Долги перед банками: придут ко всем

Бум на рынке недвижимости, который наблюдался в Украине до 2008 года, многие успели позабыть. Однако остались граждане, которые его еще помнят.

Это те, кто на форе галопирующего роста цен на недвижимость взяли в банке кредиты для покупки квартир, а когда кризис обрушил их доходы, остались должны банкам весьма круглые суммы.

Банки были не в силах взыскать эти долги, и ситуация неопределенности тянулась почти десятилетие. Однако теперь все изменилось. Кредиторы скоро постучатся в двери к каждому должнику. Что изменилось?

Ситуация с возвратом кредитов, взятых украинцами для покупки недвижимости, долгие годы была для банков тупиковой. Они не могли забрать у должников залоговое имущество из-за отсутствия эффективных инструментов.

Даже если банк шел в суд за решением об обращении на взыскание предмета залога, то такого решения суда он мог ждать годами. Даже если суд такое решение и выносил, то оно передавалось в государственную исполнительную службу, где 80-90% таких решений просто не исполнялись.

Чтобы провести обращение на взыскание по решению суда, государственный исполнитель, должен был вначале отправить должнику все бумаги с уведомлением. Потом он должен был составить акт описи ареста имущества, а для этого ему нужно было попасть в квартиру.

Естественно, что должник его просто не пускал. Исполнитель должен был обратиться в суд, а для положительного решения суда нужно было предоставить минимум три акта о том, что исполнитель приходил к должнику, но его не пустили.

Также исполнитель должен был показать, что он отправлял должнику письмо с уведомлением о приходе в определенное время. Письма, как известно, лежат на почте 30 дней, поэтому государственный исполнитель должен был направить должнику письмо с предупреждением о визите за два месяца до самого визита.

Естественно, в такой ситуации исполнители к должникам не ходили. Они стряпали акты о визитах у себя в офисах, и суды в 80% случаев просто отказывали им в принудительном вхождении из-за неправильно оформленных документов.

Без этого документа исполнитель был в тупике, потому что не мог сделать акт описи имущества, перейти к его оценке и передать имущество на торги.

Движение по делам по возврату долгов было лишь там, где банк очень хотел получить ликвидный залог. В других случаях долговые дела годами лежали в исполнительной службе и потом закрывались. Если банк пытался взыскать залог в правовом поле, это было неэффективно, долго и почти невозможно.

Я так детально описал все тяготы прежнего порядка взыскания долгов, чтобы вы почувствовали контраст с тем, насколько быстро и легко это происходит сейчас.

После принятия Гражданского процессуального кодекса, который значительно ускорил судебные процессы, и появления частной исполнительной службы, которая работает на себя, то есть на результат, банки и факторинговые компании, которые в народе называют коллекторами, обрели новые возможности.

К слову, эти кредиторы сейчас в суды особо и не обращаются. Они понимают, что должники с опытом, которые много лет не отдают кредиты, на себе уже не имеют имущества, кроме ипотечной квартиры, судиться с ними — пустая трата времени.

Пользуясь статьей 37 закона "Об ипотеке", они через регистрационную службу оформляют на себя предмет залога и пытаются выселять должника без решения суда. Приходят с документами на квартиру и говорят: "Освободите помещение".

Вызывать полицию бесполезно: полиция увидит у коллекторов правоустанавливающие документы на квартиру и просто уедет. После этого наиболее "горячие" коллекторы могут просто взять старого владельца квартиры под мышки и выставить на лестничную площадку.

Затем они меняют замки, закрывают дверь и все — должнику квартира уже не принадлежит ни по документам, ни физически. Должник может попытаться отменить перерегистрацию собственности на квартиру, которую он только что потерял, через суд, но, опять же, это будет дорого, долго и сложно.

Многие заемщики, наверное, думают, что прописанные в такой квартире дети являются надежным средством защиты. Это не так, потому что в договоре ипотеки была норма, что прописка в квартиру, которая находится в залоге у банка, возможна только с его согласия. В 99% случаев банк такого согласия не давал.

Выписка должников из квартиры через суд и последующее выселение семей — вопрос времени. Поэтому если квартира уже не под контролем должника, ему остается только один путь: садиться с кредитором за стол переговоров.

Договариваться можно — банки сейчас достаточно лояльны. Они уже не говорят о "космических" долгах в размере 100-150 тыс долл. Переговоры о погашении долга стартуют с рыночной стоимости квартиры.

Если вы в свое время, например, взяли кредит в банке в размере 100 тыс долл и купили на эти деньги квартиру, которая сейчас стоит 50 тыс долл, то банк начнет разговор о погашении 50 тыс долл. Дальше — как договоритесь.

В отдельных случаях должникам удается сторговаться о погашении 50% от рыночной стоимости квартиры. Другими словами, одолжив 100 тыс долл на покупку квартиры, которая сейчас стоит 50 тыс долл, можно договориться о погашении только 25 тыс долл. Это непросто, но реально.

Точно так же можно договариваться с факторинговыми компаниями.

И еще: надеяться, что государство примет какие-то законы, защищающие должников, не стоит. Либерализма в вопросе погашения долгов уже не будет.

Украина идет к имплементации мировой долговой практики, а она подразумевает эффективность возврата долгов. Других вариантов, кроме как договариваться с кредиторами, у должников нет. Время затягивания процесса прошло.