Вы будете скучать по Роттердаму

Около 92% всей электрической энергии в стране производится всего 4 компаниями: частной "ДТЭК" и государственными "Энергоатом", "Укргидроэнерго" и "Центрэнерго".

Таким образом, это рынок, где о вопросе ценообразования необходимо договориться всего двум людям – Ринату Ахметову и тому, кто на данный момент является президентом или премьером.

Классическая олигополия еще никогда не приводила к эффективному ценообразованию - это для нее противоестественно.

Исправить ситуацию могло бы присоединение энергосети Украины к сетям Евросоюза с разрешением импорт электроэнергии.

Тогда монополия "Энергоатома" в базовом обеспечении электроэнергией и "ДТЭК" – в покрытии пиковых нагрузок не были б такими полными.

Если бы цена на украинскую энергию "зашкаливала", промышленные потребители могли бы найти импортных поставщиков. Но "новый рынок" торопятся ввести именно сейчас, а когда произойдет объединение энергосистем с ЕС до сих пор неизвестно. Возможно, это будет через два года, а, может, и пять. И этого, кстати, никто не гарантирует…

Правильнее было бы сделать с точностью наоборот: сначала открыть возможности генерации для импорта по рыночным европейским ценам, а потом уже разрешать местным олигополистам устанавливать цены без государственного регулирования. Как в известном афоризме Ильфа и Петрова: "Утром – деньги, вечером – стулья", и никак иначе…

Бизнес опять платит за всех

Самое главное! Рыночное ценообразование коснется исключительно бизнеса.

Генерация, промышленные и бизнес-потребители будут продавать/платить по результатам заключенных коммерческих договоров, а население (домохозяйства) останутся на так называемых специальных обязанностях (ПСО) – когда кто-то из участников рынка будет обязан продавать объемы, необходимые бытовым потребителям, по сниженному тарифу.

Такой объем будет определять НКРЕКП.

Сейчас в Украине население потребляет электрическую энергию в среднем в два раза дешевле, чем бизнес. Этот нонсенс длится десятилетиями! Более того, надежды, что в ближайшее время у власти хватит политической воли остановить эту порочную практику, почти не существует.

Все политики заигрывают с бессознательным и недостаточно образованным электоратом. Обратите внимание на требования, которые, согласно опросу, выдвигает население к новоизбранному президенту Зеленскому. На первом месте не борьба с коррупцией, не снижение количества госслужащих и увеличение их зарплат, не армия, не пенсионная реформа, нет! Больше всего рядовой украинец хочет снизить тарифы!

Патернализм – это наше все! Я вполне осознаю, какой критике подлежит этот мой тезис, но искать замену "советские люди" ("совки") не хотят.

Когда вы продаете свой товар, например, яблоки на сельском рынке, скажем, за 10 грн/кг, и вдруг к вам подходит покупатель и говорит, что готов покупать у вас тонну яблок каждую неделю и забирать их непосредственно с вашего двора – очевидно, что каждый сознательный продавец согласится, что такой покупатель – самый выгодный, и легко ему предложит те же яблоки по 8 грн./кг. Это называется оптовая скидка или розничная наценка.

Аксиома? Но не в Украине. Бизнес будет продолжать доплачивать за использованную населением электроэнергию и будет становиться менее конкурентоспособным.

Следовательно, меньше экспорта товаров, более высокая инфляция, после роста цен на все товары и услуги, дальнейшая девальвация гривны. И тот же потребитель, который считал, что отстоял свое право на дешевую электрику, в итоге все равно потеряет деньги. И не поймет, как же так произошло.

Украинский бизнес уже сейчас платит цену как в ЕС. Дальнейшее увеличение стоимости электроэнергии для бизнеса в Украине приведет к уменьшению ВВП и к задержке в экономическом развитии

Цена на электрическую энергию для домохозяйств должна быть на 25-50% выше цены для бизнеса. И это – единственный верный и справедливый путь:

Почему? Продажа в розницу требует содержания огромного количества сетей низкого напряжения и сотрудников, которые их обслуживают. Продажа в розницу требует биллинга и претенциозно-судебных затрат. Продажа в розницу предполагает большие потери энергии в сетях. Кроме этого, низкая цена электроэнергии не стимулирует домохозяйства к установке автономных систем производства и накопления энергии (солнечные батареи, паверволы и пр.)

