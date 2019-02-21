Инвестиции и выборы: ждать ли сделок по слиянию и поглощению в 2019 году

Враховуючи невизначеність через вибори в Україні та глобальну турбулентність у сфері міжнародних торгових та інвестиційних відносин, активність на українському ринку M&A у першому півріччі 2019 року буде стримуватися.

Проте у разі продовження урядом послідовної і відповідальної фіскальної політики ми зберігаємо обережний оптимізм: 2019 рік стане третім послідовним роком зростання активності M&A в Україні.

Утім, показник зростання буде нижчим за 10%.

Іноземні інвестори в Україні

Відповідно до звіту KPMG M&A Review 2018, кількість угод на ринку M&A в Україні у 2018 році зросла порівняно з попереднім роком на 19% до 80. При цьому їх сукупна вартість перевищила 1,8 млрд дол, що на 78% більше, ніж у 2017-му.

Іноземні інвестори дедалі активніше цікавляться Україною. Так, протягом 2018 року вони уклали 25 угод, що на 47% більше, ніж у 2017 році. Сукупний розмір іноземних інвестицій в українські компанії становив 508 млн дол.

Важливо, що майже половина всіх іноземних інвесторів у 2018 році — це нові гравці на українському ринку. Це свідчить про зростання довіри до української економіки та інвестиційного клімату.

Найбільш активними іноземними інвесторами в Україні були підприємці з Близького Сходу та Європи. На них припадає 83% від загальної вартості угод. Чемпіоном із залучення міжнародних інвестицій став агросектор, у який надійшло 72% загальної вартості залучених іноземних інвестицій.

Ключові угоди з іноземними інвесторами включали купівлю пакета акцій у Kernel Holdings групою Julius Baer за 73 млн дол та продаж компанії "Мрія агрохолдинг" арабській Saudi Agriculture and Livestock Investment Company (SALIC) за 242 млн дол. Угода з "Мрією" стала другою за величиною угодою 2018 року.

Що стримує іноземні інвестиції

Як консультанти із залучення інвестицій та проведення угод на ринку M&A ми бачимо постійний інтерес з боку міжнародних інвесторів до України та готовність інвестувати у довгострокові проекти з горизонтом планування понад п'ять років.

Це пояснюється кількома факторами.

По-перше — покращенням бізнес-середовища та відновленням економічного зростання, що частково зумовлено структурними реформами за підтримки міжнародних фінансових інституцій, в тому числі EBRD, EIB, IFC, OPIC.

По-друге — привабливістю окремих галузей, особливо тих, що мають експортний потенціал. Цей чинник допомагає долати негативне сприйняття України та заохочує міжнародних інвесторів звернути увагу на український ринок.

Стримують вихід іноземних компаній на український ринок такі фактори.

1. Позикове фінансування дороге для більшості українських компаній. Міжнародні компанії можуть залучати капітал за прийнятними ставками, а українські змушені залучати фінансування від локальких банків за високими відсотковими ставками.



2. Блокування великої приватизації призводить до погіршення фінансового положення державних компаній і неможливості модернізації їх основних засобів.





3. Недостатній рівень інвестицій в модернізацію інфраструктури та об'єктів логістики — порти, залізничні дороги, автомагістралі. Їх незадовільний технічний стан стримує інвестиційну привабливість України і в суміжних сферах економіки.4. Низькі темпи реформ у різних сферах, у тому числі — у сфері боротьби з корупцією. Швидші реформи покращили б легкість ведення бізнесу в Україні, в тому числі — процеси його реєстрації та отримання дозвільних документів. Також реформи додали б упевненості інвесторам в безпечності інвестування в Україну.5. Рівень прозорості на державному рівні хоч і поліпшився із запуском платформи ProZorro, та у приватному секторі він перебуває на низькому рівні. Так, рівень прозорості угод з M&A у 2018 році становив 46%. Це нижчий показник, ніж у 2013 році, коли він становив 59%, і значно нижчий, ніж зазвичай на розвинених ринках.

Покращення цього показника не лише допомагало би оцінити вартість об'єкта інвестування, а й стимулювало би інвесторів вкладати кошти в Україну, дозволяло би їм розуміти, які прибутки вони отримають від таких інвестицій.



6. Зняття мораторію на торгівлю землею активізувало би ринок та дозволило б залучити в країну крупних іноземних гравців. Це важливо насамперед для агросектору. В результаті зросла би кредитоспроможність аграріїв та їх мотивація інвестувати в покращення продуктивності і якість земельного банку.

Роль українських компаній у зростанні ринку M&A

Кількість угод на ринку M&A за участю іноземних інвестицій в перспективі залежатиме від спроможності самих компаній, які прагнуть залучити інвестиції, представити потенційному покупцеві стійку бізнес-модель.

Вона повинна бути прозорою і прийнятною для інвестора з точки зору оподаткування, мати стратегію зростання та надійне корпоративне управління. Нездатність продавця представити інформацію, оцінити потенційні ризики та можливості — одна з вагомих причин, що може зірвати підписання угоди.

Важливо презентувати не тільки історичну фінансову інформацію, яку перевірив незалежний аудитор і яка демонструє цінність бізнесу, а й реалістичні фінансові прогнози. Розрахунки мусять спиратися на обґрунтовану стратегію.

Крім того, повинен простежуватися чіткий взаємозв'язок між ключовими факторами та результатами діяльності, а також ключовими припущеннями, на яких побудовані прогнози. Найбільш уразливі у цьому сенсі державні підприємства, що може призвести до заниження їх вартості.