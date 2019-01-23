Интеллектуальная собственность: гороскоп на 2019 год

Спробуймо за допомогою знаків зодіаку спрогнозувати, які зміни чекають на Україну у таких важливих для бізнесу сферах, як авторські права, патенти, торговельні марки і захист прав інтелектуальної власності.

Як вчить академічна спільнота, будь-яке серйозне дослідження треба починати з понятійного апарату.

Отже, треба визначитися, кому належить 2019 рік і де ми зараз.

Мудрі китайці кажуть, це буде рік Свині, який почнеться з лютого. Неуважні українці вже легковажно попрощалися з роком Собаки і, за доброю традицією "насвинячившись" на новорічні свята, почали жити за Свинячими законами. Таким чином, маємо зодіакальний феномен: український знак Свинособаки.

Ексцес Свинособаки

Зодіакальний період Свинособаки пройде під подвійною зорею Виборів, яка весь рік буде лякати всіх і кожного, включаючи сферу інтелектуальної власності — ІВ.

Подвійна зоря Виборів сформована великою масою "відкатів" і бюджетних годівничок, а тому притягує додаткові маси пройдисвітів та популістів. Значить, в результаті Виборів ми можемо отримати чорну діру, зірку-карлика або, що малоймовірно, наднову зірку, тобто будь-що.

Таке саме "будь-що" відбуватиметься і в сегменті ІВ. Профільні законопроекти і реформи можуть просуватися із швидкістю світла або взагалі застигнути, поки не оберуть президента і парламент. Тут буде повний броунівський рух, й астрологія безсильна спрогнозувати підсвідоме у рефлексіях народних обранців.

Точно можна сказати, що на ІВ будуть звертати увагу тільки тоді, коли це додасть електоральних балів, тобто нічого хорошого очікувати не варто.

Овен вичерпання

Якщо взяти ІВ, то Гречка №1 в корзині депутата-популіста — це, безумовно, питання вичерпання прав. З баранячою упертістю вже котрий рік просувається ідея національного вичерпання прав на торговельні марки.

Суть ідеї — додаткові заборони: оригінальні брендовані товари можна буде ввозити в Україну лише з дозволу власника бренду.

Об'єктивно виграш пересічного споживача відсутній, однак автори ідеї наполягають, що станеться економічне диво, і продовжують лобіювання. А в рік української Свинособаки все можливо — навіть ухвалення дурного закону.

Генеричний Телець

Депутатська Гречка №2 — здешевлення ліків завдяки обмеженню патентних прав на оригінальні препарати. Є й такі проекти змін до закону. Не дають народним обранцям спокою лаври Шарикова, їм так і хочеться все відібрати і поділити.

Є реальна небезпека, що для засівання електоральних полів такий закон все ж ухвалять. Хоча насправді він і ціни на ліки не знизить, і добросовісних виробників оригінальних препаратів від українського ринку буде відлякувати.

СпОКУсливі Близнюки

У 2018 році таки репнув мозоль колективного управління авторськими і суміжними правами — був ухвалений закон, за яким збиратимуть гроші на користь авторів та виконавців пісень. Новий закон — нові організації колективного управління (ОКУ), які повинні з'явитися і запрацювати у 2019 році.

Є підстави сподіватися, що цього разу це будуть не близнюки попередніх ОКУ, які запам'ятались тим, що зібрані гроші до авторів та виконавців часто не доходили.

Добрий оРАКул

Хороша новина: нарешті доменні спори почнуть залишати українські суди. Тепер вони вирішуватимуться за арбітражною процедурою при Всесвітній організації інтелектуальної власності — ВОІВ. Українська сторона уклала з ВОІВ угоду.

Протягом року спочатку з'явиться можливість передавати в арбітраж спори про домени типу ".ua", а трохи згодом — типу "com.ua" та інші. Арбітраж швидкий — близько 70 днів, порівняно дешевий — 1 500 дол, та передбачуваний — привіт, українські суди та виконавчі служби. Це однозначно перемога року.

Беззубий Лев

Україна відома у світі своїми чорноземами, перемогами Кличків та найвищими показниками порушень ІВ. Менш відомий у світі український кримінальний кодекс, який передбачає покарання за порушення ІВ, і взагалі не відомі судові вироки, за якими порушники профільного законодавства отримали б адекватне покарання.

Причин тут чимало: від пасивності правоохоронців до невдалих формулювань кримінального кодексу, жонглюючи якими, вправний адвокат розвалює справу.

Виправити це помахом депутатського пера неможливо. Тут треба добре попрацювати, а під знаком Свинособаки ніхто цього робити не буде — всі на виборах. Значить, кримінальної відповідальності за посягання на ІВ не буде.

Концептуальна Діва

Реформи державного управління у сфері ІВ виявилися невдалими. Хтось колись придумав, що пора міняти відповідні державні органи, які, до речі, непогано працювали. Мовляв, завжди можна зробити краще. Так з'явилися концепція реформи та програма дій, приправлені ентузіазмом її ініціаторів.

Реформа загрузла в бюрократичних лабіринтах, усі строки зірвані, а страждають власники прав: охоронні документи тепер видають удвічі повільніше. Після виборів прийдуть нові реформатори, які замість незакінченої реформи почнуть свою. Схоже, тепер нас чекає вічна реформа державної системи ІВ.

Терезо, а де суд?

Нам давно обіцяють: ще трохи — і запрацює суд з питань ІВ. Можливо, навіть у 2019 році. Проте, як виявилося, у профільні судді не візьмуть галузевих юристів-практиків, науковців та судових експертів. Туди потраплять навіть не всі судді, відомі за справами з ІВ. Зате там будуть судді з районних судів. Буде весело.

Безжальний Скорпіон

Чули страшні історії про те, як бабця в переході торгувала підробленими листівками, а з неї за це стягнули мільйонну компенсацію?

У кожному переході таке було. Щоправда, міжнародним корпораціям так не щастило, коли порушували їхні авторські права — ми соціальна держава і захищаємо пенсіонерів. Утім, схоже, світовий імперіалізм натиснув, і тепер компенсацію не отримає ніхто: відповідне положення закону скасували.

2019 рік пройде під знаком розробки нових правил розрахунку збитків за порушення авторських прав. Тобто до беззубого Лева додався і Скорпіон, у якого видалили жало. Тепер він цілуватиме і відпускатиме.

Стрілець у ногу

Закінчує зодіакальний марафон "вдала" синхронізація самобутнього українського законодавства та законодавства ЄС. Угода про асоціацію змінила правила припинення дії свідоцтва на торговельну марку (ТМ), яка не використовується. Раніше це було можливо після трьох років, тепер — після п'яти років.

Непогано, якщо не враховувати, що український закон дає власнику ТМ право на повторну реєстрацію протягом трьох років, якщо власник від неї відмовиться. Тобто тепер в Україні не використовувати й утримувати ТМ можна вічно.