Отменяем земельный мораторий через суд: полет нормальный

У вересні 2018 року юристи компанії PwC Legal подали позов у Дрогобицький районний суд про скасування мораторію на продаж землі від імені власника земельної ділянки та покупця Дмитра Огнєва.

Причина: приватний нотаріус відмовилася завірити угоду про купівлю-продаж "підмораторної" земельної ділянки сільськогосподарського призначення.

Проміжний результат

Процес відбувся "у кілька" судових засідань, без скандалів, затягувань чи провокацій.

Результат очікуваний: відмовлено в повному обсязі у задоволенні позову PwC Legal.

Суд не зважився прийняти рішення всупереч тому політичному порядку, що діє в Україні протягом останніх 18-ти років.

Поразка?

Ні, скоріше, це одна зі сходинок, яку подолали заявники, поставивши за мету домогтися забезпечення прав і свобод, гарантованих, у тому числі, Конституцією України.

На наше переконання, така судова відмова протирічить як вимогам внутрішнього законодавства України, так і міжнародно-правовим зобов’язань держави.

Адже рішення Європейського суду з прав людини у справі "Зеленчук та Цицюра проти України" чітко засвідчило незаконність мораторію.

Також нагадую, що виконання рішень ЄСПЛ є обов'язковим для держав-членів Ради Європи, а міжнародно-правові акти мають пріоритет перед нормами Земельного кодексу України, на які посилаються вітчизняні суди, захищаючи мораторій.

Тож питання, коли українські суди почнуть масово застосовувати рішення ЄСПЛ у власних справах – питання часу і особистої наполегливості громадян.

Плани

Мораторій сам себе не скасує, порушені права і свободи необхідно захищати.

Згідно з вимогами чинного законодавства, подана апеляційна скарга до суду вищої інстанції – Апеляційного суду Львівської області.

Продовжуємо працювати над скасуванням мораторію через суд, усе під контролем, політ нормальний.

На мою думку, більш розсудливо з боку парламентарів було б завершувати щорічну практику "захисту українського селянства від володіння українською землею" і цивілізовано переходити до опрацювання внесених законопроектів про обіг земель.

Нескладно підрахувати орієнтовну суму грошових компенсацій, які необхідно буде сплатити з державного бюджету, якщо процес подання позовів набере масового характеру.

До відома: розмір компенсації, призначеної ЄСПЛ, може складати від 2 до 75 тисяч євро для одного позивача залежно від оцінки кожного конкретного позову.

В Україні – близько 7 млн власників паїв…