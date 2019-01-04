Вместе сильнее?

Україна – країна колосального потенціалу та великих можливостей. Ми в Європейській Бізнес Асоціації в цьому щодня пересвідчуємось, спостерігаючи за розвитком членських компаній. А це, на сьогодні, вже 1028 бізнесів.

Власне ці можливості і є класними плацдармом, щоб будувати успішне майбутнє. Визначати порядок денний.

І в цьому питанні бізнес однозначно не має стояти в стороні. Адже саме легальний бізнес сплачує податки, створює робочі місця тощо.

Тож і правила гри мають формуватись спільно. Бізнесом, владою, свідомими громадянами країни.

Часто може здаватись, що самостійно рухатись та вирішувати проблеми швидше. Адже нема часу на дискусії. Якщо бізнес живе лише сьогоденням, можливо, такий варіант і може мати місце.

Але коли бізнес має глобальні та амбітні плани, все ж варто думати про завтра.

Я глибоко переконана, що хороша основа створюється лише тоді, коли бізнес працює разом. Чесно говорить про свої плани. Не боїться озвучувати проблеми. Відкрито каже, які саме правила роблять життя комфортним, або ж навпаки – заважають і хто ставить палки в колеса.

Крім того, разом нас краще чують, а процес йде більш швидкими темпами.

На сьогодні актуальною є тенденція до відкритості. І це, безумовно, добре. Так, більшість державних структур готові до цивілізованого діалогу та вирішення питань.

Результати роботи за 2018 рік говорять самі за себе. Ми отримали 147 індивідуальних звернень від компаній. З них 117 питань вдалось вирішити. Використовуючи чинне законодавство та здоровий глузд.

З 376 колективних звернень більше 63% таких питань було врегульовано. В 2017 ефективність все ж була трохи нижчою: 69% та 55% відповідно.

Тож перший висновок за час роботи - важливо не "лягати під систему".

Відмовили у видачі дозволу, незаконно зупинили на кордоні тощо? Об’єднуйтесь, щоб спільно розбиратись в ситуації. Говорити про проблеми.

Законно вирішувати питання. Обдумувати кожен крок з огляду на довготривалу перспективу. І розуміти, що тіньові способи рано чи пізно матимуть свої наслідки. Неодноразово вже говорила, якщо бізнес заявляє про свої права і закон на його боці, отримати нормальну відповідь з боку державних органів можна.

Зараз мова йде не лише про Європейську Бізнес Асоціацію. Хоча, безумовно, ми відкриті до діалогу та співпраці.

Варто створювати свої міні-групи, які будуть захищати інтереси. Або ж вступати в більш авторитетні структури, які вже мають репутацію та досвід, щоб вирішувати проблеми, які виникають в порядку денному.

Другий висновок – країна дійсно змінюється. Поступово. І це робить кожен з нас, відкрито працюючи та створюючи дійсно цивілізовану країну європейського рівня. В кінці грудня Європейська Бізнес Асоціація оприлюднила результати Інвестіндексу за друге півріччя 2018 року.

За версією топ-менеджерів членських компаній, він склав 3,07 бали (за 5-бальною шкалою).

На думку більшості інвесторів, вагомих змін інвестиційний клімат так і не зазнав. До "старих" проблем, як-то неефективна боротьба з корупцією та недовіра до судової системи, додалися перестороги у зв’язку з введенням воєнного стану та передвиборчим періодом.

Серед топ-проблем інвестори також зазначили високий рівень корупції (78% респондентів критично не задоволені станом справ), недовіру до судової системи – 74%, відсутність земельної реформи – 66% та тіньову економіку – 65%.

Інвестори не поспішають робити оптимістичних висновків щодо майбутнього. І незважаючи на це, 42% вважають, що Україна все ж вигідний ринок для інвестування у найближчі 6 місяців.

Більшість інвесторів чекають на реальний прогрес у запровадженні верховенства права та боротьбі з корупцією, політичній стабільності, боротьбі з контрабандою та тіньовою економікою, якісній судовій реформі, вільному ринку землі, прозорій приватизації, покращенні інфраструктури та забезпеченні захисту прав інтелектуальної власності.

Але в 2019 нам, очевидно, потрібно більше реальних дій та менше популізму. Щоб рухатись швидше.

Тож мій третій висновок та меседж - не сидіти і не тягнути час, якщо у вас є проблеми. Бути активним у захисті своїх прав.

Як на мене, зараз дуже важливо говорити про це. Особливо, враховуючи, що 2019 рік – подвійних виборів.

Потрібно не втрачати можливості, а намагатись впливати на поведінку політиків. Адже дуже багато чого залежить від кожного з нас. Наскільки активними, амбітними, свідомими та відкритими ми будемо.

Чи будемо думати про завтра, чи житимемо лише сьогоденням. Чи будемо перекладати задачі на когось чи все ж будемо брати й самі відповідальність за свою країну.

Сподіваюсь, 2019 допоможе нам зробити ще один крок вперед. А бізнес на своєму рівні буде активним та намагатиметься впливати на процес реформування. Адже кожен з нас має значення!