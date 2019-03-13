Накроет ли Украину инвестиционный шторм в 2019 году

По оценкам ведущих мировых инвестиционных банков, в 2019 году воронка интереса международных инвесторов опять перевернется в пользу развивающихся рынков.

Однако это слишком большая категория, которая включает в себя такие огромные и популярные рынки как Индия, Китай, Таиланд, Бразилия.

Масштабы экономик этих стран, особенно Китая, очень велики и сильно влияют на различные статистические и инвестиционные показатели.

Впрочем, это не значит, что интерес инвесторов будет прикован именно к этим государствам.

Украина на повестке дня

Основной темой Всемирного экономического форума в Давосе в 2019 году стала "Глобализация 4.0: в поисках глобальной архитектуры в век четвертой промышленной революции".

В ее рамках обсуждались такие вопросы: "Изменение глобального климата и "зеленая" энергетика", "Роль женщины в бизнесе", "Инновации в мировой экономике", "Инвестиции в развивающиеся страны".

Дискуссии, которые проходили на различных площадках, коснулись Украины и роли нашей страны в мировой экономике. Темы, поднимаемые в "Украинском доме" во время форума, резонировали с общей тематикой мероприятия.

В 2019 году интерес к нашей стране был огромный. Это подтверждается уровнем спикеров и количеством гостей "Украинского дома", которых было более 7 тыс. Многие успели увидеть Украину как страну возможностей, а не страну проблем.

Как эксперты оценивают перспективы работы в 2019 году на развивающихся рынках, в частности в Украине? Об этом шла речь на дискуссионной панели "Развивающиеся рынки и их быстрый экономический рост".

Чем развивающиеся страны интересны инвесторам? Здесь большая доходность при большем количестве рисков, в том числе политических. Участники дискуссии отмечали интересную тенденцию: политические риски в развивающихся странах за последние годы почти уравнялись с политическими рисками в развитых рынках.

Достаточно вспомнить правительственный "шатдаун" в США, Brexit в Великобритании, протесты "желтых жилетов" во Франции. На этом фоне риск двойных выборов в Украине становится сравнительно умеренным.

Поэтому сегодняшнюю ситуацию в нашей стране можно охарактеризовать фразой: если инвесторы не приходят в Украину, то они пока еще не приходят.

Что может предложить Украина миру? В первую очередь — brains and grains или IT и агробизнес. Эти секторы экономики уже говорят сами за себя и тесно ассоциируются со страной на глобальной арене. Однако достаточно ли этого?

Инновации

Украина уже заняла свое место на мировом IT-рынке, но в большинстве случаев это пока еще проекты и компании, построенные по принципу аутсорсинга. В Украине часто считают, что инновации, IT-продукты и технологии — это не о нас, что они создаются в США, Европе, Японии или Китае.

Правда в том, что диджитализация, криптовалюты, венчурные инвестиции в той или иной мере касаются и нас. Реальность подтверждает эту ситуацию: в Давосе почти каждый второй наш контакт был связан именно с инновациями.

Эти встречи позволили понять, что Украина привлекательна для инвесторов не только дешевыми трудовыми ресурсами, как мы привыкли думать. На первый план выходят совсем другие компетенции, которыми обладают украинцы. Это качество разработок, применяемые подходы, работоспособность, мотивация.

Именно такая репутация сложилась у Украины в сфере IT, а стоимость рабочей силы в мире постепенно выравнивается, особенно в IT-секторе.

Таким образом, украинские компании и украинцы готовы участвовать в глобальных инновационных процессах. Необходимо также внедрять современные технологии в повседневную жизнь Украины и украинцев.

Наша определенная отсталость от развитого мира — не только проблема, но и возможность — инвестиционная и технологическая. Она позволяет перепрыгнуть через отдельные этапы развития технологий, которые отжили свое.

Можно без мучительных экспериментов внедрять современные и безопасные решения в частном секторе и в сфере государственного управления. Украина готова к этому, что подтверждается темами других дискуссий во время форума.

Когда должно начаться внедрение инноваций? Очевидно, что диджитализация — это сегодняшняя тема, как электрификация сто лет назад. Цифровые технологии необходимо внедрять во всевозможные процессы в управлении бизнесом уже сейчас. От этого зависит выживаемость и компаний, и стран.

Если объединить "Инновации" и "Инвестиции в развивающиеся рынки", то окажется, что они хорошо вписываются в украинский контекст.

Это именно то, что нужно нашей стране. Инвестиции и современные технологии постепенно к нам приходят. Параллельно идет трансформация того, что Украина может предложить мировому сообществу и глобальному рынку.

Один из основных маркеров — изменения в IT. Если пять лет назад мы почти на 100% были страной программистов-аутсорсеров, то сегодня украинские IT-компании все чаще предлагают собственный программный продукт и комплексные решения, которые пользуются успехом по всему миру.

Шаг за шагом

Чем еще интересна Украина иностранным инвесторам? Традиционные отрасли никто не отменял. Хорошую динамику показывают e-commerce и сопутствующая логистика, бизнесы с экспортной историей и потенциалом. Достаточно буквально несколько громких историй успеха — и инвестиционный бум вернется в Украину.

Первые шаги уже сделаны: это и новый фонд в размере 200 млн долл под управлением Horizon Capital, и увеличение инвестиций работающих на рынке стратегов, и, конечно, сделки в области IT и технологий.

Такие новости — хороший знак для рынка. EBS — один из лидеров в сфере консалтинга и сопровождения инвестиций в Украине, поэтому мы заинтересованы в появлении новых иностранных инвесторов в нашей стране.

Инвестор вкладывает не столько в страну, сколько в проект. Отдельные проекты могут быть успешными даже в плохих экономиках, если за ними стоят правильная идея и сильный менеджмент. Также успех обеспечивают надежные локальные партнеры и консультанты, которые могут облегчить работу инвестора.

Приход в Украину новых инвесторов набирает обороты. В январе норвежские компании анонсировали 1,5 млрд долл инвестиций в возобновляемую энергетику. В феврале корейская POSCO Daewoo заявила о покупке зернового терминала в Николаеве, это первая такая инвестиция компании за пределами Южной Кореи.

Не отстают внутренние инвесторы. Например, продолжается модернизация металлургических комбинатов. Этой весной в Мариуполе и Кривом Роге запускают три машины непрерывной разливки стали общей стоимостью почти 300 млн долл. На Западной Украине регулярно открываются новые предприятия по производству компонентов для автомобильной индустрии Евросоюза.

В инвестиционном аквариуме Украины еще есть место для новых игроков. Что может подтолкнуть инвесторов к действиям? Например — развитие инвестиций внутри страны, формирование эффективно работающего фондового рынка и появление новых крупных его участников — пенсионных фондов.