Население Украины очень бедное, поэтому сразу возникает вопрос - где население возьмет средства на оплату более высокой цены электроэнергии? Привожу несколько ответов.

Первый. На данный момент планируется, что льготный тариф для населения будет субсидировать НАЭК "Энергоатом". Это неверная практика. Все льготы страны должны быть монетизированы!

За счет более высоких цен государственные энергокомпании получат высокие доходы – это приведет к большим поступлениям налогов.

Необходимо на уровне Минтопливэнерго или на собраниях акционеров установить, что, например, 70% прибыли таких компаний пойдут на выплату дивидендов, то есть государственному бюджету.

Второй. Электроэнергию необходимо экономить! Современные украинские цены на электроэнергию – самые низкие во всей Европе, они даже ниже российских.

Низкий тариф не стимулирует экономию и автономное производство. Более того, современная система субсидирования наиболее выгодна как раз состоятельным потребителям, которые потребляют много энергии.

Согласно статистике, среднее домохозяйство (квартира или сельский дом) в Украине потребляет около 170 кВт/ч. Средний загородный коттедж более богатой семьи под Киевом потребляет около 2000кВт/ч и, в сравнении с таким же польским хозяйством, экономит около 150 евро в месяц или примерно 1800 евро в год.

Какую сумму экономят собственники огромных владений с гектарами освещаемой территории, бассейнами с подогревом и т.д.? Десятки тысяч евро в год, не меньше.

В общей сложности речь идет о сумме не менее 3 млрд евро в год, которые население должно, на мой взгляд, доплачивать за израсходованную энергию. Половину этих денег стоит использовать для увеличения пенсий, тем самым частично компенсируя эффект либерализации цен.

Введение рынка электроэнергии без либерализации цен для населения и монетизации льгот для малообеспеченных неизбежно приведет к замедлению экономического роста и является преступной глупостью

Мы не знаем, насколько в среднем вырастут цены для бизнеса и промышленности в следующем году. Я опрашивал многих экспертов и игроков рынка.

Самый скромный прогноз – плюс 25%, но есть и апокалиптические – на 200%, то есть, в три раза. Это зависит от многих факторов: степень жадности, влияние Кабмина и возможности введения НКРЕКП ценовых "потолков" после изменений в законодательстве.

Все это сути не меняет, но возникает вопрос компетентности чиновников.

На прошлой неделе я лично был свидетелем, когда во время слушаний в комитете ТЭК ВРУ на вопрос народного депутата Виктории Войцицкой: "на сколько вырастут цены?" Министр энергетики Игорь Насалик ответил с улыбкой, что они упадут…Невиданный непрофессионализм.

Спустя 5 минут представитель НАЭК "Энергоатом" сказал абсолютно противоположное: "Мы заслуживаем дополнительных денег и хотим зарабатывать".

Все старое должно умереть

Для нас вполне понятно желание "ДТЭКа" зарабатывать на угле, но опыт более развитых стран ЕС, в частности Франции и Британии, подсказывает, что угольные станции подлежат принудительному закрытию. Зачем же давать им возможность зарабатывать, если им нужно помочь умереть?!

Украине стоит ввести высокий carbon tax (налог на выбросы углерода), как это делается во многих развитых странах. И вдруг окажется, что вся "прибыль" тепловой генерации и устаревшие мощности последних десятилетий – это, на самом деле, деньги, сэкономленные на модернизации и на экологии.

Об "Энергоатоме". Сейчас эта компания выглядит (и вполне справедливо) как единственный спасатель энергосистемы Украины. Почему же никто не спросит граждан их мнения о будущей атомной генерации в Украине?

