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Ступенчатые маршруты, или Как работает новая система перевозки зерна

Ступенчатые маршруты, или Как работает новая система перевозки зерна

Элеваторы получили возможность транспортировать зерно железной дорогой небольшими партиями. Дальше — ключевая информация, которую должен знать рынок. (укр)
Четверг, 28 февраля 2019, 14:43
Сергей Иващенко
и. о. исполнительного директора Украинской зерновой ассоциации

Українська зернова асоціація (УЗА) і Центр транспортної логістики (ЦТЛ) відпрацювали механізм так званих ступеневих маршрутів.

Він передбачає формування маршрутів відправки 54 вагонів з кількох елеваторів та залізничних станцій, які об'єднані в один залізничний полігон і прямують в один порт призначення.

Що таке опорна станція та полігон?

"Укрзалізниця" поділяється на шість філій. Кожна з цих залізниць має свої опорні станції, які визначені ЦТЛ. Наприклад, Львівська має 8 опорних станцій, Донецька — 5, Одеська — 20, Південно-Західна — 12, Придніпровська — 12, Південна — 18.

Навколо цих опорних станцій є розгалуження гілок. Кожна гілка, яка відходить від опорної станції, є полігоном. На полігоні може бути від однієї до кількох станцій. Таким чином, на Львівській дорозі є 19 полігонів, Донецькій — 9, Одеській — 33, Південно-Західній — 32, Придніпровській — 22, Південній — 28.

 

Як ступеневі маршрути полегшують перевезення?

Ступеневі маршрути вирішують питання невеликих, вагонних, відправок. Елеватори, які не є маршрутними і не здатні вантажити протягом доби 54 вагони, можуть разом з іншими елеваторами сформувати такий маршрут.

Як знайти партнерів?

Аби полегшити формування ступеневих маршрутів, компанія-учасник УЗА "Кернел" створила online-платформу Transithub. Першими сформували таке спільне відправлення компанії-члени УЗА "Кернел" та Almeida Group LLC.

Оnline-платформа Transithub — це найпростіший механізм для пошуку партнерів. Кожен зареєстрований може побачити представників і трейдерів, які хочуть відправити вантаж з того ж регіону. Це не єдиний спосіб подання заявки, але практика показує: він найзручніший і дозволяє економити час.

 

Чи може маршрут складатися з різних культур?

Авжеж. Вимога — вантаж повинен відправитися з одного полігону до однієї станції.

Як сформувати маршрут?

Перше — визначитися, з якого елеватора відправлятиметься зерно.

Друге — знайти партнерів при формуванні 54 вагонів.

Третє — написати від кожного відправника вантажу лист в УЗА про бажання сформувати такий маршрут, вказати станцію відправлення, станцію призначення, термінал призначення і кількість вагонів з кожної станції, де стоїть елеватор. Далі УЗА формує одну консолідовану заявку за цим маршрутом і відправляє до ЦТЛ.

Після її отримання ЦТЛ розглядає можливість маршруту — наявність технічної можливості та вагонів. Якщо ці умови виконані, заявка заноситься в план, і ЦТЛ повідомляє про можливість виконання маршруту.

 
Приклад листа

Які компанії можуть формувати маршрути?

Усі компанії, навіть не члени УЗА, можуть звертатися за нашою підтримкою.

Чи можуть використовуватися приватні вагони-зерновози?

Так, в роботі ступеневих маршрутів може бути задіяний приватний чи орендований парк вагонів-зерновозів. У такому разі діє спрощена процедура подання заявки.

Чому процес контролює УЗА?

УЗА — консолідований представник компаній, які хочуть бути учасниками ступеневих маршрутів. ЦТЛ зручніше працювати з єдиним центром подачі заявок.

Скільки подано заявок та реалізовано маршрутів?

Подано 23 заявки, третина з них реалізована.

Які труднощі виникають при формуванні маршрутів?

У деяких дирекціях бракує локомотивів, працівників, недостатня пропускна спроможність. Однак ці станції можуть використовуватися, адже, наприклад, сьогодні локомотива нема, а завтра — є. Ми бачимо проблеми у Тернопільській, Жмеринській, Івано-Франківській, Козятинській та Запорізькій дирекціях.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
транспорт зепно логистика

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