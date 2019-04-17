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История с пробкой, Или как выжить виноделу при изменении климата

История с пробкой, Или как выжить виноделу при изменении климата

Как изменения климата влияют на винодельческую отрасль, можно сделать уже сейчас и какие практики устойчивого развития отрасли существуют в мире? (укр)
Среда, 17 апреля 2019, 09:08
Марина Сапрыкина
руководитель центра «Развитие корпоративной социальной ответственности», експертка по устойчивому развитию

Ще давні греки казали, що істина у вині. У Португалії скажуть: істина в портвейні.

Портвейн виготовляється в районі річки Дору, а ландшафт виноградників у цій місцевості вважається всесвітньою спадщиною ЮНЕСКО.

У країні під вино відведено 14% загальних площ сільськогосподарського сектору, Португалія входить у ТОП-11 країн, виробників вина та ТОП-10 з експорту вина.

Район річки Дору відомий і прекрасним містом Порту з великою кількістю виноробень, до яких не заростає стежка туристів.

Вина купують багато. Дуже багато. Тим самим закладаючи економічну основу багатства цього регіону.

А ще – це внесок у розвиток малого і середнього бізнесу, адже часто виноробні є сімейним бізнесом і передаються у спадок.

Одним із ключових викликів для галузі є зміна клімату. Попри те, що виноградна лоза досить витривала, останні роки виявились неймовірно теплими.

Сюрпризи погоди також негативно впливають на галузь: через величезну кількість опадів кілька років тому деякі фермери втратили до 70% річного виробництва за один травневий день.

Доповідь AdviClim, дослідницького проекту з оцінки впливу зміни клімату та застосування стратегій кліматичної адаптації 2016 року, говорить про те, що коливання клімату скоріш за все вплине на якість вин, а в довгостроковій перспективі — на сорти та виробничі площі.

Одне з довгострокових рішень для галузі — підніматися вище в гори, де нижче температури, але ці заходи не розв'язують проблеми.

Тому виноробна галузь Португалії в цілому і в Порту зокрема б'є на сполох з питань сталого розвитку та закликає звернути увагу на проблему не тільки владу країни, але і світових лідерів, наприклад Барака Обаму, 44-го Президента США, і Ел Гора, віце-президента США в адміністрації Білла Клінтона, лауреата Нобелівської премії миру за залучення до проблем довкілля.

Компанії організували форум в Порту і підписали у 2018 році Протокол Порту щодо створення онлайн платформи для виноробної промисловості з метою обміну передовими практиками з питань протидії змінам клімату.

Передові практики можуть виявитися простими, але ефективними заходами, які дозволяють скорочувати споживання води, електроенергії та хімікатів, і в кінцевому підсумку — скорочують витрати.

Слоган протоколу — зробіть більше сьогодні, ніж завтра, і розкажіть про це. Адже виноробство — це довгострокова інвестиція (до 40 років).

Важливо відзначити, що такий крок галузі дуже позитивно оцінюється молоддю, для яких скорочення споживання природних ресурсів і збереження природного капіталу важливе при виборі того чи іншого продукту.

Повторне використання та переробка корків

Португалія є світовим лідером з виробництва коркової пробки: 60% обсягу світового експорту, а плантації коркових дубів становить 25% всіх світових плантацій.

А ви знали, що коркам можна давати друге життя, і навіть третє і четверте?

Вони можуть постійно циркулювати в природі. Тому в Португалії у 2008 році було запущено проект "Грінкорк" (зелений корок) - національна програма зі збору корків для повторного використання в інших сферах.

За ці роки було зібрано понад 70 млн корків (а це близько 300 тонн), а гроші, отримані від виробів, в які вони були інтегровані, було спрямовано на посадку дерев — висаджено близько 700 000 дерев.

У Португалії навіть проводиться шкільний конкурс зі збору корків.

Організатори прагнуть розширити проект, адже поки він збирає щорічно тільки 6% усіх корків в країні.

