – в правительство, ведомства, госкорпорации.

Откуда они возьмутся? Один из источников – бизнес-среда. Есть такое течение – призвать бизнесменов и успешных топ-менеджеров в органы власти. Безусловно, так будет сделано и в этот раз, множество переговоров уже ведутся.

И здесь есть два аспекта, о которых в процессе переговоров все забывают. Вспоминают, когда уже все согласовано, кандидат дал твердое добро "Самому" или члену его команды и нужно … заполнить имущественную декларацию на себя и ближайших родственников. Очень быстро, часто "до утра".

И оказывается, что бизнесмен/топ-менеджер сам точно не знает исчерпывающего перечня того, что ему принадлежит: доли в бизнесе, объекты недвижимости и т.д.

Нет, чем он или она пользуется – все более-менее понятно, но как это юридически оформлено (и оформлено ли вообще) уже все как-то подзабыли – думали "когда-нибудь дооформим".

Такая же ситуация и с источниками происхождения средств. Мы сейчас не говорим о каких-то случаях с криминальным оттенком, когда у человека нет никаких записей в трудовой и на руках миллион долларов наличных, нет.

Мы говорим, например, о топ-менеджере, который за последние 6-8 лет проработал в прозрачных компаниях, получал хорошую зарплату и бонусы, но не сохранил все платежные документы, а часть компаний просто ликвидировались.

Да, специалисты все могут затребовать из архивов налоговой и восстановить. Но это время, а нужно "на утро завтра". Да и зачем идти к специалистам, мы что, сами не разбираемся?

В результате появляются официальные объяснения "мне эту драгоценность передал старый ювелир, имени его не помню, но точно знаю, что он эмигрировал в Израиль и там умер", "эти деньги мне дала в долг родная бабушка (по документам вышла на пенсию с должности "медсестра приемного покоя районной больницы")".

Да, еще есть случаи декларирование больших сумм наличными, которых на самом деле невозможно предъявить, да и объяснить, откуда они взялись тоже с натяжкой. Все это проходит только до поры до времени. А именно, пока правоохранительные органы закрывают на такие вещи глаза. До момента, пока не поступит команда "открыть глаза".

Будущие государственные мужи должны понимать: им предстоят непопулярные решения, и они затронут очень влиятельных лиц. Которые, в свою очередь, будут оппонировать не на публичных трибунах, а другими методами. В том числе и такими, как "посмотрите, что это за честный человек – а у него/его жены/детей …". Так зачем им самому давать козыри?

И внимание к имуществу чиновников будет привлечено не только в нашей стране, а и в других юрисдикциях.

И это внимание не ограничивается временем нахождения на госслужбе – международный финансовый статус PEP (политического деятеля) – это надолго, и не только для госслужащего, но и для членов его семьи.

Два первых случая применения в Великобритании закона "О финансах преступного происхождения" (Criminal Finance Act): жена банкира из Азербайджана и сын бывшего политика из Молдовы должны будут доказывать источники происхождения средств для покупок, совершенных в Лондоне в течение нескольких предыдущих лет.

Второй момент. Те бизнесмены, которые придут на госслужбу, должны будут передать свои бизнес-активы в управление иным лицам. Профессиональным управляющим. И здесь вариант "передал в управление маме-пенсионерке" не сильно подходит. Это один из вариантов простонародного "записал актив на родственников".

Что значит записал? Подарил? – Ок, налог на доход. Продал? Ок, если по рыночной стоимости – откуда у пенсионерки деньги на покупку? А если не по рыночной – опять-таки отвечай.

Вопросов множество. Но если не сделать все продуманно и грамотно, с привлечением квалифицированных специалистов, если пойти по простому проторенному "попередниками" пути, то есть риск, что в который раз простота окажется хуже воровства.

Потому что какое доверие может быть к людям, которые не могут четко объяснить откуда у них средства, и кто управляет их активами, пока они управляют государством?

Начинать нужно правильно – как минимум попытаться не наступать на пресловутые "грабли" украинского политикума.