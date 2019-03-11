Роботы-автомобили уже готовы, общество - пока нет

З моменту, коли почалися розмови про автопілотовані машини, пройшов не один десяток років, тоді чому їх досі немає на наших дорогах?

Насправді, самокеровані автомобілі технологічно давно готові, залишилися дрібниці – підготувати до їх появи людей. Нам необхідно вирішити як мінімум два питання – етичне і правове.

"Майбутнє вже тут, воно просто ще нерівномірне" – цитата Вільяма Ґібсона досить точно описує ситуацію з самокерованими автомобілями.

Усі нові моделі Tesla підтримують функцію автопілота, але відмовитися від присутності людини на місці водія поки ще неможливо.

Причина полягає в тому, що етично і юридично людство поки що не готове зробити робота повноцінним учасником дорожнього руху.

За класифікацією міжнародної організації SAE International, існує 5 рівнів безпілотних автомобілів (нульовий рівень не враховується, оскільки він належить до звичайних авто): від машини з однією автоматичною функцією, наприклад, коробкою передач, до повністю автоматичної системи, здатної приймати самостійні рішення на дорозі.

За оцінками SAE International, наразі світ знаходиться в процесі переходу від 2 до 3 класу безпілотних авто.

Такі автомобілі можуть їздити самостійно в автоматичному режимі, але втручання водія може знадобитися в будь-який момент.

Четвертий клас з'явиться вже через шість років, а до п'ятірки, яка стане вершиною індустрії безпілотників, ми доберемося до 2040 року.

До цього часу ми повинні вирішити безліч питань, і далеко не всі вони знаходяться в сфері технологій.

Moral Machine

П'ять років тому дослідники лабораторії Массачусетського технологічного інституту провели резонансне дослідження, що отримало назву Moral Machine.

Ідея була в тому, щоб змоделювати ситуацію, в якій безпілотному автомобілю в аварійних умовах потрібно прийняти рішення, кого принести в жертву, щоб врятувати життя інших.

Розглядалися різні варіанти – життя людини чи свійської тварини, життя пасажира чи життя пішохода, пріоритет більшої кількості над меншим, жінок над чоловіками, молодих над старими і т. д.

Результати Moral Machine показали, що залежноі від країни, національності, люди підтримують різні, навіть абсолютно протилежні рішення.

Наприклад, у нашій країні життя молодої людини завжди в пріоритеті над життям людини похилого віку.

Проте в далекосхідних країнах ситуація протилежна. В одних країнах життя тварини не менш важливе, ніж життя людини, в інших вибір між ними не є занадто складним.

Чи можна вирішити всі питання?

Припустимо, етичне питання Moral Machine можна врегулювати шляхом перепрограмування безпілотного автомобіля з урахуванням менталітету жителів різних країн, але тут виникає правова колізія.

Як бути, якщо автомобіль, обладнаний штучним інтелектом, став учасником ДТП? Хто повинен нести відповідальність: компанія, яка виготовила авто, розробник ПЗ чи обидві компанії одночасно? Як бути у випадку аварії з участю кількох самокерованих автомобілів? Ці питання вже більш складні.

І, нарешті, чи потрібно інформувати водіїв про те, що поруч з ними рухаються повністю автоматичні системи? Як потрібно здійснювати митний контроль безпілотних вантажівок?

Поки що запитань більше, ніж рішень. Однак багато країн ведуть роботу в сфері законодавства. Першими традиційно виступають США. Штат Невада ще в 2011 році став першим місцем на планеті, де влада на законодавчому рівні дозволила використання безпілотних автомобілів.

За рік до Невади приєднався штат Флорида. Наразі таких штатів уже десятки.

У Європі активна робота ведеться в Нідерландах, Великобританії, Франції та Німеччині. У цих країнах офіційно дозволено випробовувати безпілотники на дорогах і ведуться роботи в сфері так званого правового шерінгу – розподілу відповідальності при ДТП з участю самокерованих автомобілів.

Високу активність демонструють і учасники автопрому. Нещодавно тестування самокерованих автомобілів почали загальновизнані гранди Daimler AG (ТМ Mercedes-Benz) і Bosch.

Ці компанії повідомили про партнерство у сфері безпілотних авто в 2017 році, а вже у другій половині 2019 року вони збираються почати масштабне тестування в одному з каліфорнійських міст.

Тестування буде відкритим – пасажири зможуть викликати безпілотні автомобілі за допомогою додатка на смартфонах.

За законом штату Каліфорнія, такі поїздки будуть безкоштовними для користувачів.

В Україні уважно придивляються до безпілотних автомобілів, в минулому році у Запоріжжі провели випробування першої подібної машини національного виробництва.

Крім відсутності законодавчої бази, існують також інші складності, на усунення яких потрібно зосередити увагу в першу чергу.

Наприклад, відсутність чи недостатність розмітки, яка допомагала б автомобілю орієнтуватися на дорозі, а також низька якість дорожнього покриття, що робить наші дороги важкопрохідними для штучного інтелекту.

Але зовсім скоро ми станемо свідками нової технічної революції, і цього разу - автомобільної. Машинами майбутнього будуть керувати комп'ютери за чітко визначеними правилами, рухатися вони будуть узгоджено один з одним, тому помилки будуть практично виключені.

Наша основна мета - зробити поїздки більш швидкими і простими та забезпечити при цьому повну безпеку клієнтів-пасажирів, і ми докладемо зусиль, щоб наші клієнти отримали можливість скористатися безпілотними авто в першу чергу.