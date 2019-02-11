Как вода стала оружием массового поражения на Донбассе

29 января в Киеве правительства Украины и Франции подписали договор об инвестиционной поддержке проекта по обеспечению прифронтового Мариуполя качественной питьевой водой.

Размер французских инвестиций составляет 64 млн евро.

Скромные сообщения в новостных лентах центральных информационных агентств не отражают важности этого события.

По сути, начиная с 2014 года вода на Донбассе стала холодным оружием. Не таким убийственным, как "Грады", но таким же убедительным и массированным.

Без малого 300 населенных пунктов Донецкой области получают воду из Северского Донца по каналу "Северский Донец — Донбасс" и дальше — по Южнодонбасскому водоводу до конечной точки — города Мариуполя.

Тот, кто контролирует канал, контролирует Донецкую область. Вот почему оккупационные власти периодически предпринимают попытки переподчинить себе водопоставляющую компанию "Вода Донбасса".

Огромная часть этого водовода проходит в зоне боевых действий и периодически попадает под обстрелы, оставляя населенные пункты без воды.

Мариуполь в этой схеме водоснабжения — ключевой город. Во-первых — потому что это самый большой город региона. Во-вторых — потому что замыкающий.

Вода в Мариуполе всегда была не ахти какая, но с 2014 года все стало совсем плохо. Боевики регулярно обстреливали водовод и сейчас он течет, как решето. Говорят, что потери питьевой воды через поврежденные трубы доходят до 60%, и все это ложится в цену воды для тех, кто ее еще успевает получить.

Кроме того, "Вода Донбасса" не получает деньги за воду, которую потребляют наши люди на оккупированных территориях. Эти деньги, в отличие от "водяных потерь", в тариф не ложатся, но разоряют само предприятие. Чтобы спастись, оно все равно поднимает тарифы для населения. Из-за того, что Мариуполь — в самом конце водяной цепочки, цена на воду для его жителей — максимальная.

С января 2015 года, после очередного обстрела водовода, город лишился и такой воды и с тех пор пьет грязь из Старокрымского водохранилища. Мы с коллегами заказали две экспертизы водопроводной воды в Мариуполе: одну — в киевском институте "Укрхиманализ", другую — в местной лаборатории.

Результаты анализов были идентичные: вода в кране — не питьевая. Жесткость воды колеблется от 16 до 22 единиц при максимально допустимой норме 7. В воде присутствуют аммоний, нитриты, нитраты, хлориды, железо, фтор, марганец. Эти компоненты не вредны, когда их содержание не превышает норму.

Однако по-настоящему здоровью угрожают сульфаты и сухой остаток. В мариупольской воде этого добра с избытком: сульфатов больше нормы в четыре раза, сухого остатка — в два раза. По всем стандартам такую воду пить нельзя, а в Мариуполе ее не только пьют, но еще и платят больше, чем в других городах.

Выход из этой ситуации искали долго. Например, муниципалитет нашел иностранного инвестора, готового вложиться в строительство опреснительной станции.

План был такой: опреснять воду из Азовского моря и не зависеть от оккупированных территорий. Для реализации проекта правительство должно было гарантировать возмещение убытков в случае, например, обстрелов.

Правительство таких гарантий не дало, и проект похоронили.

Потом была идея, которую продвигал экс-глава ОГА Павел Жебривский: соединить Старокрымское и Павлопольское водохранилища, смешивать эту воду и поить ею мариупольцев. Однако качество такой воды не лучше нынешней. Единственный плюс — независимость от оккупированных территорий.

Наконец, Донецкий институт воды (Краматорск) просчитал проект и заявил, что воды в местных реках Кальчик и Кальмиус Мариуполю вполне хватит.

Главное — построить современную фильтровальную станцию. Гендиректор института Дмитрий Швыдченко утверждает, что ни одна очистная станция, построенная во времена СССР, не обеспечивает стандартов качества питьевой воды.

Станция, которую планируют построить в Мариуполе, будет работать по такой схеме: первый этап — микрофильтрация и ультрафильтрация, затем — обеззараживание и очистка системой обратного осмоса. Вода будет отличная.

Строительство такого объекта требует огромных денег, зато город будет экономить на доставке воды — ее не нужно будет гнать за две сотни километров. Вода будет очищаться на месте. При этом Мариуполь получит полную свободу от оккупированных территорий в вопросах воды.

Последний пункт особенно важен. В условиях нарастающих экологических проблем на оккупированных территориях, связанных с затоплением шахт и вероятным загрязнением рек, автономное водоснабжение с современной системой фильтрации может спасти полумиллионный город.

Мариуполь — стратегически важный населенный пункт на востоке Украины. Вопрос его ресурсной и энергетической безопасности — это вопрос безопасности всей страны.

Вот почему украинскому правительству нужно сделать все, чтобы проект водоснабжения Мариуполя, финансируемый правительством Франции, был реализован как можно скорее и именно так, как он был задуман.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко оптимистичен. Значительную часть работ берут на себя французы, а это вселяет надежду, что уже в 2021 году город получит нормальную питьевую воду. Тогда одним аргументом для шантажа со стороны оккупационных властей ("перекроем воду") станет меньше.