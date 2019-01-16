Шесть достижений года открытых данных

Чотири роки поспіль в Україні активно розвивається сфера відкритих даних.

Однак саме 2018 рік був настільки насиченим, що його упевнено можна назвати роком відкритих даних.

Ми визначили шість основних досягнень-2018 у цій сфері, що зробили державу прозорішою та сприяли економічному розвитку України.

Перемога №1: новий прорив у міжнародних рейтингах

Україна посіла друге місце серед країн, що досягнули найбільшого прогресу за чотири роки за рівнем публікації та використання відкритих даних для підзвітності влади, розвитку інновацій і соціального впливу. Про це свідчить звіт найбільш впливового світового рейтингу Open Data Barometer за вересень 2018 року.

Крім того, Україна посіла 17 сходинку серед 30 країн-лідерів, що взяли на себе конкретні зобов'язання щодо розвитку відкритих даних.

Це визначний результат для нашого урядущодо забезпечення принципів прозорості та відкритості у державному секторі, які стали першочерговими для України після приєднання у 2016 році до Міжнародної хартії відкритих даних.

Улистопаді 2018 року Кабмін схвалив план дій з реалізації принципів хартії, тому очікуємо подальшого динамічного розвитку сфери відкритих даних у 2019 році.

Перемога №2: економічний вплив відкритих даних

Відкриті дані — це цінний ресурс, який допомагає посилити цифрову та "реальну" економіки країни. Про це свідчать результати глобальних досліджень. Очікується, що економіки країн Великої двадцятки зростуть на 1,1% ВВП завдяки відкриттю пріоритетних наборів даних. А як щодо потенціалу для України?

Київська школа економіки та Open Data Institute використовуючи авторитетну методологію дослідження Європейської комісії, проаналізували економічний потенціал відкритих даних для України. Ми стали першою країною за межами країн Великої двадцятки, де був проведений такий аналіз.

Дослідники виявили, що вже у 2017 році відкриті дані принесли нашій державі понад 700 млн дол. Якщо рух за відкриті дані в Україні й надалі набиратиме обертів, ця цифра може зрости до 1,14 млрд дол або 0,92% ВВП до 2025 року.

Перемога №3: українські дані — на європейському порталі

Україна стає частиною єдиного європейського інформаційного простору і ще більше наближається до інтеграції з Євросоюзом.

З вересня 2018 року українські державні дані автоматично, як і дані країн ЄС, публікуються на European Data Portal. Портал містить понад 860 тис наборів даних, що охоплюють 35 країн і 78 місцевих та національних порталів.

Що це дає Україні? По-перше — імідж. Публікація наборів даних на European Data Portal — це потужний сигнал про відкритість діяльності держави на рівні європейських країн. По-друге — підвищення інвестиційної привабливості.

Європейські компанії можуть використовувати відкриті дані для отримання більш детальної інформації для аналізу бізнес-потенціалу України.

Наприклад, Open Corporates, найбільшу відкриту базу даних компаній у світі, що містить інформацію про майже 140 млн компаній, інтегрували з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) Мін'юсту. Це дозволяє міжнародній діловій спільності швидко та зручно знаходити необхідні дані про партнерів в Україні.

Перемога №4: запуск оновленого порталу відкритих даних

У 2018 році Державне агентство з питань електронного урядування за підтримки проекту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах" запустили модернізований державний портал відкритих даних.

Розробила проект команда Opendatabot. Це найвідоміший стартап у сфері відкритих даних та один з найбільших користувачів порталу. Це унікальна світова практика, коли портал модернізують користувачі відкритих даних.

На оновленому порталі публікуються якісно нові дані, які одразу можуть використовуватися бізнесом, громадськими організаціями і журналістами без додаткової обробки. До того ж, тепер розпорядники можуть оновлювати дані автоматично, що дозволяє отримувати інформацію в реальному часі.

Перемога №5: відкриття пріоритетних наборів даних

Чи не найбільше досягнення 2018 року — відкриття пріоритетних наборів, починаючи від транспортної сфери і закінчуючи даними місцевих бюджетів.

Одним з найбільш популярних наборів даних стали відомості про зареєстровані транспортні засоби від МВС, що показує реальний стан авторинку України. Лише за перші три місяці опубліковану інформацію завантажили 20 тис разів.

На базі відомостей про транспортні засоби Texty.org.ua та Opendatabot створили сервіси, якими громадяни скористалися понад 1 млн разів.

Окремо слід відзначити відкриття у 2018 році даних щодо ліцензій транспортних засобів на перевезення пасажирів і вантажів. Тепер за кілька секунд кожен охочий за номером транспортного засобу може перевірити, чи він користується послугами одного з 42 794 легальних перевізників.

З ініціативи Мінфіну на порталі почали публікуватися дані 9 603 місцевих бюджетів. Тепер кожен громадянин може контролювати використання бюджетних коштів на рівні області і на рівні села.

Також контрольні державні органи відкрили дані про понад 143 400 перевірок бізнесу, запланованих на 2019 рік. Тепер будь-який власник бізнесу може дізнатися, коли перевірка постукає у двері його компанії.

У сфері екології найбільший вплив мало відкриття даних державного моніторингу поверхневих вод Державним агентством водних ресурсів. Дані оприлюднені за 16 основними показниками із 445 пунктів збору води на річках за останні п'ять років.

Хоча дані про якість води вважаються одним з найважливіших наборів для суспільства, за кордоном вони залишаються доволі закритими. Згідно з останнім випуском Global Open Data Index, ці дані публікують лише 15 країн світу.

Завдяки відкритим даним Мінекології та природних ресурсів щодо дозвільних документів та процедур промислових та інших забруднювачів довкілля активісти з Дніпра створили перший екологічний бот SaveEcoBot.

Перемога №6: національний конкурс Open Data Challenge

Відкриті дані мають найбільший вплив, коли їх використовують для створення продуктів та сервісів для економічного розвитку й інновацій.

У 2018 році в Україні вдруге відбувся національний конкурс інноваційних IT-проектів на основі відкритих даних Open Data Challenge. Заявки на участь у заході подали 190 команд, 15 з них пройшли інкубацію, а шість команд-переможців розділили фінансову допомогу на загальну суму 2,5 млн грн.

Переможці конкурсу роблять суттєвий внесок у розвиток економіки країни.

Так, проект Monitor Estate дозволяє перевіряти ризики купівлі новобудови у Києві або Львові. NORA аналізує дані з відкритих джерел і виявляє неочевидні зв'язки між учасниками будівельного ринку, а @LvivCityHelper інформує львів'ян про ремонти та обслуговування будинків. Як показала практика, найбільший попит на відкриті дані — у сферах інфраструктури, будівництва та екології.

Третій цикл Open Data Challenge почнеться у лютому 2019 року, тож кожен може подати заявку та виграти фінансову підтримку проекту на основі відкритих даних.

Які очікування від 2019 року? У 2017 році уряд схвалив оновлену постанову №835, що регулює відкриття понад 600 наборів даних. Попит на відкриті дані росте, тому очікуємо ухвалення третьої редакції постанови та розширення кількості наборів.

Публікація даних про транспорт та охорону здоров'я може стати найбільшим проривом, у тому числі завдяки великому антикорупційному потенціалу. Ключовим пріоритетом залишається стимулювання використання даних для розвитку економіки. Одну з провідних ролей відіграватиме третій цикл Open Data Challenge.

Співавтор — Олексій Вискуб, перший заступник голови Державного агентства з питань електронного урядування