От стартапа до реформы. ProZorro.Продажи переходят государству

Трансперенсі Інтернешнл Україна продовжує впроваджувати у ключові державні сфери принципи прозорості та підзвітності.

Наш проект "Prozorro.Продажі" та однойменна електронна торгова система приносять неабиякі результати та наповнюють бюджет коштами.

Це вже третя, після ProZorro та E-Health, створена TI Україна онлайн-система, яка була передана державі з метою зменшення корупції у ключових для країни сферах.

Електронна система Prozorro.Продажі складається з двох умовних напрямків. Кожен з них має свою базу даних та підпорядкований різним органам.

Перший напрям — це продаж активів збанкрутілих банків, яким займається Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Другий — мала приватизація, за яку відповідає Міністерство економічного розвитку.

Ці пілотні проекти після тестування та впровадження мають бути повністю передані державі разом із електронною системою та базами даних.

Щодо першого напряму роботи, то у 2016 році Мінекономрозвитку, Національний Банк України, Фонд гарантування вкладів та Трансперенсі Інтернешнл Україна уклали меморандум щодо намірів співпраці.

Мова йшла про побудову в Україні прозорої та ефективної системи реалізації активів неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються.

Документ передбачав, що ТІ Україна має створити електронну торгову систему для продажу майна банків-банкрутів та забезпечувати її підтримку. І ми це успішно зробили.

За три роки функціонування пілотного проекту майна та активів збанкрутілих банків вдалося продати на 11 млрд грн.

Понад 7,6 тисяч учасників змогли взяти участь в аукціонах. Працюють понад 40 електронних майданчиків.

Ці цифри є показником довіри до системи, яка забезпечує рівні правила гри для учасників, прозору конкуренцію та можливість формування ринкових цін на аукціонах.

Саме центральну базу даних ProZorro.Продажі, яка відповідає за продаж таких активів, ми й передали Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Адміністрування системи Фонд поклав на державне підприємство "Прозорро.Продажі".

ТІ Україна перестала бути власником системи. Але наша робота не закінчується, ми продовжуємо здійснювати громадський нагляд за всіма процесами, що будуть відбуватися довкола продажу майна банків.

Ми дуже раді, що стоїмо у витоків цієї системи, яку раніше відзначили як один із найуспішніших антикорупційних стартапів у світі.

Принципи прозорості та підзвітності, які ми в неї закладали, уже дають цілком реальні плоди для нашого бюджету.

Окрім 11 млрд грн, які потрапили в державну скарбницю завдяки продажу активів неплатоспроможних банків через ProZorro.Продажі, нагадаю про другий напрямок — малу приватизацію.

Півроку використання Prozorro.Продажі дали можливість заробити ще додаткових 808 млн грн.

Реалізація пілотного проекту щодо малої приватизації регламентована постановою уряду. Пунктом №4 передбачено, що на період дії пілотного проекту адміністратором електронної торгової системи ProZorro.Продажі є Трансперенсі Інтернешнл Україна, яка володіє зазначеною системою та має передати її державі після завершення реалізації пілотного проекту.

Очікуємо передати цю частину системи Мінекономрозвитку вже навесні 2019 року.

Крім того, з 2018 року через Prozorro.Продажі почали продавати права оренди комунальної нерухомості, дозволи на користування надрами.

Ще Укрзалізниця почала здавати в оренду вантажні вагони та продавати металобрухт, а будь-яка комерційна компанія отримала змогу продати своє майно чи активи через систему Prozorro.Продажі.

Торік середня мінімальна ціна на аукціонах зросла на 21%. Висока зацікавленість з боку державних та приватних компаній у використанні прозорої та зрозумілої системи в різних сферах свідчить про її успішність та визнання.

Prozorro, Prozorro.Продажі, E-Health — це системи, які нам вдалося побудувати з нуля, задля збільшення прозорості органів влади та запобігання корупції у сферах, де вона була повсюдною.

Ці системи також об’єднує одна річ — вони б ніколи не з’явилися, якби не спільна робота багатьох людей з громадськості, органів влади, бізнесу, міжнародних організацій та донорів.

Саме в такому партнерстві і вдається досягати результатів там, де ще кілька років тому вони б здавалися неможливими.