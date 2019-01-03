Формула "единорога": как создать компанию стоимостью 1 млрд долларов

Выращивание стартапа в "единорога" перестало быть чем-то мифическим и таинственным, уделом избранных фортуной.

Единорогами называют стартапы из технологической отрасли, которые достигли стоимости в 1 млрд долларов и более.

По данным компании CB Insights, сейчас в мире 260 проектов, стоимость которых превысила оценку в 1 млрд долларов и превратилась в "единорогов".

Процесс превращения в единорога представляет собой технологичную и основательно структурированную задачу. Для ее решения фаундеру проекта необходимо действовать согласно четкой стратегии.

Обычно "единороги" вырастают из активно развивающихся ниш, которой сегодня является IT-индустрия, где постоянно появляются новые большие сегменты. Яркий пример – рынок криптовалют.

Мировым лидером по возникновению "единорогов" является Северная Америка, далее идет Азия, а после нее – Европа.

Стремительно растет количество "единорогов" в Израиле, где появилось более 20 компаний стоимостью в 1 млрд долларов.

Украина пока проигрывает: в нашей стране не родилось ни одного полноценного "единорога".

Ниже я представил глобальные шаги, которые нужно обязательно пройти, чтобы стартап превратился в "единорога".

Шаг 1. Собрать команду.

Это вообще №1, на что смотрят инвесторы.

Желательно, чтобы люди в команде уже имели за плечами ряд успешных проектов не только в создании продуктов, а в построении компаний.

Всегда нужно помнить, что идея стартапа стоит ноль в мире венчурных инвесторов. Их интересует лишь то, сможет ли ваша команда воплотить идею проекта в реальность.

Вашей команде придется ежемесячно, а то и ежедневно сталкиваться с новыми проблемами и их количество будет постоянно расти.

Справиться с этим сможет команда, где объединены противоположные по характерам и качествам люди.

Лишь единицам удается удержать такие команды вместе, которые знают, что исполнение задач – это все, и они не бросят проект на середине сложного пути построения из стартапа единорога.

Необходимо создать и поддерживать общую уверенность всех членов команды в том, что в компании безопасно брать на себя риски, что ни один член команды не будет опозорен или наказан за ошибку, вопрос или предложение своей идеи.

Шаг 2. Создавать свои технологии и научиться строить бизнес.

Даже несмотря на то, что мы занимаем первое место в Европе по количеству IT-специалистов (у нас их более 200 тыс.), а экспорт программного обеспечения принес Украине 3,6 млрд долларов в 2017 году, украинцам проще разрабатывать то, что придумано другими.

Украинские разработчики стали уже практически эталоном соотношения цены и качества. И большое количество качественных IT-специалистов внутри страны не гарантирует нам создание компании-единорога, поскольку такие специалисты чаще всего не генерируют собственные идеи и продукт, а помогают создавать их кому-то другому.

В итоге мы имеем большое количество хорошо подкованных спецов, создающих сложнейшие технологии, но только учимся делать самостоятельный продукт "с нуля" - от стратегии развития бизнеса и маркетингового плана до наращивания продаж и работы с целевой аудиторией.

Многие украинские программисты находят работу в зарубежных технологических компаниях, но лишь единицы решаются на создание собственного продукта и прохождение с ним всего цикла роста стартапа.

Шаг 3. Начать через свой проект менять общественные процессы и рынки в масштабах целого мира.

Проект необязательно должен быть создан в новом сегменте.

Казалось бы, как можно конкурировать с уже существующими службами такси? Зачем нужен еще один сайт для хранения файлов?

Однако каждый стартап-единорог сумел предложить клиентам совершенно новый пользовательский опыт и тем самым трансформировал мировой рынок, создал инновационные модели поведения и потребления.

Шаг 4. Выйти на рынок в сотни миллионов человек.

Рынок Украины - слишком маленький. Для того, чтобы достигнуть капитализации выше миллиарда, компании необходим огромный рынок.

К тому же в нашей стране сейчас время турбулентных процессов и покупательская способность падает с каждым днем.

Существуют примеры появления "единорогов" в рамках одной страны в Великобритании, Австралии, Японии.

Но нужно учитывать, что эти государства имеют очень большой ВВП на душу населения с интернет-проникновением более 80%.

Шаг 5. Структурировать компанию в Америке, Китае или Израиле и получить господдержку.

Согласно данным исследования Startup Genome: Global Startup Ecosystem Report 2017, 28% глобальных инвестиций в стартапы на их раннем этапе происходят в Силиконновой Долине.

Наличие денег, опыта, развитой инфраструктуры и многих других факторов делают Долину самой мощной в мире экосистемой для развития стартапов.

На конец 2018 г в Долине на различных этапах развития находилось около 20 тыс. стартапов.

Главная причина: на этой небольшой по размеру территории самая высокая в мире концентрация людей, заинтересованных в новых технологиях и в развитии стартапов, изобретающих эти технологии.

Здесь больше всего ангелов-инвесторов и венчурных фондов, готовых рисковать и вкладывать большие деньги даже в самые безумные технологические идеи.

Ближайшие конкуренты - экосистемы Нью-Йорка и Пекина - обеспечивают каждая по 11% от общего объема глобальных инвестиций на ранней стадии развития стартапа.

Китайский опыт показателен в том отношении, что он демонстрирует значение роли государства как части экосистемы. И эта роль не исчерпывается только вливанием миллиардных инвестиций за счет правительственных фондов.

В 2015 г в рамках государственной программы поддержки стартапов правительство Китая выделило 231 млрд долларов инвестиций на их развитие. В итоге экосистема Пекина уже произвела 40 "единорогов".

Стартап-экосистема Израиля уже создала более 20 единорогов и продолжает развивать новые проекты. Объем инвестиций в стартапы в прошлом году составил около 5,8 млрд долларов. Около 70% этих единорогов появились 2-3 года назад.

В целом израильская экосистема насчитывает около 5 тыс. стартапов. Около 15% ВВП Израиля приносит именно hi-tech индустрия.

Военная ситуация не мешает Израилю создавать процветающие компании. Постоянная угроза приводит к высокому уровню мотивации.

Шаг 6. Привлечь инвестора.

Многие компании-единороги до первого миллиона выручки дошли без венчурных инвестиций. Но чтобы дойти до миллиардной отметки, почти все собрали венчурные инвестиции от мировых инвестиционных фондов.

Вопреки стремлениям предпринимателей получить большие инвестиции от фондов уже на начальной стадии, большинство компаний-единорогов на момент первого раунда внешних инвестиций имели $1-10 млн выручки.

Что у нас? Как правило, зарубежные инвесторы предоставляют финансирование с условием, что до получения денег проект должен выехать из Украины.

Инвесторы просто боятся потерять средства в украинской юрисдикции, но это совсем другая тема для статьи.