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Кто срывает планы по добыче газа

Кто срывает планы по добыче газа

В 2018 году "Укргаздобыча" впервые не выполнила план по добыче газа. Это тревожный звонок для Кабмина. Как переломить ситуацию? (укр)
Среда, 30 января 2019, 08:58
Алексей Минаков
политический эксперт

У 2016 році Кабмін схвалив "Концепцію розвитку газовидобувної галузі України".

У ній відзначалося, що Україна — енергозалежна країна.

Компанії "Укргазвидобування" була поставлена конкретна ціль: збільшити обсяг видобутку природного газу до 20,1 млрд куб м у 2020 році.

Надворі вже початок 2019 року. З моменту схвалення концепції минуло більше двох років, тож слід підбити проміжні підсумки.

Чи вдалося наблизитися до енергетичної незалежності? Чи зможе "Укргазвидобування" досягти визначеного рівня видобутку?

Логіка проста: збільшення обсягів видобутку, за умови скорочення споживання газу завдяки енергоефективності, дозволить країні відмовитися від його імпорту. До речі, у 2018 році Єгипет повністю відмовився від імпорту газу, бо власний видобуток вийшов на рівень самозабезпечення. Чим ми гірші?

Порівняймо планові показники, закладені в урядову концепцію, з фактичними. У 2016 році план для "Укргазвидобування" становив 14,5 млрд куб м, видобуток — 14,6 млрд куб м. У 2017 році — 15,2 млрд куб м і 15,3 млрд куб м відповідно.

Не поспішайте радіти. Треба розуміти методи досягнення цих успішних показників. Є друга сторона медалі: відбулося штучне збільшення видобування газу всупереч технологічним режимам експлуатації свердловин. Про такі порушення сказано, зокрема, в акті перевірки "Полтавагазвидобування".

До яких наслідків призводить таке порушення технології видобування газу? До передчасного виснаження родовищ. Як результат, буде неможливо видобути з них весь об'єм газових запасів, і на урядовій концепції можна буде поставити хрест.

Це ціна за демонстрацію керівництвом "Укргазвидобування" зручних показників. Вони чи то хотіли вислужитися перед урядом й отримати премії, чи то приховували факт відсутності реального приросту видобування через неефективне освоєння рекордних обсягів коштів, виділених на інтенсифікацію видобування.

У 2018 році успішна статистика перервалася. План становив 16,5 млрд куб м, а видобути вдалося лише 15,5 млрд куб м газу. "Укргазвидобування" відзвітувала про перемогу, мовляв, це новий рекорд компанії за останні 25 років. Щодо невиконання плану згідно з урядовою концепцією скромно промовчали.

Постає закономірне питання: чи є ще надія на те, що "Укргазвидобування" зможе наздогнати показники і до 2020 року таки виконає план? Щоб відповісти на це питання, розгляньмо фактори, які гальмують власний видобуток газу.

1. Бюрократія і спротив дозвільних органів.

Замість очікуваних 60 ліценцій на розробку нових родовищ "Укргазвидобування" за 2016-2018 роки отримала лише 17 ліцензій. Державна служба геології та надр фактично блокувала процес видачі дозволів. Блокують процес й обласні ради. Зокрема, Полтавська облрада за три роки відмовилася надати компанії 63 ділянки.

2. Корупційні схеми в "Укргазвидобуванні".

Важко думати про підвищення видобутку газу, коли зайнятий лише тим, щоб нагріти руки. На жаль, деякі співробітники "Укргазвидобування" сидять на "відкатах": створюють штучні умови для перемоги потрібних компаній на тендерах.

По-перше, на такі думки наштовхують публічні відгуки учасників тендерів. Наприклад, на сервісі Dozorro можна побачити такий відгук щодо тендеру, проведеного у 2018 році на суму понад 125 млн грн.

"Вимога не має нічого спільного з технічними критеріями кваліфікації документації процедури закупівлі і покликана лобіювати окремих виробників при одночасній дискримінації учасників з долотами, які не належать до "провідних виробників", але мають аналогічні за якістю долота за значно нижчими, у два-три рази, цінами".

По-друге, це відзначають правоохоронні органи.

У 2018 році Генпрокуратура, за участю СБУ і САП, затримала двох посадових осіб "Укргазвидобування", які "налагодили схему отримання 10-відсоткового "відкату" за державне замовлення", зокрема, начальника механіко-енергетичного департаменту та директора з підготовки і транспортування газу.

Нарешті, перший заступник голови правління "Укргазвидобування" у 2011-2015 роках працював радником генерального директора з природних ресурсів та об'єктів нерухомості EastOne Group, створеної олігархом Віктором Пінчуком.

Знаєте, який постачальник товарів і послуг отримує найбільше замовлень в грошовому вимірі від "Укргазвидобування"? "Інтерпайп Україна", що входить до складу EastOne Group. Збіг? Не думаю. Яскравий приклад конфлікту інтересів.

3. Фактор країни-агресора.

Росія має багато агентів впливу в українських стратегічних компаніях. Очевидно, не є винятком й "Укргазвидобування". За допомогою інфільтрованих агентів Москва може саботувати збільшення видобутку газу на рівні управлінських кадрів "Укргазвидобування". Підстави сумніватися у їх доброчесності є.

Візьмімо, до прикладу, колишнього начальника управління закупівель і послуг "Укргазвидобування", який у 2017 році звільнився з посади. Він у 2012-2015 роках працював на Саратовському нафтопереробному заводі (РФ), що входить у структуру "Роснефти". Це відкрита інформація, яка вказана у його резюме.

Там же працював і колишній директор із закупівель "Укргазвидобування".

Є питання і щодо деяких нинішніх топ-менеджерів компанії. Зокрема, директор з питань безпеки "Укргазвидобування" майже 11 років працював на структури "ТНК-ВР", які мали штаб-квартиру в Москві, а згодом були поглинуті "Роснефтью". Це зазначено у його профілі в соціальній мережі LinkedIn.

Чинний директор з видобутку "Укргазвидобування" вів бізнес з колишнім головою московського представництва "Нафтогазу" Валерієм Раздорожним, якого ЗМІ представляли як "московського бізнесмена". Після Революції гідності він переховувався у Російській Федерації, очікуючи, поки стихне ситуація на Майдані.

Таким чином, у 2018 році "Укргазвидобування" вперше не виконала план з видобутку газу згідно з урядовою концепцією. Це тривожний дзвіночок для менеджменту компанії та Кабміну. Інерційний сценарій розвитку подій призведе до зриву досягнення мети — 20,1 млрд куб метрів газу у 2020 році.

Переломити ситуацію можна шляхом боротьби з корупцією в "Укргазвидобуванні" та зменшення впливу країни-агресора на управлінські рішення компанії.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Укргаздобыча газ

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