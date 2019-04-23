Правильно закрыть ФЛП и не попасть на крючок к фискалам

За даними сервісу відкритих даних Opendatabot, за останні кілька років загальна кількість ФОП стрімко зменшилася.

З 2017 року свою діяльність припинили 164 тис підприємців.

Найбільше втратила сфера складського господарства. У ній перестали працювати 77,5 тис бізнесменів.

На другому місці — роздрібна торгівля, 55 тис, на третьому — галузь теле- та радіомовлення, 17,5 тис.

Основною причиною такої тенденції стали законодавчі зміни, які зобов'язали підприємців сплачувати єдиний соціальний внесок — 704 грн на місяць. Вони мусили це робити навіть тоді, коли не мали постійного прибутку. Ті, хто не витримали таких умов, припинити роботу. Однак чи зробили вони це правильно?

Питання для декого досі відкрите і може принести не надто приємні сюрпризи. Йдеться про податкові борги, так звані недоїмки — не сплачені своєчасно суми страхових внесків з додатковим нарахуванням пені та застосуванням штрафів.

Як все відбувається?

Підприємець звертається до державного реєстратора із заявою про припинення підприємницької діяльності і зі спокійною душею налагоджує своє життя в іншій сфері, до прикладу, влаштовується на роботу як найманий працівник.

Ця помилка може обернутися багатотисячними фінансовими санкціями. Податкова нараховуватиме їх роками, а потім повідомить про необхідність їх сплати. Як убезпечити себе від можливих проблем? Після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності потрібно зробити ще кілька важливих кроків.

Перший — розрахуватися з усіма податками. Другий — подати до фіскальної служби податкову декларацію за останній базовий звітний період, у якому проведена державна реєстрація припинення підприємницької діяльності.

Крім того, слід надати звіт за "ліквідаційною" формою, де останнім звітним періодом буде строк від дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Щоб не накопичувати фінансові санкції, підприємець повинен знятися з обліку платників єдиного внеску фізичних осіб-підприємців. Тут є кілька особливостей.

Зняття з обліку відбувається у разі надходження від державного реєстратора до контрольного органу відомостей про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

Платник знімається з обліку після проведення перевірки, здійснення остаточного розрахунку із сплати єдиного внеску та закриття інтегрованих карток.

Після цього до реєстру страхувальників буде внесено відповідні записи, у яких вказуватиметься дата та причина зняття з обліку платника єдиного внеску. Ці дані передаються до державного реєстратора.

Якщо цього не зробити, податкова буде вимагати сплати недоїмки. При цьому сплатити борг доведеться упродовж десяти календарних днів з моменту надходження вимоги, яка, до речі, є виконавчим документом. Саме тому, крім податкової, доведеться мати справу ще й з державною виконавчою службою.

До перспективи спустошити свій гаманець може бути готовий не кожний. У таких випадках є шанс залишитися при своїх коштах за умови успішного оскарження вимоги про сплату єдиного внеску в адміністративному або судовому порядку.

У першому випадку скаргу на вимогу сплати слід подавати до органу доходів і зборів вищого рівня у письмовій формі упродовж десяти днів. Якщо ви проживаєте в районі, і фінансові санкції нарахував місцевий підрозділ фіскальної служби, звертатися слід до головного управління, розташованого в обласному центрі.

Скарга повинна бути розглянута протягом 30 календарних днів. Упродовж цього часу буде ухвалене рішення, яке скаржнику надішлють поштою з повідомленням про вручення. Якщо ж упродовж місяця рішення не надсилається, скарга вважається задоволеною на користь колишнього бізнесмена.

Другий варіант стосується тих, кому за свої права доведеться боротися в суді.

Щоб не псувати собі нерви і не витрачати час на бюрократичні процедури, слід відповідально поставитися до припинення своєї підприємницької діяльності.

Потрібно спокійно пройти всі "кола пекла", пов'язані з візитом до державного реєстратора, здаванням звітів і зняття з обліку платників єдиного внеску, адже рано чи пізно податкова нагадає колишньому підприємцю про його помилки.