Такі проекти реалізують і в інших країнах. У Канаді існує з 2008 року найбільша програма збору корків, ініційована взуттєвою компанією Sole, яка використовує перероблену пробку у виробництві взуття — на сьогодні перероблено практично 100 млн пробок завдяки 3000 точкам збору.

У Франції завдяки програмі EcoBouchon, яку реалізовує португальська компанія Аморім, світовий лідер з виробництва коркової пробки, збираються гроші на соціальні проекти й навіть дослідження проти раку.

В Італії в рамках проекту Etico Project створена мережа з 5000 пунктів збору корків і також кошти йдуть на соціальні проекти.

У Південній Африці також компанія Аморім збирає корки, забезпечуючи роботою місцевих жителів.

Завдяки всім своїм проектам і зібраним коркам компанія Аморім з 2008 року вже направила близько 1,5 млн євро на соціальні проекти та відновлення лісів.

Скорочення використання води

На початку 2010-ого року португальська компанія Taylor's звернула увагу на надмірні витрати води.

У результаті аналізу було виявлено такі причини: великі місткості для зберігання, великий діаметр труб трубопроводу, низький рівень обізнаності співробітників.

Компанія почала навчання постійних і тимчасових працівників раціональному використанню води, розмістила пістолети-розпилювачі на мийних шлангах, купили швабри для миття підлог, замінили труби та місткості.

У результаті з 2011 року компанія скоротила загальне споживання води під час збору врожаю до 50%, середньодобове споживання води — до 70%, і зменшила витрати води на літр виробленого вина приблизно до 63%.

У 2014-2018 роках такі ж заходи були прийняті й на інших виноробнях компанії.

Заміна коробок для транспортування

Кінцевий споживач рідко бачить коробки, в яких транспортуються пляшки.

До 2015 року кожен сорт вина Dona Berta Wines компанії Taylor's транспортувався в окремій коробці, яку не можна було використовувати для інших сортів і на наступний рік.

У результаті це порушувало логістику, а також створювало додаткові витрати та сміття.

У 2015 році компанія створила універсальну коробку — для всіх видів вин і врожаїв.

Економія компанії виросла у 2 рази, це призвело до того, що всі коробки зараз використовуються кілька років поспіль з повною відсутністю відходів.

Бібліотека сортів винограду

Клімат впливає на врожайність, якість та інші параметри винограду. З огляду на майбутні прогнози щодо потепління, важливо проводити дослідження з приводу адаптивності різних сортів винограду.

 У 2014 році компанія Symington створила поле для подібного дослідження і висадила 53 сорти винограду (по 200 лоз кожен).

Основні цілі цього проекту — отримати більше знань про сорти винограду, посаджені в долині Дору, про їх виноградарський та екологічний потенціал, з особливим наголосом на більш забуті сорти.

Отримані результати вже були опубліковані і представлені в науковому світі.

Ще більше практик можна знайти на сайті протоколу Порту.

Сам протокол є відкритим і будь-яка компанія може його підписати та взяти на себе наступні зобов'язання:

- робити більше, ніж компанія робить зараз;

- запровадити екологічні практики у свою діяльність та їх популяризувати;

- знайти можливості співробітництва з іншими членами протоколу Порту;

- проводити тематичні дослідження та брати участь в інших ініціативах;

- призначити контактну особу і публічно звітувати про результати.

Станом на 2019 рік протокол Порту підписали більш ніж 100 міжнародних організацій і компаній.

За рік було зроблено досить багато, але варто виділити головне — виноробна галузь змогла переконати експертів, що протокол Порту і їх зусилля по просуванню сталого виноробства — реальні сигнали від бізнесу, а не просто реклама або "грінвошінг" (обман).

І професійна спільнота повірила в те, що стійкість у вині, а точніше в портвейні, — є, головне "робити більше, ніж компанія робить зараз".

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
виноделие

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