Две из четырех наиболее технологически развитых и богатых стран мира - Япония и Германия – полностью отказываются от использования атомной энергии, потому что считают ее слишком опасной, а мы, чудом выжившие после Чернобыля, не считаем??!

Без общественного рассмотрения было принято решение о достройке новых энергоблоков украинских АЭС. Возможно, стоило бы использовать доходы от дешевого атома для постройки возобновляемой энергетики? Почему коммунистический Китай инвестирует 100 млрд долл в год в возобновляемую энергетику у себя дома, а Украина – нет?

Источник: statista.com

Со строительством новых мощностей АЭС совершенно иная картина. Во всех без исключения развитых странах темпы строительства существенно пересмотрены, сокращены или остановлены! В США, Германии, Японии станции постепенно выводятся из эксплуатации без замены.

Сюрпризы "нового" рынка

Однако продолжим с "новым рынком". Здесь еще немало сюрпризов. Вводится так называемый ППН (Поставщик "последней надежды"). К нему обратятся те, кому никто не хочет продавать электроэнергию, потому что заранее знает, что за нее не заплатят.

Неизвестно, чем думали в Кабмине, когда для роли ритуальной жертвы определили ГП "Укринтерэнерго". Ранее эта компания обеспечивала экспорт электроэнергии из Украины в пределах Бурштынского острова (часть энергосистемы Украины, присоединена к энергосети Европы). Теперь это банкрот, который ни на что не способен.

Жаль, что поленились даже новое "пустое" ГП зарегистрировать. Только вдумайтесь! Новые рыночные правила заработают через полтора месяца, а ППН уже месяц как банкрот. Весело живем!

Почему так произошло? Потому что в энергосистеме уже сейчас более 1 млрд евро долгов, весомая часть которых порождена коммунальным сектором или злоупотреблениями подобно "Запорожьеоблэнерго". Да и само государство создает основные препятствия ко взысканию долгов и наказанию должников.

Был свидетелем продолжительной словесной перепалки между представителями Минтопливэнерго, "Укрэнерго", облэнерго, НКРЕКП по поводу технической подготовки к переходу на рыночное ценообразование с 1 июля 2019 г. Как оказалось, готовность программного обеспечения и компьютерных систем на уровне 65%, а должна была быть 100% около года назад.

Это касается и систем отсчета, и администрирования договоров, и порядка аукционов. Порядка еще никто не видел. Но, допустим, что за следующие шесть недель все эти препятствия будут героически преодолены. Но это не отменяет того, что перед запуском столь важной и сложной реформы необходимо было проработать хотя бы полгода в тестовом режиме.

Подведем итоги

Почти каждый политически и экономически осознанный человек в Украине что-то слышал о широко раскритикованной модели тарифного ценообразования "Роттердам плюс", которая использовалась в последние годы для расчета тарифа электроэнергии тепловой генерации.

Если Верховная Рада, Кабмин и НКРЕКП не пересмотрят срок введения новой модели рынка, проблема балансировки рынка электроэнергии достигнет невиданных масштабов, и тогда мы будем вспоминать "Роттердам" как гораздо меньшее зло.

Введение рыночной модели ценообразования на рынке электроэнергии необходимо исключительно после следующих условий.

Первое. Либерализация цен для населения, которые должны быть выше цен для бизнеса - как во всем мире.

Второе. Техническое объединение энергосистем и открытие возможностей для широкого импорта/экспорта.

Третье. Часть каждого частного производителя электроэнергии не может превышать 10% от общенационального объема.

Четвертое. Неплательщики должны быть финансово наказаны и подлежать процедуре банкротства и принудительного взыскания долгов и имущества.

Пятое. Все системы должны быть протестированы не менее, чем за полгода до запуска.

Но о чем это я размечтался. Скоро очередные выборы, никто ничего делать не будет. Поляки прошли путь "шоковой терапии" с рыночным ценообразованием 20 лет назад. За эти годы их ВВП вырос в 9 раз. А мы по-прежнему находим оправдание своему, казалось бы, уникальному пути, которого, на самом деле, не существует.