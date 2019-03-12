Свои в бизнесе. Как найти надежного партнера

Дуже часто, коли перед нами виникає ідея створення власного бізнесу, ми шукаємо партнера. Чому? Усе просто - удвох не так страшно. У добі 24 години, і помічник не завадить.

А ще партнерство позбавляє від відчуття самотності власника, коли багато порадників, але ніхто з тобою не поділяє всі ризики на рівних.

Є ще одна причина - для розподілу ролей. Якщо розглядати класичне партнерство, то з двох партнерів один - енергійний мрійник, комунікабельний візіонер, а інший - структурований прагматик, який бере на себе всю рутину: фінанси, плани, документи. Вони доповнюють один одного.

Один активно генерує ідеї, інший його заземляє, фокусується на потокової роботі, і де потрібно – стримує. Таким чином, проявляється золота середина і бізнес дозріває.

Поки все погано, все добре

Класичне ділове партнерство на двох описує схема "братів Грімм". За легендою, брати писали свої казки, розподіливши ролі: один брат мандрував і збирав історії, легенди, фольклор, інший - записував, структурував і редагував.

Наприклад, у ресторанному бізнесі розподіл ролей може виглядати таким чином: один партнер налагоджує зовнішні зв'язки з постачальниками, підрядниками, податковою, пожежними, інший організовує внутрішні процеси ресторану - складає меню, наймає і навчає персонал, спілкується з клієнтами.

Прекрасна концепція, партнери доповнюють один одного, бізнес зростає.

І поки все погано, все добре. Що це означає? Поки бізнес не приносить доходу, поки немає часу відпочити, поки кожен розуміє, що викладається на 100%, взаємини між партнерами добрі, вони цінують один одного.

Згодом бізнес налагоджується, виходить у плюс. Вільного часу у власників стає більше, процеси налагоджені, функції делеговано, справа дає результат.

На цьому етапі проявляється класична пастка партнерства: люди перестають бачити цінність роботи один одного.

Починаються взаємні претензії типу "я вирішую всі питання в полях, цілодобово мотаюся містом, а у нього в ресторані "тепла ванна і тепличні умови" або "ні, це я на місці з ранку до вечора розгрібаю рутину, поки він незрозуміло де і чим займається".

У реаліях українського малого і середнього бізнесу до справ підключається й родина і каже: "чому ти повинен все робити, а не він, чим у цей час зайнятий твій партнер?" Деякі включають у бізнес-процеси дружину або чоловіка.

Так формується дисбаланс у структурі. Роль партнера в спільній справі переоцінюється, поточна роль втрачає вагу, з'являються приховані і явні претензії.

Компанія "пробиває дно власного човна", починаються проблеми.

Кейс братів МакДональдс

Якщо на старті партнери компенсують один одного якостями, то вже через якийсь час ці ж відмінності починають грати проти них.

Бізнес сам може викинути партнерів за борт і прямувати, набираючи обертів.

Часто в партнерстві трапляється так, що один компаньйон хоче розвиватися, а інший наполягає на розміреному розвитку компанії.

Перший сповнений ідей і хоче літати, а інший гне консервативну лінію спокійного ведення бізнесу.

На моїх очах такі партнерства гинули. Так в Одесі померла одна з найбільших швидкозростаючих торгових мереж "Рорус", яку продали "Сільпо".

Один партнер хотів розвитку, інший до ідеї ставився скептично, хотів налагодити існуючі процеси. Такі розбіжності, "пробоїни в човні" занапастили компанію.

Класичний приклад зі світової практики - бізнес братів МакДональдс. Добре і ясно описали цю трагічну історію у фільмі "Фаундер".

Спочатку брати не хотіли давати франшизу МакДональдс, розуміючи, що втратять якість. Вони не хотіли розвиватися.

У результаті їх витіснили з бізнесу досить агресивним шляхом. І бренд "МакДональдс" пішов у власне всесвітнє плавання.

План виживання

Що ж робити? Якщо коротко - робіть висновки з таких історій, не мовчіть, не допускайте гострих проявів конфліктів, працюйте над стосунками зі своїм партнером.

1. Складіть контракт. Коли партнерство започатковується, подумайте про вихід відразу.

Максимально пропишіть, юридично зафіксуйте все, що стосується виходу. Важливі деталі: як будемо виходити з бізнесу, як будемо продавати, ділити частки.

Психологічно важкий, але важливий етап на старті. Нічого страшного тут немає, це як шлюбний контракт.

Біля вівтаря люди клянуться любити один одного до труни, але думають про те, як будуть розлучатися, ділити дітей, майно. Тут аналогічно. Потрібно домовлятися відразу.

2. Більше комунікуйте з партнером. Пам'ятайте про те, що при розподілі ролей у кожного відбувається занурення у свої функції.

