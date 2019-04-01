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Детектор лжи - не панацея в выявлении финансовых махинаций

Детектор лжи - не панацея в выявлении финансовых махинаций

Могут ли быть результаты проверки на детекторе лжи основанием для увольнения?
Понедельник, 1 апреля 2019, 16:26
Виктор Шульга
юрист практики безопасности бизнеса ЮК Juscutum

В отрасли агроиндустрии, как гром среди ясного неба, зазвучала новость - главного агронома агроиндустриального холдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП) Алексея Сергиенко уволили с должности из-за финансовых махинаций.

Проверяли на детекторе лжи, что вызвало сомнения, в первую очередь, у юристов.

Очень интересный посыл дает пресс-служба МХП по поводу увольнения главного агронома: "мог лоббировать интересы контрагентов".

Такая формулировка дает основания предполагать, что фактические доказательства финансовых махинаций могут быть довольно скудными.

Подтверждают эту гипотезу и последующие описания неустановленной суммы ущерба от незаконной деятельности Алексея Сергиенко и использование в качестве доказательства исследования полиграфа.

Нужно учитывать, что результаты полиграфолога – вероятностные, носят исключительно рекомендательный характер, не есть доказательством в судах и дело это исключительно добровольное.

Поэтому есть основания предполагать, что процедура увольнения могла быть не соблюдена, а официальные основания для увольнения станут не столь убедительными для суда в случае, если агроном решит обратиться с иском о восстановлении на работе.

Исходя из судебной практики решений по спорам, возникающим из трудовых отношений о восстановлении на работе, примерно в 50-60% случаев требования незаконно уволенных работников удовлетворяют.

 

Последствия увольнения

Говорить о последствиях увольнения для А. Сергиенко на данном этапе еще рано, так как в соответствии с законодательством, работники несут материальную ответственность в полном размере ущерба, причиненного по их вине предприятию.

Но вина на сегодняшний не доказана, а сам фигурант инцидента не опровергает и не подтверждает свою причастность к махинациям.

Также многое будет зависеть и от того, будут ли уполномоченные лица МХП уведомлять правоохранительные органы о состоявшемся преступлении.

Будут ли передавать материалы служебного расследования правоохранительным органам? И насколько убедительной с точки зрения Уголовно-процессуального кодекса будет доказательная база, имеющаяся в материалах внутреннего расследования?

Следует отметить, что если ущерб подтвердится, то компании следовало бы обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

Уголовный кодекс предусматривает ответственность за сокрытие тяжкого или особо тяжкого преступления.

Анализ судебных решений по ст. 396 говорит о том, что лица, не принимающие участия в совершении преступления, но которые являются свидетелями и не уведомляют правоохранительные органы о совершении преступления - привлекаются к уголовной ответственности.

При этом лицо не обязательно должно знать, что скрывает именно тяжкое или особо тяжкое преступление - важно осознавать фактические обстоятельства совершенного деяния.

Популярные схемы экономических преступлений

И все же в украинских компаниях работают те или иные махинационные схемы.

Наиболее подвержены отрасли ритейла и производственные предприятия.

Есть наиболее популярные схемы, выделяем ТОП-5.

 

Обычно служебной проверкой занимается служба безопасности и/или подразделение внутреннего аудита.

Для служебного расследования можно привлекать и других специалистов - юристов, бухгалтеров и т. д.

Для объективности проводимой проверки непосредственный начальник не может быть членом специальной комиссии.

Как правило, в составе комиссии находится не менее трех человек, возглавляемых начальником службы безопасности.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
бизнес МХП

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