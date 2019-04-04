Воровство в компании: что нужно знать бизнесмену

Корпоративное мошенничество – одна из актуальных проблем современности.

По статистике, 5% прибыли мировые компании теряют ежегодно из-за недобросовестных действий своих сотрудников.

В Украине этот показатель еще больше, достигая в разных случаях 10-15%.

Речь идет только о тех потерях, которые обнародованы компаниями. А сколько из них не поддается огласке? Сказать трудно, но вряд ли цифры маленькие.

В этой колонке я хочу рассказать о ключевых аспектах корпоративного мошенничества и борьбы с ним.

1. Что такое корпоративное мошенничество?

Данное понятие имеет несколько толкований – узкое и широкое. В узком понимании корпоративное мошенничество – это любые действия персонала, которые тем или иным способом (чаще всего – путем воровства) наносят как финансовый, так и нефинансовый урон компании.

В широком понимании под корпоративным мошенничеством понимают действия любых третьих лиц, не только персонала, наносящие урон хозяйственной деятельности компании.

Вопрос мошенничества особенно остро стоит в странах с переходящими экономиками, к которым, в том числе, относится и Украина.

2. Почему корпоративное мошенничество вообще возможно? Казалось бы, 21 век…

Тут ответить можно по-разному. Наиболее короткий вариант ответа, на мой взгляд, таков: мошенниками становятся, потому что могут.

Если есть возможность украсть из бюджета сотню-другую миллионов и не попасться начальнику – почему нет?

С этой точки зрения, мошенничество в целом и корпоративное в частности можно охарактеризовать как часть человеческой природы. Пока существует человек – будет существовать мошенничество.

Но есть и другие факторы, провоцирующие или, что точнее, усиливающие тенденции к разворовыванию корпоративных средств.

К ним относятся, например, высокий уровень коррупции и несовершенство судебной системы. Украине присуще и то, и другое, поэтому и уровень корпоративного мошенничества у нас выше.

3. Кто в компаниях ворует чаще всего?

Чаще всего в корпоративном мошенничестве уличают миноритарных партнеров, партнеров по бизнесу, а также представителей топ-менеджмента компаний.

Согласно исследованию ACFE, проведенному в 2018 году, портрет среднестатистического мошенника выглядит так: мужчина в возрасте 34-48 лет, занимает одну из ключевых должностей в структуре компании.

Это зачастую хороший и исполнительный сотрудник, с высшим образованием и нередко – со степенью МВА.

При этом он достаточно долго работает в компании – не менее 5 лет – благодаря чему хорошо ориентируется в корпоративной структуре и знает все уязвимости компании.

Что показательно, мошенником может стать как человек, имеющий большую семью (а значит и большие потребности, как следствие), так и человек, не имеющий детей и широкого круга родственников в принципе.

4. Каковы последствия мошенничества? Очевидные и неочевидные.

Очевидные последствия – это, конечно, потеря финансовых средств, а также других активов (недвижимости, долей в других бизнесах и т.д.).

К неочевидным последствиям можно отнести репутационные риски, что может выражаться в потери доверия клиентов, партнеров по бизнесу, что в свою очередь ведет к срыву контрактов и потери части прибыли.

5. Как защитить бизнес от корпоративного мошенничества?

Полностью – никак. Всегда есть вероятность того, что кто-то найдет уязвимость в вашей компании и воспользуется ею в своих целях. Но риски мошенничества можно минимизировать. Для этого нужно:

1) внедрять и развивать систему внутренних контролей, которая будет четко отслеживать действия сотрудников и перемещения финансовых средств;

2) автоматизировать процессы внутри компании, включая финансовые (исключить наличные платежи в первую очередь). Чем меньше людей имеют доступ к активам – тем лучше;

3) проводить процедуру форензик хотя бы раз в год;

4) помнить о мотивационной политике и должном уровне ЗП для сотрудников (низкие зарплаты – также одна из возможных причин мошенничества).

Ключевые риски, провоцирующие мошенничество в 2019 году .

К ним можно отнести:

– отсутствие систем внутренних контролей;

– самоустранение собственника от прямого управления компанией;

– отсутствие метрик (критериев) измерения эффективности бизнеса;

– личное нежелание собственника внедрять меры противодействия мошенничеству;

– акцент на наличку при проведении финансовых транзакций.

Резюме

Мошенничество – постоянная угроза для любого бизнеса. Она не поддается прогнозированию и неискоренима полностью.

К счастью, есть инструменты, позволяющие свести к минимуму подобные риски. Но помните: их эффективность напрямую зависит от желания и заинтересованности собственника в борьбе с мошенничеством.