Способны ли украинские города бороться за инвестиции

Зареєструвати компанію за 15 хвилин, безкоштовно отримати дозволи на будівництво, інженерні мережі та бонус — 0% податку на прибуток до 2026 року.

Так міг би виглядати рай для інвестора. Проблема тільки в тому, що це про грузинську Аджарію, а не про якусь українську область.

Розвинені міста сьогодні — це ключові джерела наповнення державного та місцевих бюджетів. Це наукові, економічні та політичні центри.

Завдяки децентралізації їх вплив на державний розвиток посилюється. Об'єднані територіальні громади, міста і селища отримують можливість розпоряджатися власними коштами, але перевагу мають ті, що роблять все для їх залучення.

Зростає також інтенсивність конкуренції. Поки світові мегаполіси отримують все більші переваги у конкурентній боротьбі, українські міста, які не працюють над інвестиційною привабливістю, втрачають час і можливості.

Два роки поспіль BRDO досліджує особливості ведення бізнесу в регіонах на основі методології Світового банку та складає рейтинг Regional Doing Business.

Ми аналізуємо, наскільки легко в різних містах України відкривати підприємства, сплачувати податки, реєструвати ділянки або отримувати дозвіл на будівництво, наскільки доступні електронні сервіси, чи легко приєднатися до електромереж.

Очевидно, що первинними факторами для залучення інвестицій є безпека приватної власності, розвиток інфраструктури та політична стабільність. Однак і без згаданих вище критеріїв, що регулюються на місцевому рівні, наші регіональні центри не зможуть виграти конкуренцію навіть на Східно-європейському просторі.

Завдяки дослідженню ми можемо припустити, яка імовірність того, що потенційний іноземний інвестор надасть перевагу українському Рівному, а не угорському містечку Сегеду, де процедура одержання дозволів на будівництво удесятеро дешевша, але створення підприємства потребує більше часу.

Ми не тільки аналізуємо отримані від підприємців дані про процедури, а й надаємо рекомендації місцевій владі. У 2018 році деякі чиновники й депутати цими порадами знехтували, проте іншим це допомогло втілити корисні ініціативи.

Одним з успішних кейсів стало зниження ставки пайового внеску для нежитлових приміщень у Чернігові в сто разів та пришвидшення процедур, які у сфері будівництва тепер удвічі швидші, ніж у хорватській столиці Загребі, та незрівнянно дешевші за київські. Це підняло місто в рейтингу і допомогло залучити інвесторів.

Усвідомлюючи, що прозорість та зручний для бізнесу інтерфейс державних послуг також повинен поширюватися централізовано, ми розробили кілька інструментів.

Представники місцевої влади можуть приєднати до цих інструментів свої міста і спростити процес, підтримуючи комунікацію з підприємцями-початківцями і потенційними інвесторами. Сподіваємося, вони ними скористаються.

Один з таких інструментів — державний портал Start Business Challenge, який надає інструкції стосовно відкриття понад ста видів бізнесу.

Приєднання міст до порталу через локалізацію інструкцій може допомогти владі створити кластер приватного підприємця, збільшити надходження до бюджету, створити робочі місця. Портал допоможе і підприємцям, і тим, хто хоче ними стати.

Проте не всі міста поспішають зробити цей крок: 14 обласних центрів досі не в системі. Натомість Вінниця, Суми і Тернопіль локалізували всі бізнес-кейси.

Ще однин ресурс, за допомогою якого міста можуть покращити свою інвестиційну привабливість, — державний портал pmap.minregion.gov.ua. Він містить посилання на всю містобудівну документацію, затребувану інвесторами і всіма громадянами.

Доступ до такої документації — давня вітчизняна проблема, тому українські регіони вже зараз мають нагоду викладати всі дані онлайн та бути відкритими. Проте і тут не всі поспішають. У доступі — лише 67% даних.

У рамках дослідження Regional Doing Business 2019 BRDO готує пакети пропозицій з покращення інвестиційного клімату для регіонів у форматі Best Practices, що допоможе регіонам адаптувати успішні ініціативи своїх сусідів.

Для збільшення шансів на їх втілення ми будемо працювати не лише з місцевою владою, а й з активними представниками бізнес-середовища. Сподіваємося, що наочні дані та публічна комунікація стимулюватимуть владу залучати експертів та підприємців до співпраці заради побудови інвестиційно-привабливої країни.

Думки, висловлені в цій публікації, відображають винятково точку зору автора і не обов'язково збігаються з позицією представництва ЄС в Україні