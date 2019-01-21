Как и когда изменится ProZorro

23 листопада 2018 року народні депутати не підтримали законопроект №8265, який вдосконалював сферу публічних закупівель.

Під час голосування в "бюджетну" ніч документ отримав лише 166 голосів, але тимчасова поразка — це теж шлях до перемоги.

Уже наступного дня експерти проекту ЄС з реформування публічних закупівель, Мінекономіки і TAPAS представили нову редакцію закону "Про публічні закупівлі".

Нова редакція враховує більшість позитивних положень відхиленого проекту. Це і проведення торгів від 50 тис грн, і повернення учасникам закупівлі плати за задоволену скаргу, і можливість виправлення помилок протягом 24 годин.

Водночас, законопроект містить низку новацій, які наближають українське законодавство у сфері публічних закупівель до європейського.

Що ж чекає на ProZorro у випадку ухвалення цього законопроекту?

№1. Можливість відхилення пропозицій з аномально низькою ціною

Це допоможе протидіяти демпінгу. "Аномально низька" — це переможна тендерна пропозиція, що на понад 40% відрізняється від середнього значення тендерних пропозицій на початковому етапі аукціону або на 30% — від наступної пропозиції.

У такому разі замовник вимагає надати протягом робочого дня обґрунтування настільки низької ціни. Якщо учасник його не надав, пропозиція відхиляється.

№2. Оцінка за вартістю життєвого циклу закупівлі

Ціна закупівлі перестане бути єдиним критерієм для обрання пропозиції. Концепція "життєвого циклу" братиме до уваги й інші витрати замовників під час використання предмета закупівлі, якщо вони оберуть найдешевшу пропозицію.

Наприклад, для закупівлі систем освітлення можуть враховуватися витрати на утримання та електроенергію і те, як швидко доведеться замінити товар. Для закупівлі комп'ютерів — вартість оновлення програмного забезпечення.

№3. Запуск електронних каталогів

Законопроект передбачає формування систематизованої бази пропозицій для типових товарів та послуг. Формуватимуть та вестимуть її централізовані закупівельні організації. Наразі в Україні їх дві: державна установа "Професійні закупівлі" та державне підприємство "Медичні закупівлі України".

Законопроект лише вводить поняття "електронний каталог", а механізм його використання буде викладений в підзаконних актах. Міжнародний досвід вказує, що наявність електронних каталогів значно спрощує для замовників процес придбання стандартизованих товарів та послуг.

№4. У тендерах зможуть брати участь об'єднання підприємств

За аналогією з міжнародною практикою, у тендерах зможуть брати участь об'єднання підприємств, наприклад, консорціуми. Замовники не матимуть права вимагати від такого учасника правової форми для подання тендерної пропозиції.

№5. Нова процедура — торги з обмеженою участю

Ця процедура буде застосовуватися для закупівель, дорожчих за 135 тис євро для товарів та послуг і дорожчих за 5,225 млн євро для робіт, які потребують обов'язкової попередньої перевірки кваліфікації учасників.

Оголошуючи таку процедуру, замовник повинен оприлюднити всі кваліфікаційні критерії, методику їх оцінювання та мінімально допустимий рівень показників. Наприклад, кількість спеціалістів відповідного рівня чи наявність досвіду.

За результатами відбору до участі запросять не менше трьох учасників, які подадуть пропозиції із зазначенням ціни. Подальший розгляд пропозицій відбуватиметься за алгоритмом "українського" аукціону.

№6. "Допорогам" бути. Спрощені закупівлі

Як і законопроект №8265, новий проект закону регламентує допорогові закупівлі. Для закупівель товарів і послуг від 50 тис грн до 200 тис грн (для робіт — до 1,5 млн грн) буде застосовуватися "спрощена закупівля".

Це аукціон на пониження ціни, але із спрощеним порядком оприлюднення та документування інформації, більшою кількістю винятків та можливістю укладати угоду, якщо на тендер подався лише один учасник, який і буде переможцем. До речі, альтернативою аукціону будуть закупівлі через електронні каталоги.

№7. Оновлена переговорна процедура

Новацією стане можливість для замовника використати переговорну процедуру з постачальником "останньої надії" для купівлі енергії або природного газу.

Це дозволить вирішувати критичні ситуації, коли попередній постачальник не зміг чи відмовився виконати умови договору. Ще одна підстава для переговорної процедури — придбання майна підприємств-банкрутів або фірм, які ліквідуються.

№8. Методика розрахунку очікуваної вартості закупівлі

Законопроект передбачає розробку методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. Крім того, тепер офіційно можна буде проводити попередні ринкові консультації з учасниками для аналізу ринку.

№9. Ні — тендерному комітету, так — уповноваженій особі

У проекті зникає поняття "тендерний комітет". За організацію закупівель буде відповідати "уповноважена особа". Це революційна норма, зважаючи на тривалий досвід колективної відповідальності членів тендерних комітетів.

Вони виконують цю роботу переважно в примусовому порядку. Для них це додаткове і безоплатне навантаження до основних функцій.

Зміна тендерних комітетів на уповноважену особу повинна сприяти максимальній професіоналізації сфери закупівель. Робота фахівців буде справедливо оплачуватися. Так само буде зрозуміло, хто відповідає за порушення.

№10. Удосконалення процесу оскаржень

Серед новацій — повернення коштів скаржникам, що виграли оскарження в АМКУ, підвищення відповідальності замовників за невиконання рішень комітету, заборона відкликання скарг учасниками після їх офіційного подання.

Правила гри, від яких виграють всі

Уперше новий законопроект заздалегідь винесений на широке обговорення. У Києві вже пройшли чотири "круглі столи" для різних тематичних груп: громадськості, представників бізнесу, замовників та народних депутатів. Аналогічні презентації відбудуться в усіх регіонах України.

Проект полегшить для замовників вибір найкращої пропозиції, бо вони зможуть протидіяти демпінгу та враховувати вартість життєвого циклу закупівлі. Акт також спростить проведення типових закупівель через введення електронних каталогів.

Ключова перевага для бізнесу — можливість виправити помилки в пропозиції протягом 24 годин, що скоротить кількість відхилень. Усі виграють і від професіоналізації сфери закупівель.

Через передвиборний період прогнозувати час ухвалення законопроекту складно. Однак, зважаючи на зацікавленість усіх учасників процесу, включаючи Євросоюз, що стежить за умовами дотримання угоди про асоціацію, реформа публічних закупівель може отримати новий імпульс вже у 2019 році.