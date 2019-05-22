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А гривна растет

А гривна растет

Есть ли причины для девальвации гривны в 2019 году?
Среда, 22 мая 2019, 09:02
Артем Ковбель
партнер Kreston GCG

Темпы роста мировой экономики снижаются, Украина близка к тому, чтобы объявить дефолт, а тут еще год выборный в самом разгаре, словом, поводов для валютных скачков и девальвации гривни достаточно.

Несмотря на это, отечественная валюта укрепляется! С начала года ее курс повысился к доллару на 5,5% – это немало в нашем случае, а к тому же идет вразрез с прошлогодними прогнозами многих экспертов.

Изучив внимательно текущую ситуацию, объясню, почему она возникла и чего ожидать дальше.

Почему гривна растет?

Есть несколько причин укрепления национальной валюты. Собранные вместе, они существенно перевешивают негативные факторы.
К таким причинам можно отнести:

1.Крупные инвестиции нерезидентов в ОВГЗ. Даже не крупные, а огромные. Украина продает государственные облигации по рекордно высокой ставке (для облигаций со сроком доходности до двух лет превышают 18%, а полгода – 19%), поэтому сейчас в ОВГЗ не инвестирует разве только ленивый.

По словам главы Совета НБУ Богдана Данилишина, в мае объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов достиг 4%.

В начале года этот показатель был на уровне 1%. Такой резкий скачок инвестиций позволил НБУ активнее закупать валюту на межбанковском рынке и тем самым увеличить объем золотовалютных резервов почти на 1 млрд долларов.

2. Экспорт. Сейчас на мировых рынках (а точнее – на продовольственных и сырьевых) складывается благоприятная для Украины ситуация.

Цены на зерно и металлы довольно высокие, благодаря чему Украина может продавать свою продукцию с немалой выгодой, стимулируя приток валюты в страну.

3. Посевная. Она сейчас в самом разгаре как раз. А это значит, что аграрии заводят в Украину больше валюты со своих иностранных счетов, чтобы финансировать полевые работы.

4. Цены на газ и нефть. На данный момент они относительно невысокие, соответственно правительству приходится меньше тратить валюту, значительная ее часть по-прежнему оседает в стране.

Как долго сохранится рост?

Недолго – это точно. Возможно, до конца лета, но вполне вероятно, что негативные тенденции проявятся раньше.

Все зависит, во-первых, от ситуации на мировых рынках, во-вторых, от деятельности Минфина и новоизбранной власти.

Ведь Минфин не сможет продавать ОВГЗ вечно и тем самым пополнять бюджет. Как только предложение закончится – поток инвестиций нерезидентов тоже иссякнет.

Это обязательно окажет негативное воздействие на курс (но необязательно ключевое), если Украина не сможет предложить инвесторам что-то еще.

Кроме того, не стоит забывать про сезонные колебания курса. Традиционно с сентября-октября гривна начинает медленно, но верно уступать доллару.

Вопрос в том, как сильно она упадет в этом году. Если не будет каких-либо значимых потрясений, как внутри Украины, так и на международной арене – велика вероятность, что до конца этого года национальная валюта не поднимется выше уровня 30 грн/дол.

Решающее значение на курс также окажет политика новоизбранного президента Украины, его способность решать накопившиеся проблемы и, конечно, сотрудничество с МВФ.

 От того, будет ли оно и насколько эффективным, зависит не только валютный курс, но и экономическая стабильность, авторитет Украины на международной арене и ее взаимоотношения с зарубежными партнерами. 

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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