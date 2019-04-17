История с пробкой, Или как выжить виноделу при изменении климата

Ще давні греки казали, що істина у вині. У Португалії скажуть: істина в портвейні.

Портвейн виготовляється в районі річки Дору, а ландшафт виноградників у цій місцевості вважається всесвітньою спадщиною ЮНЕСКО.

У країні під вино відведено 14% загальних площ сільськогосподарського сектору, Португалія входить у ТОП-11 країн, виробників вина та ТОП-10 з експорту вина.

Район річки Дору відомий і прекрасним містом Порту з великою кількістю виноробень, до яких не заростає стежка туристів.

Вина купують багато. Дуже багато. Тим самим закладаючи економічну основу багатства цього регіону.

А ще – це внесок у розвиток малого і середнього бізнесу, адже часто виноробні є сімейним бізнесом і передаються у спадок.

Одним із ключових викликів для галузі є зміна клімату. Попри те, що виноградна лоза досить витривала, останні роки виявились неймовірно теплими.

Сюрпризи погоди також негативно впливають на галузь: через величезну кількість опадів кілька років тому деякі фермери втратили до 70% річного виробництва за один травневий день.

Доповідь AdviClim, дослідницького проекту з оцінки впливу зміни клімату та застосування стратегій кліматичної адаптації 2016 року, говорить про те, що коливання клімату скоріш за все вплине на якість вин, а в довгостроковій перспективі — на сорти та виробничі площі.

Одне з довгострокових рішень для галузі — підніматися вище в гори, де нижче температури, але ці заходи не розв'язують проблеми.

Тому виноробна галузь Португалії в цілому і в Порту зокрема б'є на сполох з питань сталого розвитку та закликає звернути увагу на проблему не тільки владу країни, але і світових лідерів, наприклад Барака Обаму, 44-го Президента США, і Ел Гора, віце-президента США в адміністрації Білла Клінтона, лауреата Нобелівської премії миру за залучення до проблем довкілля.

Компанії організували форум в Порту і підписали у 2018 році Протокол Порту щодо створення онлайн платформи для виноробної промисловості з метою обміну передовими практиками з питань протидії змінам клімату.

Передові практики можуть виявитися простими, але ефективними заходами, які дозволяють скорочувати споживання води, електроенергії та хімікатів, і в кінцевому підсумку — скорочують витрати.

Слоган протоколу — зробіть більше сьогодні, ніж завтра, і розкажіть про це. Адже виноробство — це довгострокова інвестиція (до 40 років).

Важливо відзначити, що такий крок галузі дуже позитивно оцінюється молоддю, для яких скорочення споживання природних ресурсів і збереження природного капіталу важливе при виборі того чи іншого продукту.

Повторне використання та переробка корків

Португалія є світовим лідером з виробництва коркової пробки: 60% обсягу світового експорту, а плантації коркових дубів становить 25% всіх світових плантацій.

А ви знали, що коркам можна давати друге життя, і навіть третє і четверте?

Вони можуть постійно циркулювати в природі. Тому в Португалії у 2008 році було запущено проект "Грінкорк" (зелений корок) - національна програма зі збору корків для повторного використання в інших сферах.

За ці роки було зібрано понад 70 млн корків (а це близько 300 тонн), а гроші, отримані від виробів, в які вони були інтегровані, було спрямовано на посадку дерев — висаджено близько 700 000 дерев.

У Португалії навіть проводиться шкільний конкурс зі збору корків.

Організатори прагнуть розширити проект, адже поки він збирає щорічно тільки 6% усіх корків в країні.

Такі проекти реалізують і в інших країнах. У Канаді існує з 2008 року найбільша програма збору корків, ініційована взуттєвою компанією Sole, яка використовує перероблену пробку у виробництві взуття — на сьогодні перероблено практично 100 млн пробок завдяки 3000 точкам збору.

У Франції завдяки програмі EcoBouchon, яку реалізовує португальська компанія Аморім, світовий лідер з виробництва коркової пробки, збираються гроші на соціальні проекти й навіть дослідження проти раку.

В Італії в рамках проекту Etico Project створена мережа з 5000 пунктів збору корків і також кошти йдуть на соціальні проекти.

У Південній Африці також компанія Аморім збирає корки, забезпечуючи роботою місцевих жителів.

Завдяки всім своїм проектам і зібраним коркам компанія Аморім з 2008 року вже направила близько 1,5 млн євро на соціальні проекти та відновлення лісів.

Скорочення використання води

На початку 2010-ого року португальська компанія Taylor's звернула увагу на надмірні витрати води.

У результаті аналізу було виявлено такі причини: великі місткості для зберігання, великий діаметр труб трубопроводу, низький рівень обізнаності співробітників.

Компанія почала навчання постійних і тимчасових працівників раціональному використанню води, розмістила пістолети-розпилювачі на мийних шлангах, купили швабри для миття підлог, замінили труби та місткості.

У результаті з 2011 року компанія скоротила загальне споживання води під час збору врожаю до 50%, середньодобове споживання води — до 70%, і зменшила витрати води на літр виробленого вина приблизно до 63%.

У 2014-2018 роках такі ж заходи були прийняті й на інших виноробнях компанії.

Заміна коробок для транспортування

Кінцевий споживач рідко бачить коробки, в яких транспортуються пляшки.

До 2015 року кожен сорт вина Dona Berta Wines компанії Taylor's транспортувався в окремій коробці, яку не можна було використовувати для інших сортів і на наступний рік.

У результаті це порушувало логістику, а також створювало додаткові витрати та сміття.

У 2015 році компанія створила універсальну коробку — для всіх видів вин і врожаїв.

Економія компанії виросла у 2 рази, це призвело до того, що всі коробки зараз використовуються кілька років поспіль з повною відсутністю відходів.

Бібліотека сортів винограду

Клімат впливає на врожайність, якість та інші параметри винограду. З огляду на майбутні прогнози щодо потепління, важливо проводити дослідження з приводу адаптивності різних сортів винограду.

У 2014 році компанія Symington створила поле для подібного дослідження і висадила 53 сорти винограду (по 200 лоз кожен).

Основні цілі цього проекту — отримати більше знань про сорти винограду, посаджені в долині Дору, про їх виноградарський та екологічний потенціал, з особливим наголосом на більш забуті сорти.

Отримані результати вже були опубліковані і представлені в науковому світі.

Ще більше практик можна знайти на сайті протоколу Порту.

Сам протокол є відкритим і будь-яка компанія може його підписати та взяти на себе наступні зобов'язання:

- робити більше, ніж компанія робить зараз;

- запровадити екологічні практики у свою діяльність та їх популяризувати;

- знайти можливості співробітництва з іншими членами протоколу Порту;

- проводити тематичні дослідження та брати участь в інших ініціативах;

- призначити контактну особу і публічно звітувати про результати.

Станом на 2019 рік протокол Порту підписали більш ніж 100 міжнародних організацій і компаній.

За рік було зроблено досить багато, але варто виділити головне — виноробна галузь змогла переконати експертів, що протокол Порту і їх зусилля по просуванню сталого виноробства — реальні сигнали від бізнесу, а не просто реклама або "грінвошінг" (обман).

І професійна спільнота повірила в те, що стійкість у вині, а точніше в портвейні, — є, головне "робити більше, ніж компанія робить зараз".