Ступенчатые маршруты, или Как работает новая система перевозки зерна

Українська зернова асоціація (УЗА) і Центр транспортної логістики (ЦТЛ) відпрацювали механізм так званих ступеневих маршрутів.

Він передбачає формування маршрутів відправки 54 вагонів з кількох елеваторів та залізничних станцій, які об'єднані в один залізничний полігон і прямують в один порт призначення.

Що таке опорна станція та полігон?

"Укрзалізниця" поділяється на шість філій. Кожна з цих залізниць має свої опорні станції, які визначені ЦТЛ. Наприклад, Львівська має 8 опорних станцій, Донецька — 5, Одеська — 20, Південно-Західна — 12, Придніпровська — 12, Південна — 18.

Навколо цих опорних станцій є розгалуження гілок. Кожна гілка, яка відходить від опорної станції, є полігоном. На полігоні може бути від однієї до кількох станцій. Таким чином, на Львівській дорозі є 19 полігонів, Донецькій — 9, Одеській — 33, Південно-Західній — 32, Придніпровській — 22, Південній — 28.

Як ступеневі маршрути полегшують перевезення?

Ступеневі маршрути вирішують питання невеликих, вагонних, відправок. Елеватори, які не є маршрутними і не здатні вантажити протягом доби 54 вагони, можуть разом з іншими елеваторами сформувати такий маршрут.

Як знайти партнерів?

Аби полегшити формування ступеневих маршрутів, компанія-учасник УЗА "Кернел" створила online-платформу Transithub. Першими сформували таке спільне відправлення компанії-члени УЗА "Кернел" та Almeida Group LLC.

Оnline-платформа Transithub — це найпростіший механізм для пошуку партнерів. Кожен зареєстрований може побачити представників і трейдерів, які хочуть відправити вантаж з того ж регіону. Це не єдиний спосіб подання заявки, але практика показує: він найзручніший і дозволяє економити час.

Чи може маршрут складатися з різних культур?

Авжеж. Вимога — вантаж повинен відправитися з одного полігону до однієї станції.

Як сформувати маршрут?

Перше — визначитися, з якого елеватора відправлятиметься зерно.

Друге — знайти партнерів при формуванні 54 вагонів.

Третє — написати від кожного відправника вантажу лист в УЗА про бажання сформувати такий маршрут, вказати станцію відправлення, станцію призначення, термінал призначення і кількість вагонів з кожної станції, де стоїть елеватор. Далі УЗА формує одну консолідовану заявку за цим маршрутом і відправляє до ЦТЛ.

Після її отримання ЦТЛ розглядає можливість маршруту — наявність технічної можливості та вагонів. Якщо ці умови виконані, заявка заноситься в план, і ЦТЛ повідомляє про можливість виконання маршруту.

Приклад листа

Які компанії можуть формувати маршрути?

Усі компанії, навіть не члени УЗА, можуть звертатися за нашою підтримкою.

Чи можуть використовуватися приватні вагони-зерновози?

Так, в роботі ступеневих маршрутів може бути задіяний приватний чи орендований парк вагонів-зерновозів. У такому разі діє спрощена процедура подання заявки.

Чому процес контролює УЗА?

УЗА — консолідований представник компаній, які хочуть бути учасниками ступеневих маршрутів. ЦТЛ зручніше працювати з єдиним центром подачі заявок.

Скільки подано заявок та реалізовано маршрутів?

Подано 23 заявки, третина з них реалізована.

Які труднощі виникають при формуванні маршрутів?

У деяких дирекціях бракує локомотивів, працівників, недостатня пропускна спроможність. Однак ці станції можуть використовуватися, адже, наприклад, сьогодні локомотива нема, а завтра — є. Ми бачимо проблеми у Тернопільській, Жмеринській, Івано-Франківській, Козятинській та Запорізькій дирекціях.