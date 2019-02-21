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"Золотая клетка" для ФОПов в IT-сфере

"Золотая клетка" для ФОПов в IT-сфере

Если вы зависите в своем бизнесе от ставки налогов, которая "нечестная" по отношению к государству, другим людям или вообще, то есть ли у вас бизнес?
Четверг, 21 февраля 2019, 07:30
Денис Довгополый
ИТ-предприниматель, соучредитель бизнес-инкубатора GrowthUP

Пост рассчитан на предпринимателей, а не IТшников.

1. Я считаю, что ФОП в Украине должен использоваться по прямому назначению: упрощение ведения учета, уплаты налогов для малого и семейного бизнеса. Как и во всем мире.

2. Во всем мире есть ограничения на использование этого механизма. И во всем мире налоговые преступления считаются тяжелыми преступлениями против общества и не имеют срока давности.

3. Первая мысль от Владислава Чечеткина (собственник Rozetka - ЕП) на моем файрсайд-чате несколько лет назад.

В какой-то момент все украинские е-комы играли в SEO, несли большие риски изменения алгоритмов ранжирования Г и Я (Google и Yandex). И тогда Слава решил строить бизнес, работать в модели CAC-LTV и стать независимым от гонки и бюджетов в SEO.

Тогда он начал вкладываться в маркетинговые каналы и построил Rozetka как бизнес. Подумайте над этим.

Если вы зависите в своем бизнесе от ставки налогов, которая "нечестная" по отношению к государству, другим людям или вообще, то есть ли у вас бизнес?

4. В ленточке мелькнул пост, но я уже не могу найти авторство. Один предприниматель спросил другого про его маржу и получил ответ: 20%. После этого спросил, а сколько тот экономит на налогах. И получил ответ: 20%.

На что отпустил комментарий: у тебя нет бизнеса, у тебя есть мутки на налогах. Буду благодарен, если мне напомнят линк на оригинал поста.

5. Градус обсуждения проблемы в отрасли приводит меня к мысли о том, что наш IТ-рынок далек от "IТ-индустрия развита потому, что у нас много IТ-талантов", и близок к "IТ индустрия развита потому, что у нас есть дырка в налогообложении".

Если бы наши IТ-компании зарабатывали на талантах, то риторика должна была бы быть такой: давайте платить больше налогов, следить за их использованием и на эти деньги развивать систему образования. Но нет.

Государство должно готовить разработчиков, а мы государству платить не будем.

6. Я действительно считаю, что нет особой разницы между евробляхерами и айтишниками на едином налоге.

7. Я не понимаю, почему школьный учитель, получающий гроши должен платить подоходный, а разработчики, которые получают в десятки раз больше, не должны. Это явная дискриминация и сегрегация.

8. Для справки, ни одна компания из тех, кто приносит 4% ВВП, не входит в топ 100 налогоплательщиков Украины.

9. Все, кто кричит про единый налог, не пикнув платят все налоги и страховки в США, ЕС и других странах. Не понимая, что уплата налогов предшествует и является причиной построения сильного социального государства. Иначе не выйдет.

И отношение к эмигрантам там такое же: наши предки строили государство сотни лет, а вы приехали на все готовое.

10. Переезд, особенно с семьей, тяжелая штука. При поднятии налогов часть людей уедут. Но уедут далеко не все, и даже не 20%.

Почитайте попытки открытия офисов украинских IT-компаний за рубежом. Война - более серьезный повод перенести офис, чем налоги. И в 2013 году начался процесс. В 2015 году стало понятно, что это дорого и никому не надо - читайте ДОУ.

11. Посмотрите рост зарплат в отрасли в % с 2000 года (я тогда уже был в индустрии и помню), да даже рост зп за последние 5 лет, сравните со ставкой подоходного налога в стране и сделайте выводы.

12. Наша страна зависит от международных доноров и идет в ЕС.

Вопрос гармонизации законодательства с ними вопрос времени и короткого. Вместо истерик имеет смысл искать способ существования в новых реалиях.

13. Покажите мне страны, где в IT-отрасли есть льгота по подоходному налогу?

14. И я против построения гетто для IT-шников в стране. Даже если это гетто в виде "золотой клетки"

15. А если у вас есть вопросы, то можете посмотреть на подоходный налог и налоги на ФОП в Израиле. Задайте вопрос себе: сделают ли налоговые льготы Украину страной инноваций?

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
ФЛП IT

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