У якийсь момент вони починають бачити свій бізнес по-різному. Якщо між ними немає постійної якісної комунікації, вони починають говорити один з одним на різних мовах.

Відповідно, другий ключ вирішення завдання збереження бізнесу - регулярна щоденна комунікація. Партнери мають бути в курсі справ один одного, добре розуміти, що і де відбувається.

Так ви позбавитеся від недооцінки. Якщо партнер зауважив, що його напарник недопрацьовує, його святий обов'язок в момент зародження цієї думки повідомити про це.

Якщо промовчати, непорозуміння тільки накопичуються, ситуація погіршується, а збитки збільшуються.

3. Рay or Do. Якщо партнер у якийсь момент втомився або йому все просто набридло, краще залишити цей бізнес.

Є така фраза: pay or do. Ти або робиш, або платиш, тобто або працюєш і робиш внесок працею, або інвестуєш, платиш за бізнес.

Коли засновник компанії перестає привносити цінність, він компанії не потрібен.

Найчастіше така людина просто робить зауваження і заважає працювати. Тоді він і є тим самим обмеженням, яке тягне компанію донизу.

І це привід зібратися, домовитися, продати частку або відмовитися від оперативного управління.

Як обрати партнера, або ремонт перед весіллям

Основний критерій вибору партнера - надійність. Причому надійність, перевірена в дрібницях.

У процесі спільної роботи довіра переходить у впевненість. Найкраще середовище для вибору партнера - робоче місце.

Коли ви вже попрацювали з людиною в одній компанії, на одному проекті, ви отримуєте ідеальне і цілісне 3D-уявлення про партнера.

Часто люди створюють навколо себе певний образ. Потенційно ми можемо бачити в людях партнера.

Але конфлікт можна розгледіти завчасно, ще на етапі вибору. Адже всі процеси відбуваються на глибинному рівні, на рівні цінностей.

Саме для цього потрібно на етапі вибору програти з потенційним партнером життя, поспостерігати за реакціями, поглядами, баченням.

Є такий анекдот: "Перед весіллям подружжю потрібно зробити спільний ремонт. Якщо ремонт переживуть, то і шлюб буде міцним та вдалим".

Програйте цей ремонт зі своїм майбутнім партнером.

Крок 1. Перевірка на маленьких проектах. Спільна організація пікніка або дня народження розповість багато про що. Наприклад, як людина ставиться до спільних домовленостей, дедлайнів, чи бере на себе відповідальність за ризики і як реагує на форс-мажори. Поведінка партнерів може бути неоднозначною.

Крок 2. Бути дуже уважним до партнера. Намагайтеся більше спілкуватися, обговорювати негативні сценарії, політики поведінки. Що правильно, а що неправильно. Тісне спілкування покаже, як людина веде комунікацію, які її життєві пріоритети. З деталей діалогу можна скласти загальну картинку, і зрозуміти його майбутні поведінкові реакції.

Крок 3. Знайти арбітра. Якщо в бізнесі планується партнерство на двох, найкраще залучити надійну людину з боку, яка і в майбутньому буде для них арбітром, психологом і ментором. Тією людиною, яка зможе сісти з ними за стіл переговорів і закликати до порядку.

Як вийти з бізнесу мирно

Потрібно добре розуміти, що конфлікти трапляються. Всі успішні партнерства неможливі без конфліктів.

Конфлікти - природний наслідок розвитку. Якщо непорозуміння сталося, важливо пам'ятати про головне: ви разом почали цей бізнес, перед вами сидить ваш партнер, і з вашого боку важлива готовність до компромісу.

Проявіть емпатію, побудьте хвилинку в його шкурі, спробуйте зрозуміти мотиви партнера.

Не забувайте, що відносини - такий же цінний актив, як рахунок в банку або нерухомість, а поганий мир кращий за хорошу війну.

Якщо розумієте, що партнерство зайшло в глухий кут, ідеальний варіант - зафіксувати збитки, призупинити партнерство, і рухатися далі окриленим і навченим досвідом самому.

Безумовно, образи залишаються. Але час лікує, а ми здобуваємо досвід. Тому що бізнес - це всього лише бізнес.

Гроші заробляються і губляться. Статки наживаються і обнуляються. Але є певні моральні речі, через які не можна переступати.

Кожен несе відповідальність за все, що робить в житті, в тому числі, і за вибір партнера.

Якщо вам з партнером вже не по дорозі, потрібно розуміти, що частина відповідальності все ще лежить на вас.

У конфліктах, що виникають у партнерстві, винні обидва. Якщо спільний бізнес не вийшов, значить десь недоговорили, недопрописали, недопояснили, щось приховали.

У таких ситуаціях важливо дотримуватися домовленостей, виконувати їх, зберігаючи людську подобу.