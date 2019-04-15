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Самокат как альтернатива. Что предлагает e-scooter sharing

Самокат как альтернатива. Что предлагает e-scooter sharing

Я расскажу вам, что ждет сервисы совместной аренды электросамокатов и как они распространились в ЕС и США.
Понедельник, 15 апреля 2019, 16:45
Денис Дмитренко
инвестдиректор фонда GR Capital

2018-й стал годом развития e-scooter sharing.

По данным Mobility Forsights, в США и ЕС для шеринга доступно свыше 100 тыс электросамокатов в более чем 90 городах.

Рынок захватывают американские стартапы Bird и Lime.

Пользователи быстро приняли технологию — кривая роста потребительского спроса за 2018 год была почти вертикальной.

Инвесторы проявили интерес к новому быстрорастущему рынку — Bird и Lime в рекордные сроки стали "единорогами". По данным Crunchbase, за время существования Bird привлек 718 млн долл инвестиций, Lime — 777 млн долл.

Последний раунд инвестиций Lime провел в феврале 2019 года, получив 310 млн долл от группы инвесторов, среди которых был и фонд GR Capital.

Рассмотрим, в чем суть sharing-подхода, какие перспективы ждут рынок и с какими препятствиями сталкиваются сервисы.

Последняя миля

E-scooter sharing — совместное использование электросамокатов за определенную плату. Сервисы работают через мобильное приложение. Скачав его, пользователь видит ближайшую точку шеринга на карте. Чтобы начать поездку, нужно сканировать QR-код на нем.

Отличие шеринга от аренды в том, что последняя предполагает использование транспортного средства в течение нескольких часов, дней или недель. Шеринг же подходит только для одной поездки на небольшое расстояние.

Компании, занимающиеся e-scooter sharing, фокусируются на "проблеме последней мили" — небольшом расстоянии между транзитной точкой, например, станцией метро и домом или офисом. Это расстояние слишком велико, чтобы пройти его пешком, и слишком мало, чтобы ехать на машине.

Во многих городах есть удаленные от общественного транспорта районы. Например, в Нью-Йорке много "транзитных пустынь", где спрос на транспортные услуги превышает предложение.

Согласно исследованию Lime, 58% жителей Нью-Йорка с низким уровнем дохода используют метро и автобусы как основной вид транспорта, при этом тратя около 10% средств на транзит. Шеринг электросамокатов позволил бы малообеспеченному населению снизить расходы на транспорт.

В Окленде, Новая Зеландия, сервис запустили в октябре 2018 года. По данным Lime, в декабре 2018 года 56% пользователей сообщили, что использовали Lime для последней на момент опроса поездки в школу или на работу.

В Мехико, где Lime запустился осенью 2018 года, шеринг электросамокатов увеличил мобильность населения. Город является одним из самых густонаселенных в мире, и его жители вынуждены проводить часы в пробках.

E-scooter sharing в США и ЕС

E-scooter sharing распространился как услуга в 2017 году в США. Три лидирующие компании на рынке — Lime, Bird и Spin. Компанию Spin запустили в 2016 году, а Lime и Bird — в 2017 году. Все эти проекты заявляют, что одна из их основных целей — повлиять на экологическую обстановку.

Также они стремятся вписываться в городскую среду. Например, Lime просит пользователей оценить, насколько хорошо припаркован каждый самокат, основываясь на фотографиях, которые необходимо отправить в конце поездки.

Он также предлагает субсидированные поездки в рамках программы LimeAccess для людей с низким доходом.Стоимость поездок в таких сервисах — от 15 центов за милю плюс 1 долл за использование самоката.

В ЕС стоимость схожая: 1 евро за начало поездки и 15 евроцентов за каждую минуту. В декабре 2018 года лидером по использованию sharing-сервисов электросамокатов был Париж, на втором месте — Берлин. Законодательство Великобритании пока не позволяет сервисам выйти на улицы Лондона.

Эстонская компания Bolt, ранее известная как Taxify, запустила платформу для scooter sharing компаний в Париже и Мадриде, сообщает CNBC.

Экологичность и удобство

Электросамокаты сравнительно дешевы и напоминают развлечение для детей. Именно поэтому есть мнение, что у этого рынка нет будущего.

Однако использование электросамокатов повышает мобильность населения. Они удобнее автомобилей в поездках на короткие расстояния.

Эти средства передвижения отличаются небольшими габаритами, экономят время, которое тратится на парковку и поиск места, и обходятся гораздо дешевле в обслуживании. Кроме того, электросамокаты экологичны.

Электрический самокат расходует в три раза меньше электроэнергии, чем трамвай, и в 18 раз более энергоэффективен, чем Tesla Model S.

Проблемы рынка

Как и у любой новой отрасли, у шеринга электросамокатов есть вызовы.

Отсутствие внятного регулирования вопросов безопасности. Электросамокаты — отдельный вид транспорта, для которого должны быть выделены дорожки и парковочные места. Передвижение должно быть безопасным, а езда по тротуару — регламентирована.

Однако государственного регулирования этих вопросов нет. К тому же, в США законодательство разных штатов может создавать дополнительные трудности.

Так, в Вашингтоне компаниям нужно получать платное разрешение, если их транспорт занимает общественное пространство. В Нью-Йорке вообще запрещено использовать устройства с мотором для передвижения стоя.

Мошенничество и вандализм. Клиенты часто заезжают на самокате в кафе или магазин. Платить за пользованием самокатом, который стоит на месте, нецелесообразно, но если отключиться от него, он отобразится на карте в приложениях других пользователей как свободный — они смогут его забрать.

Поэтому клиенты идут на хитрость: отправляясь в супермаркет на 10-15 минут, отключаются и прячут электросамокаты в кустах, подвалах и закоулках, чтобы следующие пользователи не могли их найти.

Более серьезная проблема — вандалы, которые сжигают, ломают и портят электросамокаты. Созданный в Лос-Анджелесе инстаграм-аккаунт Bird Graveyard, у которого 80 тыс подписчиков и более 300 публикаций, просит подписчиков присылать видео и фото испорченных электроскутеров.

Также самокаты воруют, отсоединяя навигаторы, а затем перепродают.

Короткая "жизнь"электросамоката. Сейчас это ключевая проблема. В США сервисы начали распространяться с Сан-Франциско и Лос-Анджелеса, где климат позволяет пользоваться самокатом круглый год. Для жителей регионов с холодной зимой электросамокаты пока не самый оптимальный транспорт.

Будущее сервисов

Управляющий партнер фонда a16z Эндрю Чен уверен, что сервисы электрический скутеров — это next big thing, и они могут изменить городской транспорт так же, как Google изменила интернет.

Чен считает, что пользователи рассматривают электросамокаты как альтернативу хождению, потому что те доступны по цене, удобны в управлении и подходят для коротких дистанций.

Мы в GR Capital думаем, что e-scooter sharing, в первую очередь, изменит способ передвижения пользователей на короткие расстояния.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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