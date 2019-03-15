Не всем банкам нужна универсальная лицензия

Если обратить внимание на количество банков в Украине в последние годы, то видим тенденцию к сокращению количества коммерческих учреждений: 2013 год – 175 банков, 2016 – 109, 2019 – 77.

Вследствие этого уменьшается конкуренция на банковском рынке, ограничивается доступ предприятий и населения к банковским услугам, теряются рабочие места, расходуются средства ФГВФЛ при ликвидации банков и т.д.

Банковский капитал стал перетекать в другие финансовые менее зарегулированные сферы, создавая соответствующие риски для макроэкономической стабильности и самих людей из-за низкого уровня государственного регулирования этих секторов.

Поэтому важно разобраться, почему это происходит и что надо сделать, чтобы количество банков не уменьшалось, капитал не перетекал в другие сферы, а люди не подвергались опасности потерять свои деньги.

Если проанализировать требования к минимальному капиталу банков в Украине и странах ЕС, то можно увидеть одну очень интересную вещь: сегодняшние требования (необходимость иметь уставный капитал банка 500 млн грн в 2025 году) не соответствуют требованиям Директив ЕС и Совета Европы, где минимальный начальный капитал любого кредитного учреждения на территории ЕС должен быть не меньше 5 млн евро.

То есть требования к минимальному капиталу в Украине более чем в три раза превышают требования директивы ЕС!

Когда я общался с депутатами Верховной Рады Украины, никто из них не смог ответить мне четко, почему так.

Но все соглашаются, что требования завышены и должны быть такими же, как в Европе.

В связи с оздоровлением банковской системы и стабилизацией ее работы очень необходимо ослабить требования относительно минимального размера уставного капитала банков в Украине и оставить его на уровне 200 млн грн.

Это должна быть четкая общая позиция НБУ и Верховной Рады Украины.

Анализ организационно-правовой формы коммерческих банков показывает, что у нас все банки сформированы как акционерные общества.

В Украине отсутствуют такие важные сегменты банковского сектора, как банки с базовой или генеральной лицензией; специализированные, кооперативные или коммунальные банки (как это есть во многих успешных странах мира).

Например, банковская система Польши имеет следующую структуру: юридические лица, осуществляющие банковскую деятельность, – более 600, из них 36 – универсальные банки, 27 – зарубежные банковские филиалы и более 550 – кооперативные банки.

В Германии коммерческие банки делятся на четыре основные группы:

1) кредитные банки (более 250 частных коммерческих банков, в том числе более 80 филиалов иностранных коммерческих банков; в их деятельности преобладает предоставление краткосрочных кредитов);

2) кооперативные банки (около 1300 кооперативных кредитных обществ во главе с двумя центральными кооперативными банками; в городах они относятся к группе Фольксбанк, в сельской местности – к группе Райффайзенбанка; основное направление деятельности – привлечение средств населения во вклады и предоставление кредитов);

3) специализированные банки (ипотечные жилищные и другие кредитные учреждения, предоставляющие под залог имущества кредиты физическим лицам);

4) публично-правовые кредитные учреждения (более 450 муниципальных сберегательных касс и ряд земельных банков, выполняющих функции универсальных коммерческих банков).

В США, Японии и многих других странах успешно функционируют как национальные банки, имеющие право вести деятельность на территории страны и за ее пределами, так и банки, которые имеют право работать только в рамках своего штата (префектуры, округа).

Для усиления конкуренции на банковском рынке, упрощения доступа населения и малого и среднего бизнеса (МСБ), органов местного самоуправления к банковским услугам, для активизации процессов кредитования на региональном уровне, по нашему мнению, целесообразно внести изменения в закон Украины "О банках и банковской деятельности" для разделения банков в стране на базовые и универсальные.

Для коммерческих банков с базовой лицензией нужно предусмотреть упрощенное регулирование, в частности уменьшить количество нормативов (их должно быть не более пяти вместо 11, как сейчас (с учетом двух нормативов по валютной позиции).

Это не значит, что все они должны быть ослаблены.

Например, максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков для банков с базовой лицензией установить на уровне 20% от капитала, тогда как для универсальных банков этот показатель оставить на уровне 25%).

Для банков с базовой лицензией предусмотреть меньше отчетности.

Целесообразно утвердить более лояльные требования по резервам (например, ввести сниженные резервы по ипотечным кредитам или при кредитовании программ финансирования для МСБ, которые функционируют на уровне регионов при финансовой (гарантийной) поддержке местных органов власти и т.д.) и оставить требования относительно минимального уставного фонда на уровне 200 млн грн.

Банки с базовой лицензией смогут привлекать деньги на вклады (могут быть ограничены в этих операциях по сравнению с банками с генеральной лицензией или будут платить повышенные суммы отчислений в ФГВФЛ), открывать и вести счета, осуществлять денежные переводы, продавать и покупать иностранную валюту, кредитовать население и МСБ.

Однако такие банки должны быть ограничены в операциях с крупным бизнесом и иностранными клиентами, в частности по размещению привлеченных средств, выдаче банковских гарантий и привлечению во вклады драгоценных металлов.

Банки с базовой лицензией не могут открывать счета в иностранных кредитных организациях, если только они не создаются для участия в зарубежной платежной системе.

Кроме того, у таких банков не может быть права открывать за рубежом свои филиалы или дочерние организации.

Должны быть ограничения относительно работы банков с базовой лицензией на фондовом рынке (например, могут только проводить операции с ОВГЗ или ценными бумагами высокого уровня листинга).

Что касается универсальных банков, то они должны работать, как и сейчас (оставить для них требования по уставному фонду на уровне 500 млн грн и действующие требования по нормативам и резервам).

Таким образом, банк с базовой лицензией может осуществлять те же операции, что и универсальный банк, но не со всеми типами клиентов и не со всеми активами.

Ну и, конечно, текст лицензии для конкретного банка будет играть важную роль: он может быть как полным (со всеми без исключения банковскими операциями), так и только с частью из них.

Разделение банков на базовые и универсальные будет стимулировать банковский сектор к активному кредитованию потребителей и малого и среднего бизнеса, конкуренции банков (а не их закрытию), а регулятор сможет больше сосредоточиться на тех сегментах регулирования, которые несут большие риски для банковской системы Украины.

Источник: Finclub.net