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"Пони" и рынок электроэнергии: как работает реформа

"Пони" и рынок электроэнергии: как работает реформа

Облэнерго больше нет. Вместо них появились операторы распределения и поставщики. Какие выгоды получают потребители и что для этого нужно сделать? (укр)
Пятница, 18 января 2019, 09:03
Олег Максименко
менеджер "ДТЕК трейдинг"

1 січня в Україні почалася лібералізація роздрібного ринку електроенергії.

Обленерго більше нема. Замість них з'явилися оператори систем розподілу, що відповідають за розподіл електроенергії по мережах, і постачальники.

Промислові споживачі із споживанням понад 150 кВт-год, крім бюджетних організацій, до кінця 2018 року повинні були укласти нові угоди з постачальниками.

Однак не всі встигли вибрати собі постачальника, автоматично потрапивши на обслуговування до "Постачальника останньої надії" (ПОНі), чий тариф вищий за пропозицію на ринку на 20-25%.

Таких виявилося понад 3 500 компаній.

ПОН — це учасник ринку електроенергії, який виступає своєрідним запобіжником. Якщо споживач втратив свого постачальника, наприклад, через банкрутство останнього або просто не встиг укласти контракт з постійним постачальником, ПОН повинен підстрахувати його, забезпечивши електроенергією.

12 грудня Кабмін визначив, що протягом найближчих двох років функцію ПОН буде виконувати державне підприємство "Укрінтеренерго". Тариф ПОН очікувано вищий, ніж інші пропозиції на ринку.

Всього клієнтами ПОН з 1 січня стали понад 3,5 тис споживачів по всій Україні. Серед них і великі: "Укргазвидобування", "Укртранснафта", "Київстар" і навіть одне з регіональних відділень "Укренерго". Чому так сталося? Основна причина — відсутність інформаційної політики з боку держави.

Проведення процедури закупівлі великими державними компаніями справді вимагає деякого часу. Однак з 12 грудня всі учасники ринку могли встигнути це зробити і не ставати клієнтом найдорожчого постачальника. Незнання закону не звільняє від відповідальності, тим більше, що закон діє уже півтора року.

Як бути клієнту ПОН? Законодавчо термін поставки електроенергії ПОН клієнту обмежений 90 днями. За цей час споживач повинен знайти і укласти договір з постійним постачальником. Логічно зробити це якомога швидше.

Алгоритм дій для клієнтів ПОН виглядає так: вибрати надійного постачальника, погодити з ним комерційні умови і сервіси, підписати договір, за 21 день до початку місяця повідомити ПОН про перехід до постійного постачальника, погасити борг перед ПОН і почати купувати електроенергію у нового постачальника.

Здобувши постійного постачальника, українські споживачі отримають не тільки більш вигідну ціну та гнучкі умови оплати, а й послуги комерційного обліку, допомогу у вирішенні технічних операційних питань, сприяння в підготовці до нового енергоринку, який повинен повною мірою запрацювати з 1 липня 2019 року.

Згідно з новими правилами ринку, немає перешкод для того, щоб постачальником виступала одна компанія для різних регіонів в Україні. Ті, хто мав по 20 договорів з різними обленерго, тепер може легко вибрати одного постачальника.

Це ті позитивні ефекти, які закладені в новий ринок електроенергії. Їх вже могли відчути інші споживачі, які вибрали собі постачальників у грудні.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
энергетика электроэнергия реформы

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