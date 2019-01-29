Экономика форензик: аудит или инструмент для бизнеса

Любой собственник хочет видеть свой бизнес успешным. Что для этого надо? Большинство ответит просто: товар или услуга, которые можно продать, и клиенты, которым можно продать.

Некоторые еще добавят что-то про бизнес-планирование, маркетинговые исследования, эффективную команду.

И совсем единицы вспомнят о таком инструменте, как форензик. Что неудивительно: в Украине этот термин мало знаком даже крупному бизнесу, в то время как на западе это – одна из основ успешного построения бизнеса.

Так что же такое форензик?

У медиков есть такая процедура – ультразвуковое исследование. В народе – просто УЗИ.

Как оно проводится знают все: доктор с помощью специального устройства сканирует тело пациента, пытаясь выявить заболевание внутри организма.

Форензик работает по такому же принципу. Только сканирует он не тело человека, а компанию. Все ее внутренние процессы, деятельность, финансовые результаты. Под исследовательский прицел попадает абсолютно все.

Главная цель процедуры форензик – обеспечить безопасность компании. Сделать так, чтобы все ее ресурсы и активы использовались строго по назначению и под контролем собственника, а не за его спиной.

Это очень важный аспект, на самом деле. Собственник не может лично контролировать работу всех сотрудников.

Не в состоянии 24 часа в сутки отслеживать финансовые перемещения в процессе продаж, закупок и прочего, дабы быть уверенным, что все происходит по-честному.

Процедура форензик, особенно если проводить ее регулярно, а не раз в 10 лет, позволит всегда быть в курсе всего и своевременно ликвидировать негативные последствия, если факт нецелевого использования корпоративных средств все же вскроется.

Для этого существуют методики противодействия корпоративному мошенничеству. Одна из них – это WBS (whistle blowing system – система обратной связи).

Она считается одной из самых эффективных. Мы, например, с ее помощью смогли установить многомиллионную схему мошенничества в коммерческом департаменте одной из крупнейших украинских компаний.

Но не мошенниками едиными! Форензик также позволяет эффективно выполнять другие задачи. Например, с его помощью можно: решать корпоративные споры между акционерами/топ-менеджерами/партнерами. Форензик позволит разрешить ситуацию в порядке досудебного регулирования – медиации (хотя, к сожалению, не всегда) и с минимальным ущербом для личных интересов; повышать эффективность бизнеса; обеспечивать безопасность инвестиций; собирать доказательную базу для судебных споров.

Для этого используются специальные методики сбора информации. В их число входят: различные типы комплексных проверок (спонтанные, легендированные, прямые) всех подразделений бизнеса; Forensic check – экспресс-диагностика бизнеса на предмет фродов (мошенничества) внутри предприятия; OSINT и HUMINT – специальные методики сборов и получения информации (как напрямую от людей, так и из других источников).

Кроме того, эксперты в области форензик могут использовать свои собственные методики, приспосабливая их к нуждам конкретно взятого клиента.

Есть ли побочные эффекты от реализации процедур форензик?

По итогам реализации компания, как правило, получает правильную встряску. Проект форензик – это отличная возможность проверить профессиональную пригодность менеджеров компании и идентифицировать неблагонадёжных субъектов внутри компании.

Дорого ли стоит услуга?

Я всегда отвечаю на это вопрос так: "Считайте не то, сколько вы потратили на процедуру форензик, а сколько сумели сэкономить в результате ее реализации".

Сэкономленные вследствие выявленного мошенничества суммы нередко исчисляются десятками миллионов долларов.

Кроме того, форензик и связанные с ними процедуры позволяет отрезвить собственника, заставляет его снять розовые очки и понять, что даже самые близкие и надежные его помощники могут оказаться пригретыми на груди змеями.

Например, в ходе одного из расследований нам удалось вскрыть схему в департаменте закупок, в рамках которой сырьё закупалось от связанного лица по завышенной цене.

Учредителем компании-поставщика оказался родственник начальника департамента закупок.

Можно ли реализовать проект форензик в короткий срок? Реально ли разобраться в бизнесе компании и понять ее ключевые проблемы?

Воруют везде одинаково, в независимости от отрасли, размера и географической принадлежности компании – это одно из правил в методологии форензик.

Поэтому команде экспертов вполне реально в сжатые сроки – минимум 5 дней – идентифицировать основные риск факторы на проверяемом предприятии.

В заключении хочется отметить, что продукт "форензик" в первую очередь предназначен для тех собственников-перфекционистов, которые не готовы мириться с альтернативой в бизнесе, а выбирают путь "Кайдзен" – стезю непрерывного совершенствования своей компании.